Тайное станет явным — любовный гороскоп на 25-31 октября

На этой неделе мы можем уличить вторую половинку во лжи.

Неделя в любовной сфере будет похожа на зебру: дважды белая полоса сменится черной. Поэтому главное — это вписываться своими любовными инициативами в «светлые дни», а в темные и неспокойные сутки просто сводить глубокое общение к минимуму и избегать громких скандалов, особенно «с переходом на личности». Если вы давно подозреваете своего любовного партнера в манипуляциях вами, в «альфонсовских» проделках или сексуальных изменах, то вы спокойно можете именно на этой неделе поймать его на лжи или уличить в «легком поведении». В четверг и пятницу в любви и браке можно все — флиртовать, говорить по душам, знакомиться с новыми партнерами, развивать отношения со старыми, объясняться в любви, объявлять о помолвке, назначать дату свадьбы, делать предложение о совместном проживании или женитьбе, подпитывать брачный контракт, экспериментировать в сексе и т. д. Все это окончится благополучно и даст отличные плоды. А вот в выходные любая бестактность может закончиться либо длительной ссорой с глубокими душевными ранами для обеих сторон, либо и вовсе разрывом навсегда. Единственный способ этого избежать, как подсказывают планетные транзиты — сесть за стол переговоров, открыто, но аккуратно и доброжелательно высказать свое недовольство и найти компромисс.

Овен

Эта неделя плавно подведет Овнов к новой линии поведения, равно как и их партнеров. Возможно, в отношениях станет меньше страстей и ярких минут гармонии, но снизится и число триггеров, способных в любую минуту запустить конфликт. Наиболее благоприятный интервал для свиданий - с четверга по субботу.

Телец

На этой неделе Тельцам не помешает удвоить контроль за своим поведением: если в отношениях не все гладко, любая мелочь может стать последней каплей. Коварство ситуации в том, что партнер способен скрыть свой закипающий гнев и обрушить его на ничего не подозревающего Тельца неделей или двумя позже.

Близнецы

К концу этой недели Близнецы могут стать менее энергичными и предприимчивыми в делах сердечных. Возможно, они решат, что сделали все, что от них зависит, и их активная миссия на этом исчерпана. Между тем, в романе еще будет немало светлых моментов. Особенно благоприятен интервал с четверга по субботу.

Рак

На этой неделе Раки надеются открыть новую страницу в своей личной жизни или в переживающем трудности романе, но комплекс роковых обстоятельств этому мешает. Звезды намекают, что судьба обычно выставляет подобные барьеры не случайно, и советуют задуматься, так ли нужно вам задуманное, как кажется.

Лев

На этой неделе звезды советуют Львам дорожить каждым мигом любовной гармонии и ценить всякую возможность побыть вместе с любимым человеком. Особенно важно поддержать гармонию в период с четверга по субботу. Остерегайтесь выносить в отношения свои комплексы и тайные обиды, а также «включать игнор».

Дева

Влюбленным Девам эта неделя продлевает в любви режим «лайт». У свободных Дев он может вылиться в легкомысленный перебор партнеров, а у состоящих в отношениях - в избегание серьезных тем и однозначных мер. И у тех, и у других есть шанс отлично провести время в интервале с четверга по субботу.

Весы

Весам эта неделя поможет избавиться от чуждых их натуре черт, которые портили их образ и создавали перекос в отношениях. Это мог быть авторитаризм, излишний азарт или избыточный сексуальный темперамент. Придется адаптироваться к перемене. Поддержать гармонию поможет интервал с четверга по субботу.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы решат сменить образ или стиль действий - но претворить намерения в жизнь смогут не ранее выходных, да и то лишь в первом приближении. Занимаясь собственным имиджем и стратегией, они могут упускать приятные моменты в отношениях, которые желательно ловить «здесь и сейчас».

Стрелец

На этой неделе любовные шансы Стрельцов снизятся, но благодаря обаянию они по-прежнему будут оставаться для потенциальных партнеров сильным магнитом. Помимо очарования их несомненными достоинствами будут коммуникабельность и эрудиция. Наиболее удачен для романтики интервал с четверга по субботу.

Козерог

На этой неделе для влюбленных Козерогов критичны вторник и среда. В это время им важно не столько показать положительные стороны своего характера, сколько сдержать негативные. Их может подвести импульсивность, вспыльчивость, злопамятность, повышенная страстность, склонность к ревности или тирании.

Водолей

На этой неделе любовные дела Водолеев начинают больше зависеть от сложившихся роковых обстоятельств или от настроения партнера. Звезды советуют откликнуться на приглашение к разговору, знак внимания или попытку примирения, так как это может быть последний шанс. Наиболее гармоничный день - пятница.

Рыбы

На этой неделе влюбленным Рыбам важно не оказаться в «театре теней», где они ведут разговор со своими фантазиями или диалог со своим прошлым. Звезды советуют им постоянно сверять свои мечты и надежды с реальностью, так как под гипнозом момента они могут легко принять желаемое за действительное.