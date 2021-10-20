Женские знаки, чья интуиция работает бесперебойно

Часто в жизни случается так, что женщина что-то сказала, а оно взяло и сбылось.
Кто же она, эта женщина? Может, просто накаркала? Или обладает какими-то магическими силами?
В астрологии выделяется всего три знака зодиака, представительницы которых наделены особым даром. Все, что они сказали, сбывается, и они всегда оказываются правы. Поэтому именно эта троица гораздо чаще, чем все остальные, может произнести слова «Я была права». Все сказанное ими является неким пророчеством, сообщает Волковыск.ru.
Женщины, рожденные под знаком Девы, умеют обращать внимание на детали и мелочи. Они говорят о чем-то, только если на 100 % уверены в этом. И всегда выходит, если Дева сказала что-либо, то так это и будет. Окружающие должны просто смириться с тем, что ей известно больше. Если она не уверена, то никогда не будет попросту болтать. Поэтому спорить с такой дамой просто бесполезно, даже не пытайтесь этого делать. Как никто другой, эти женщины способны чувствовать вибрации окружающего мира. К их словам нужно очень внимательно прислушиваться. Часто Девы чувствуют надвигающуюся опасность, чему они наделены с самого рождения. Опасаться их не стоит, потому что это очень миролюбивые люди.
Она лишь пошутила, а все с точностью исполнилось. Дело в интуиции? Да, так и есть. Этот знак Зодиака всегда доверяет «подсказкам» своей интуиции, и в этом женщина права. Интуиция никогда не подводит Скорпиона. Это же относится к их оцениванию людей. Такие женщины видят других практически насквозь, из-за чего сами же часто страдают, ведь иногда хочется видеть в человеке только хорошее. Скорпион всегда чувствует, где и когда ему нужно появиться. Очень часто у них получается воспользоваться подсказками судьбы. Он не может выносить любого противодействия со стороны окружающих, на что реагирует определенными негативными посылами, причем совершенно не задумываясь о последствиях. И только после того, как случается что-то неприятное, начинает давать отчет своим мыслям и словам. Хотя часто это уже ничего не решает.
Очень часто женщина, рожденная под этим знаком, рассказывает что-то невероятное, то, во что достаточно сложно поверить. Но, как показывают факты, все сказанное сбывается. Кроме этого, ей могут сниться вещие сны, которые рано или поздно превращаются в реальные события. И здесь задачей женщины является необходимость научиться расшифровывать эти сны. В противном случае эти подсказки судьбы могут просто остаться незамеченными. А если и замеченными, то поздно, когда они уже сбылись. Для окружающих людей лучше быть в числе ее друзей, чем врагов, так как, затаив обиду на кого-либо, женщина-Рыбы может навредить человеку. Причем делает она это совершенно не намеренно. Поэтому, имея в своем окружении Рыб, нужно быть очень осторожными. Чтобы, не дай бог, не обидеть это на первый взгляд безобидное создание.