Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Три тирана по знаку зодиака

21 октября 2021ГороскопыPassion.ru

Некоторые люди предпочитают контролировать все сферы жизни, в том числе и дела сердечные.

Три тирана по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Резня"

Таким образом, человек на подсознательном уровне обеспечивает себе некую безопасность, поскольку «пульт управления» держит у себя и сам определяет дальнейшие действия.

Овен

Главными чертами характера овнов считаются упрямство и упорство, которые заметно отражаются на личной жизни. Представители данного знака зодиака предпочитают брать на себя любые решения и всю ответственность за них, поскольку любят контролировать ситуацию и быть в курсе любых действий своего партнера.

Дева

По своей натуре девы отличаются высокой дисциплинированностью и степенью организованности. Они предпочитают выбирать партнера с аналогичными личными качествами, однако чаще всего любую ситуацию все равно берут в свои руки, например, даже проверяют список покупок.

Козерог

Представители этого знака тоже обладают чертами перфекциониста и предпочитают полный порядок в жизни. Также обычно козероги очень активны и любят находиться в движении, чем задают темп и отношениям. Но все это не сказывается негативно на личной жизни, так как не лишает партнеров страсти и романтики.

Passion.ru: последние новостиВсе по плану: какие 3 знака зодиака всегда все контролируют в отношенияхВладимир Путин ввел нерабочие дни в России с 30 октябряСергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Астероидный дождь и захват планеты роботами: громкие предсказания Нострадамуса на 2022 год
Гороскопы
Знаки зодиака, которых ждут удача и деньги в ноябре