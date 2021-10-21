Нарушаем правила — любовный гороскоп на 22 октября

Сегодня мы сможем сохранить свою любовь, если выйдем из зоны комфорта.

Овен

Сегодня звезды советуют влюбленным Овнам сделать акцент на чувственности и тайне. Для свидания желательна стабильная обстановка, не требующая спешки и потока слов. Важны тактильные ощущения. Подходящий день для приватной встречи с элементом мистики: зажженные свечи, «волшебные» блюда и напитки.

Телец

Тельцы проведут день на романтичной и немного авантюрной волне. Любовным чарам и эмоциональному подъему будет способствовать как окружающая их экзотическая обстановка, так и их собственный необычный настрой. Сегодня легко поддаться гипнозу момента, увлечься представителем чужой страны или культуры.

Близнецы

Близнецам не стоит унывать, если в их любовных планах наметился перерыв. Уже завтра ситуация изменится, а в сегодняшней паузе для них есть своя прелесть: они могут погрузиться вместе с любимым человеком в приятные чувственные ощущения, насладиться которыми им обычно мешает общительность или спешка.

Рак

Сегодня у Раков появляется «второе дыхание» в связи с их личной жизнью. Влюбленные Раки получат возможность осуществить какое-то необычное намерение, а одинокие - надежду и добрый знак. Несмотря на душевный подъем, ситуация не является идеальной и судьбоносные события в любви лучше не форсировать.

Лев

Сегодня партнеры Львов склонны проявлять щедрость или витать в облаках идеализма, и не поддаться этому настрою просто невозможно. Наслаждаясь моментом, важно не проявлять излишней доверчивости в отношении будущего: любимый человек может заблуждаться сам или обманывать вас из наилучших побуждений.

Дева

Сегодня Девы неравнодушны к романтике, связанной с далекими странами и чужими культурами. Возможны мечты о совместном путешествии с любимым человеком или надежды встретить любовь вдали от дома. Если полная смена декораций невозможна, ничто не мешает внести нотку экзотики в привычную обстановку.

Весы

Весам этот день может принести любовные волнения. Не исключены переживания об интимной стороне отношений. Возможно негативное влияние друзей или социума на личные связи. Если на вашем пути вновь замаячил знакомый соблазн, лучше ему не поддаваться. Инициативы личного характера не рекомендуются.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть точка пересечения интересов с любимым человеком. Если они интуитивно ее найдут, дистанция сократится. «Волшебной кнопкой» может стать гармония чувств или сходство жизненных ценностей. Это удачный день для воссоединения после разлуки. В новом романе лучше довериться судьбе.

Стрелец

Чтобы реализовать свой каприз или угодить любимому человеку, Стрельцам сегодня придется потрудиться или поволноваться. Звезды предупреждают, что это не самый комфортный день и лучше не надеяться на буквальное исполнение своих желаний. Важную встречу или значимый разговор лучше отложить до завтра.

Козерог

День позволяет Козерогам наверстать в любви упущенное. Если вчера они сомневались в себе или были не в настроении, то сегодня могут не знать меры в изъявлении чувств или в тратах на организацию свидания. Свободные Козероги забудут о недавней скромности в поисках любви и поднимут планку запросов.

Водолей

Сегодня Водолеев переполняют чувства и им нужно их выплеснуть. День может стать незабываемым благодаря особенной атмосфере и сильным волнениям. Многие Водолеи внезапно наберутся смелости нарушить все правила, включая свои же принципы, и вознамерятся сделать ради любви все возможное и невозможное.

Рыбы

Сегодня ситуация в любви у Рыб довольно вдохновляющая и необычная. Они могут решить, что это и есть тот самый уникальный шанс или великий момент в их любовной биографии, которого они ждали. Но звезды намекают, что «час Х» еще впереди. Лучше запастись долей скепсиса и отнестись к событиям спокойнее.