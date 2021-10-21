Ищем альтернативные пути — финансовый гороскоп на 22 октября

Сегодня стоит смотреть на все проблемы с разных сторон, искать новые варианты и решения.

Овен

Овны смогут найти тонкий психологический подход к тем людям, в сотрудничестве с которыми лично заинтересованы. Поэтому вы сможете легко устанавливать и расширять деловые связи, заручаться поддержкой нужных людей. Ваш авторитет в бизнес-сообществе заметно вырастет. Успешно пойдут дела в торговле и на транспорте.

Телец

Тельцам рекомендуется сосредоточиться на решении материальных и финансовых вопросов. Проявите выдумку и попробуйте использовать технические новинки для выполнения привычной работы. Особенно перспективной будет работа на компьютере с более полным использованием возможностей программного обеспечения.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут предвидеть события и будут способны действовать на опережение. При принятии важных решений прислушивайтесь к подсказкам интуиции – помните, что интуитивные решения сейчас являются самыми верными. Также вам помогут друзья и единомышленники. Благоприятное время для укрепления отношений с членами семьи и близкими родственниками.

Рак

Раки сегодня смогут добиться поставленных целей методами тайной дипломатии. Это особенно относится к руководящим работникам. Возможно, в течение дня вам поступит ценная информация, которой вы сумеете воспользоваться в своих интересах. Возможны приятные неожиданности в карьере. Раки сегодня смогут повысить уровень профессиональных знаний.

Лев

Львам сегодня, возможно, придется заново составлять план действий, поскольку события могут пойти не так, как изначально планировалось. Возможно, вы не получите поддержки со стороны друзей и единомышленников, или эта поддержка придет слишком поздно, и будет уже неактуальной. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты.

Дева

Девам в этот день могут сделать предложение с прежней работы. Возможно, вас пригласят на должность, с которой ваш предшественник не справился. Однако не торопитесь соглашаться, возьмите паузу на обдумывание – возможно, на самом деле вас ждут серьезные проблемы в случае согласия. День благоприятен для поездок, консультирования, деловой переписки, торговой деятельности.

Весы

Весы могут неожиданно добиться важных деловых договоренностей с партнерами и подписать документ о сотрудничестве. Однако необходимо помнить, что это может зафиксировать ваши доходы на неопределенный срок, и вам какое-то время придется экономнее расходовать деньги. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется творчески подходить к своим профессиональным обязанностям. Возможно, вы сумеете найти более эффективные и производительные методы, что позволит быстрее справиться с текущей работой. Нежелательно давать деньги в долг – ждать возврата придется долго. Можно закупать оптовые партии товара, проводить деловые встречи и заключать договора.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для рекламной раскрутки бизнеса с помощью новых методов, которыми вам раньше не приходилось пользоваться. Вы преуспеете в партнерских отношениях, возможно возобновление ранее прерванных деловых контактов. Студентам не составит труда сдать зачеты. Успешно идет обучение, овладение новыми профессиональными знаниями.

Козерог

Козерогам рекомендуется уделить максимум внимания взаимоотношениям с коллегами. День может быть связан с активизацией интеллектуальной деятельности, которая положительно отразится на работе с информацией. Результативность вашего труда во многом будет зависеть от психологического климата в трудовом коллективе. Не исключены задержки с выполнением плановых заданий из-за непредвиденных осложнений.

Водолей

Водолеям следует искать нестандартные пути в реализации своих намерений. Возможно, вам подаст перспективную идею необычный творческий человек, случайная встреча с которым может произойти сегодня. Однако вы не сможете действовать в свободном режиме без согласования с начальством. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы добиваетесь хороших результатов в работе.

Рыбы

Рыбам рекомендуется нацелить усилия на форсирование работ по завершению проектов. Возможно, вам удастся справиться с делами гораздо быстрее за счет того, что некоторые дела сами отпадут, окажутся ненужными. Можете рассчитывать на финансовую поддержку со стороны родственников. Наиболее успешное время приходится на вторую половину дня.