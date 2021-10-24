Реже попадайтесь на глаза боссу — финансовый гороскоп на 25-31 октября

На этой неделе стоит держаться от начальства подальше.

Овен

В первой половине недели типичные овны могут быть поставлены в весьма затруднительное положение. Вам будет сложно действовать в свободном режиме, ваши инициативы могут оказаться ограничены. Старайтесь не допускать противоправных действий. Это не останется незамеченным представителями фискальных властей судебно-юридической системы. Не лучший период для дальних поездок и контактов с таможней. Вторая половина недели связана с иного рода проблемами. Это крайне нестабильный период. Если вы планировали внести какие-то изменения в существующий порядок на работе, то лучше отложить это на более благоприятное время. Любые перемены в эти дни могут привести к ухудшению положения. Основной задачей становится не преумножение материальных ценностей, а их сохранение. Предпринимая важные действия, подумайте о вариантах отступления в случае неудачи. В целом возрастает вероятность неожиданных осложнений, технических поломок. Будьте готовы к тому, чтобы оперативно реагировать на изменение во внешних условиях и конъюнктуре рынка.

Телец

В первой половине недели Тельцам явно не хватает стабильности в делах. Настройтесь на то, что на этой неделе принесет с собой много непредсказуемых перемен, которые поставят под удар исполнение ваших планов. Старайтесь сами не затевать ничего нового, особенно относящегося к технической модернизации и перестройки методов управления. Информационный фон складывается напряженно, что не позволит вам получить своевременно нужные сведения. Берегите свои финансовые ресурсы от растраты. Те, кто работает в сфере финансовых спекуляций, могут сделать неудачные инвестиции и понести убытки. Во второй половине недели звезды не советуют заключать договора о партнерском сотрудничестве и входить в контакт с представителями официальной власти. Те, кто выполняет клиентские заказы, могут столкнуться с неудовлетворенностью заказчиков. Будьте готовы к тому, что на вас может поступить жалоба от клиентов. Некоторые договора могут оказаться под угрозой срыва.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели звезды советуют не предпринимать ничего такого, что могло бы привести к необратимым последствиям. Уровень доходов имеет тенденцию к снижению. Не следует покупать вещи длительного пользования – такие товары могут оказаться бракованными. Это не лучший период для подписания юридически обязывающих документов. Некоторые из прежних договоренностей окажутся на грани разрыва. Во второй половине недели вы рискуете увязнуть в бюрократических согласованиях и так и не добиться внятного решения своего вопроса в государственных учреждениях. То же самое касается решения юридических вопросов. Нормальный распорядок работы может быть нарушен непрошеным посетителем. Контроль рабочего времени поможет вам минимизировать возможные сложности с коллегами по трудовому коллективу. В текущих делах может накопиться много работы. Однако ваше ослабленное физическое состояние не позволит вам выдерживать большие нагрузки.

Рак

Возможно, типичные Раки хотели бы в первой половине недели предпринять инициативы в делах, однако некие важные и серьезные ограничения могут помешать вам это сделать. Старайтесь не браться за слишком сложную и трудоемкую работу – вашей квалификации может оказаться недостаточно для качественного выполнения работы. Возможны осложнения с документами. Ошибка в работе может привести вас к вынужденной командировке или служебному разбирательству. Во второй половине недели лучше воздерживаться от финансовых заимствований и не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Не лучшее время для тех, кто располагает свободными финансовыми ресурсами и ищет способы для выгодных инвестиций. Вам могут поступать известия, под действием которых вы можете принять ошибочные решения. Деловые встречи лучше отложить – они могут внезапно сорваться по независящим от вас причинам, либо пройдут совсем не так, как бы вам хотелось. Старайтесь уберечь свои деньги от растраты.

Лев

Львам в первой половине недели звезды не советуют искать обходные пути в бизнесе. Любые нарушения норм закона могут привести вас к неприятностям. Рекомендуется все свои дела держать под личным контролем и сдерживаться от финансовых авантюр. Те, кто полагается на удачное стечение обстоятельств, могут оказаться в проигрыше. Главная ваша опора на данном этапе – это деловые партнерские связи. Часть обязанностей по работе можно делегировать партнерам, напарникам. Во второй половине недели звезды не советуют заниматься оформлением недвижимости и подписывать договор на аренду помещений. Не исключены споры и разногласия относительно условий содержания и оплаты арендуемых помещений. Если вы работаете вместе с членом семьи или близким родственником, то вам трудно будет добиться взаимопонимания. В условиях финансового дефицита возрастет потребность в дополнительных расходах. Старайтесь не допускать рискованных вложений.

Дева

Для Дев вся эта неделя может быть связана с проблемными моментами. В первой половине недели не лучший период для тех, кто арендует помещения для ведения бизнеса, занимается сделками с недвижимостью и оформлением права на недвижимую собственность. Старайтесь быть максимально информированными о существующем положении вещей. Это поможет вам избежать ошибочных решений и убытков. Старайтесь действовать методично и уделяя больше внимания деталям в работе. Вторая половина недели тоже достаточно хлопотный период. Возможны осложнения у тех, чья работа связана с поездками, контактами и оформлением документов. Посторонние разговоры постарайтесь максимально ограничить, дабы не терять время впустую. Излишне поспешное и эмоциональное реагирование на ту или иную информацию не способствует успеху в делах. Не торопитесь делать выводы и принимать решения. Излишне критичное отношение к коллегам может спровоцировать конфликт.

Весы

Весам в первой половине недели, возможно, придется столкнуться с множеством мелких помех в работе. Тем, кто занимает подчиненное положение в трудовом коллективе, рекомендовано отсечь любые посторонние контакты и разговоры, не имеющие прямого отношения к текущей работе. В противном случае вас могут вовлечь в нелицеприятное выяснение отношений, и вы потеряете впустую много времени и сил. Если вы обеспечите себе спокойные условия работы, то вам удастся повысить производительность труда и уровень доходов. Берегите нервную систему от стрессов и перегрузок, старайтесь ни с кем не конфликтовать. Вторая половина недели может быть связана с весьма нестабильными доходами. Заказы могут поступать нерегулярные, мелкие и малодоходные. У бизнесменов может ощущаться нехватка наличных оборотных средств. Звезды советуют вам воздерживаться от разного рода финансовых инвестиций, даже если они кажутся вам вполне привлекательными и надежными.

Скорпион

Скорпионы, имеющие свой бизнес, в первой половине недели будут склонны тратить деньги с размахом, не особенно считая свои расходы. В результате очень скоро вы можете выйти за рамки бюджета и оказаться в ситуации финансового дефицита. Поэтому, чтобы минимизировать неприятности, звезды советуют полностью отказаться от любых покупок, которые не являются в данный момент необходимостью. Не вкладывайте финансовые ресурсы в инвестиционные проекты, даже если вас будут убеждать, что это надежное и прибыльное вложение. Основной проблемной темой второй половины недели может стать повышенная эмоциональная возбудимость. Частая смена настроения, отсутствие твердости могут привести к неустойчивости в решении вопросов бизнеса. Возрастает роль близких родственников и членов семьи на ваши дела. Если вы состоите с ними в длительном конфликте, то в эти дни может произойти обострение отношений. Неблагоприятное время для семейного и надомного удаленного бизнеса.

Стрелец

Стрельцам в первой половине недели не следует быть излишне самонадеянными. Помните, что наибольший ущерб в делах может нанести только ваша личная инициатива. Это как раз тот самый случай, когда инициатива бывает наказуемой. Нежелательно вносить изменения в стиль и методы работы. Перемены могут обрести неконтролируемый и необратимый характер, что может нанести материальный ущерб. Напряженно складываются отношения с близкими родственниками и членами семьи, что лишает вас внутренней опоры и уверенности. Во второй половине недели инициативы уже будут разрешены, но вам могут мешать действовать собственные страхи, неуверенность в собственных силах и опасения ошибиться, сделать что-то не так. Работа с информацией и контакты – это наиболее уязвимая тема. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности фактам. В противном случае вы рискуете стать жертвой обмана или принять ошибочные решения исходя из ложной информации.

Козерог

У Козерогов в начале недели может сложиться напряженная обстановка в делах. Основные проблемы могут начаться с деловых контактов. Вам могут отказать в сотрудничестве. Кроме того, вы можете получить информацию, которая не будет соответствовать действительности, единственная цель которой – ввести вас в заблуждение и заставить принять ошибочные решения. Звезды советуют воздержаться от ведения переговоров и подписания важных документов. Не доверяйте обещаниям незнакомых людей. Вторая половина недели может быть связана с неустойчивым финансовым положением и нехваткой наличных денег для обеспечения бизнеса на приемлемом уровне. Воздержитесь от планирования на краткосрочную перспективу и участия в коллективных мероприятиях: собраниях, совещаниях, конференциях. Малоэффективным будет мелкий ручной труд и работа с информацией. Нелегкий период ждет тех, кто занимается планированием и проектно-конструкторскими работами.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в первой половине недели ограничить деловые контакты, связанные с совместной деятельностью с партнерами, владеющими вместе с вами пакетами акций компаний. Если вам предложат сделать новые инвестиции в проекты, знайте, что это чревато убытками и лучше пока переждать с принятием инвестиционных решений. Не лучшее время для устроения совещаний, встреч и иных представительских расходов. Не торопитесь составлять бизнес-план. Обстоятельства вскоре могут поменяться, и ваши планы могут утратить актуальность. Во второй половине недели могут осложниться отношения с начальством. Вам могут высказать замечание из-за медлительности в работе и отставания от графика. Склонность вникать во все вопросы подряд и вмешиваться может привести к конфликтной ситуации с начальством и выходу за пределы собственной компетенции. Старайтесь без крайней необходимости не пересекаться с вышестоящим начальством.

Рыбы

Типичные Рыбы в первой половине недели могут находиться в эмоционально неустойчивом состоянии. Ваши желания могут не совпадать с вашими возможностями, и от этого вы можете раздражаться и часто менять свои решения. В результате вы рискуете принять ошибочное решение и испортить свою деловую репутацию. Кроме того, это не лучший период для карьерного продвижения и контактов с начальством. Старайтесь не спорить с начальством и воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. В противном случае могут быть осложнения в карьере. Во второй половине недели наибольшую сложность представляют контакты с людьми, приехавшими из других регионов или из-за границы. Желательно не иметь с ними общих дел, особенно если речь идет о секретной или неофициальной деятельности. Не пытайтесь делать обходные маневры и искать тайные пути в достижении поставленных целей – это лишь усугубит ситуацию. Если у вас не урегулированы отношения с представителями закона, то не исключены негласные проверки, контрольные закупки и штрафные санкции.