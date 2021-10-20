Женские знаки, чья интуиция работает бесперебойно

Часто в жизни случается так, что женщина что-то сказала, а оно взяло и сбылось.

Кто же она, эта женщина? Может, просто накаркала? Или обладает какими-то магическими силами?

В астрологии выделяется всего три знака зодиака, представительницы которых наделены особым даром. Все, что они сказали, сбывается, и они всегда оказываются правы. Поэтому именно эта троица гораздо чаще, чем все остальные, может произнести слова «Я была права». Все сказанное ими является неким пророчеством, сообщает Волковыск.ru.

1 Дева

Женщины, рожденные под знаком Девы, умеют обращать внимание на детали и мелочи. Они говорят о чем-то, только если на 100 % уверены в этом. И всегда выходит, если Дева сказала что-либо, то так это и будет. Окружающие должны просто смириться с тем, что ей известно больше. Если она не уверена, то никогда не будет попросту болтать. Поэтому спорить с такой дамой просто бесполезно, даже не пытайтесь этого делать. Как никто другой, эти женщины способны чувствовать вибрации окружающего мира. К их словам нужно очень внимательно прислушиваться. Часто Девы чувствуют надвигающуюся опасность, чему они наделены с самого рождения. Опасаться их не стоит, потому что это очень миролюбивые люди.

2 Скорпион

Она лишь пошутила, а все с точностью исполнилось. Дело в интуиции? Да, так и есть. Этот знак Зодиака всегда доверяет «подсказкам» своей интуиции, и в этом женщина права. Интуиция никогда не подводит Скорпиона. Это же относится к их оцениванию людей. Такие женщины видят других практически насквозь, из-за чего сами же часто страдают, ведь иногда хочется видеть в человеке только хорошее. Скорпион всегда чувствует, где и когда ему нужно появиться. Очень часто у них получается воспользоваться подсказками судьбы. Он не может выносить любого противодействия со стороны окружающих, на что реагирует определенными негативными посылами, причем совершенно не задумываясь о последствиях. И только после того, как случается что-то неприятное, начинает давать отчет своим мыслям и словам. Хотя часто это уже ничего не решает.

3 Рыбы

Очень часто женщина, рожденная под этим знаком, рассказывает что-то невероятное, то, во что достаточно сложно поверить. Но, как показывают факты, все сказанное сбывается. Кроме этого, ей могут сниться вещие сны, которые рано или поздно превращаются в реальные события. И здесь задачей женщины является необходимость научиться расшифровывать эти сны. В противном случае эти подсказки судьбы могут просто остаться незамеченными. А если и замеченными, то поздно, когда они уже сбылись. Для окружающих людей лучше быть в числе ее друзей, чем врагов, так как, затаив обиду на кого-либо, женщина-Рыбы может навредить человеку. Причем делает она это совершенно не намеренно. Поэтому, имея в своем окружении Рыб, нужно быть очень осторожными. Чтобы, не дай бог, не обидеть это на первый взгляд безобидное создание.