Контролируем свои желания — гороскоп на 22 октября

16-17 лунные сутки. Благодаря особому положению Луны в Тельце сегодня рядом материальное и духовное.

Возможны проявления ностальгии и накопительства, привязанность к «магическим» аксессуарам или старым вещам (особенно несущим в себе символику богатства и дух прошлого). Одновременно день приглашает к щедрости с практическим уклоном. Он подходит для распродаж и раздачи ненужных вещей. Еще одна особенность дня - излишества: переедание, выход за рамки бюджета или базовых потребностей. В части дальнейших дел возможны сомнения. Стоит повременить с включением в незнакомый проект, покупкой и эксплуатацией новинок.

Овен

Сегодня Овнам важна связь с миром материального. День крайностей и противоречий - например, план избавиться от хлама может уживаться с привязанностью к старым вещам. Яркие находки ждут не в торговых залах с новинками, а на распродаже чужого имущества или артефактов прошлого. Возможны моменты расточительности и щедрые, но не очень нужные подарки от друзей. Вероятно переедание или сбой во вкусах.

Телец

День усиливает интерес Тельцов к «широким жестам». Одни Тельцы будут ждать чудес от людей или судьбы, другие предпочтут сами проявить широту души или реализовать свой оригинальный каприз. Одновременно поднимется планка запросов и смягчится контроль. Велико искушение рискнуть, забыть о субординации, условностях, лимитах или диете. Возможен всплеск романтизма или интерес к культурной экзотике.

Близнецы

Сегодня Близнецам нелегко набрать желаемый темп. День располагает к инертности и стабильности, «привязывает к месту». Не стоит ждать внешней динамики: вплоть до ночи могут буксовать собственные дела или планы нужных людей. В сложившихся обстоятельствах может коварно проснуться повышенный аппетит или другая тайная слабость. Физическую активность и интенсивное общение лучше отложить на завтра.

Рак

Сегодня Раки начнут оптимистичнее смотреть в будущее. Возможен внезапный переход от одной крайности к другой - например, к оптимизму после уныния. Обнадеживающие события могут спровоцировать душевную эйфорию и подтолкнуть к преждевременной расточительности. Наиболее положительные мотивы этого дня - желание «отдариться», отблагодарить друзей, вернуть долг, сделать доброе дело или щедрый взнос.

Лев

Львам этот день может принести очередной сюрприз от их партнеров или друзей, от любимого человека, детей или начальства. Желательно умерить оптимизм и не доверять слепо чужим обещаниям: возможен грандиозный обман из соображений престижа, дружеской заботы или на почве искреннего заблуждения. Есть риск поддаться эйфории момента и настроить избыточных планов на платформе, теряющей актуальность.

Дева

Сегодня природный практицизм, помогающий жить «здесь и сейчас», не мешает Девам мысленно подниматься над моментом и задумываться о дальнейших перспективах. Возможен повышенный интерес к современным формам образования или общему расширению кругозора, к событиям и сообществам за рубежом. Значимым фактором может стать духовный, профессиональный или другой идеал, верность дружбе или старинной мечте.

Весы

Сегодня для Весов может стать опасным качеством излишняя увлеченность. Этот день способен склонить их к тупиковым авантюрам, чрезмерным тратам, ненужным жертвам, избыточным волнениям и нервозности. В небезопасное приключение могут втянуть друзья (возможно, из добрых побуждений). Лучшая тактика - пауза в текущих делах с целью подведения итогов или пересмотра уязвимых мест перед финальным рывком.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам «замереть»: отложить важные дела, повременить с выводами и новыми инициативами. Преждевременный старт сулит больше проблем, чем выгод. Полезно обратить внимание на свое взаимодействие с окружающим миром: в этот день не исключено внезапное сближение на почве душевного подъема, общих ценностей или надежд. Возможно, вы поймете, на чем строить дальнейшие отношения.

Стрелец

Стрельцам этот день может добавить волнений. Возможно перенапряжение в связи с близким дедлайном, обновлением на работе, скорыми переменами в быту, проблемами питомцев. Не стоит игнорировать свое самочувствие: назревающая судьбоносная веха требует крепкого здоровья. Сегодня на нем плохо отражаются излишества, особенно злоупотребления экспериментальными лекарствами (добавками) и нарушения диеты.

Козерог

Сегодня Козероги не прочь позволить себе бонус - например, побаловать близких или отдохнуть с размахом. Им может обойтись недешево оригинальная прихоть, свидание, творческое мероприятие. Будет естественным желание вознаградить себя за пережитые волнения. Важно не перейти черту, за которой желаемое начинает обходиться слишком дорого, появляются ненужные траты и избыточные эмоциональные излияния.

Водолей

Сегодня Водолеи могут наверстать упущенное в общении с друзьями и близкими, расширить свою территорию, потешить самолюбие, попасть в гостеприимный дом или сами стать хлебосольными хозяевами. Это день материальной или эмоциональной расточительности: вас могут щедро накормить, «залить» изъявлениями дружеских чувств или перегрузить своими проблемами. Возможно переедание или превышение полномочий.

Рыбы

Под влиянием сегодняшних событий Рыбам легко потерять чувство меры. К счастью, этот день для них гармоничен и все, что им грозит, это небольшой выход за рамки разумного (например, за бюджетные лимиты). Возможно желание наверстать упущенное в гастрономической сфере, в отношениях с друзьями или в другом вопросе, который в данный момент кажется важным. Главное, не начинать в этот день новых дел.