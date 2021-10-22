Высок риск совершить фатальную ошибку — финансовый гороскоп на 23 октября

Сегодня стоит перепроверять документы и общаться с партнерами осторожнее.

Овен

На первую половину дня Овнам лучше не планировать деловые встречи, поездки и работу с важными документами. В это время возрастает вероятность всевозможных нестыковок, нарушений обязательств. В конце дня вы можете столкнуться с техническими сбоями, и это может помешать вам завершить запланированный объем работы.

Телец

С утра Тельцам рекомендуется воздерживаться от крупных финансовых расходов. В это время доминирует тенденция к материальным потерям, убыткам, поэтому лучше позаботиться о сохранении того, что у вас есть. В конце дня осложняется положение у студентов вузов – вам будет труднее запоминать учебный материал. Индивидуальный труд или работа на подчиненных ролях для вас сейчас выгоднее.

Близнецы

Близнецов ожидает достаточно нервный день, когда вам будет нелегко контролировать свои эмоциональные реакции. В связи с этим лучше воздерживаться от подписания важных документов, предполагающих деловое сотрудничество. В конце дня вы можете столкнуться с задержкой оплаты за выполненную работу. Поощряйте в себе творческие способности и ищите более эффективные методы работы.

Рак

Ракам не рекомендуется планировать деловые встречи во второй половине дня. Также это непростое время для работы с информацией, документами, а также для поездок и учебы. Если ваша работа имеет отношение к искусству, то вы можете почувствовать творческий подъем. Звезды готовы будут поддержать вас в смелых начинаниях.

Лев

Доходы Львов от выполнения частных заказов и иных видов дополнительной подработки могут уменьшиться. Старайтесь заручиться гарантией оплаты, прежде чем взять в разработку клиентский заказ. Вторая половина дня благоприятна для выполнения ремонтно-строительных работ. Торговцы предметами роскоши, модной одеждой, косметикой могут увеличить объемы продаж.

Дева

Девам в этот день придется много контактировать с самыми разными людьми. Постарайтесь не увязнуть в суете и бесплодных разговорах. Работа с информацией будет успешной, только если вы помните о своих целях и не сворачиваете с намеченного пути. От коллективной работы лучше уклониться. Чем меньше люди знают о ваших намерениях, тем выше эффективность работы.

Весы

У Весов, занимающих руководящие должности, возрастает вероятность принятия ошибочных решений. Возможно, вам поступит информация, не заслуживающая доверия. Это хороший день для возврата к старым методам работы, от которых вы ранее отказались. Можно заниматься благоустройством территории, договариваться о сделках с недвижимостью.

Скорпион

Скорпионам, проходящим обучение в вузах, звезды советуют уменьшить нагрузку и сконцентрироваться на каком-то одном предмете. Обучение в составе группы может оказаться неэффективным в плане понимания учебного материала. Самостоятельные занятия гораздо полезнее. Вторая половина дня пройдет более успешно.

Стрелец

У Стрельцов не лучший день для использования заемных финансовых ресурсов. Старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Поиски внешних инвестиций могут потерпеть фиаско. Руководителям лучше пока не торопиться проводить реформы и кадровые перестановки. Это хорошее время для надомного труда и фермерства.

Козерог

У Козерогов не лучший день для ведения переговоров и подписания юридически значимых документов. Возможно, вы будете торопиться и пропустите важный пункт договора, который сведет на нет все положительные моменты документа. Успешно проходят деловые поездки, встречи, можно обмениваться опытом и строить совместные планы на будущее с единомышленниками.

Водолей

Водолеям, работающим с техническим оборудованием в ремонтных мастерских, возможно, придется сталкиваться с частыми мелкими поломками, на устранение которых будет уходить много времени. В результате производительность труда может снизиться. У руководителей может начаться новый этап работы. Не ждите быстрой отдачи от своих усилий. В конце дня вам улыбнется удача.

Рыбы

У Рыб этот день может оказаться излишне затратным с точки зрения усилий, направленных на привлечение клиентов к своим услугам. Привычные методы рекламной раскрутки уже не дают ожидаемого результата. Хороший день для учебы, обмена опытом и командировок. Торговцы почувствуют ускорение товарно-денежного оборота и, соответственно, увеличение прибыли.