Утопаем в романтике и флирте — гороскоп на 23 октября

17-18 лунные сутки. Сегодня новости и подвижки в делах ожидаются ближе к полудню, когда Луна вступит в знак Близнецов.

В это время желательно настроиться на активный контакт с миром. Появятся условия для романтики и флирта, плановых коллективных мероприятий, для поездок, дискуссий и исследований, для систематизации фактов и подведения итогов, для уточнения договоренностей и своевременного завершения совместных проектов. Следовать правилам, плану и рамкам дедлайна поможет организованность. День хорош для всех, кто ищет общения и информации, связан со сферой коммуникаций, программирования, аналитики, логистики.

Овен

Овнам стоит ждать новостей и открытия путей ближе к полудню. Даже не очень общительным Овнам лучше быть в эти сутки на связи. Также им не помешает держать наготове транспорт и быть готовым в любой миг продемонстрировать легкость на подъем: может наметиться завершающая поездка, заключительный раунд напряженной игры или другой ответственный момент в совместных действиях. Важно учесть новые риски.

Телец

Раннее утро Тельцы могут посвятить мелким личным нуждам. Затягивать потворство своим прихотям не стоит: уже к полудню внимание переключится на другие дела, а многих Тельцов принудительно захватит водоворот событий (например, в связи с близким дедлайном). Возможно, назреет аврал на работе или суета в доме, придется срочно отправиться в путь, связаться с нужными людьми или обратиться в сервис.

Близнецы

После полудня Близнецы окажутся в своей стихии, будут нарасхват у самых разных людей и групп своего окружения. Это отличный день для общения, поездок, всех форм физической и умственной активности. Звезды советуют не терять время, так как блестящие возможности вскоре начнут таять. Стоит обратить внимание на самочувствие: не исключено, что на нем отразился энергичный образ жизни последних недель.

Рак

Сегодня Ракам стоит меньше концентрироваться на своих проблемах и сместить фокус внимания на окружающий мир. День принесет много новостей, может позвать в поездку или на мероприятие, оживить в памяти интересные идеи или напомнить про оригинальные планы. Важно проявить побольше общительности и действовать не в одиночку, а в связке с другими людьми: в группе не только интереснее, но и безопаснее.

Лев

Для Львов удачна вторая половина дня. Она пригласит их в гущу событий, позволит им поддержать множество связей или настроиться на интересную дискуссию. Возможно приглашение на важное мероприятие. К несчастью, новая обстановка затруднит многим Львам свободную и активную светскую жизнь. Вероятно, причиной станут домашние дела. В этом случае, им придется мониторить интересующие события дистанционно.

Дева

Во второй половине этого дня для Дев приобретут особый вес целевые контакты. Не исключено, что они сохранят свое значение и завтра. Не стоит отказываться от идеи провести уик-энд вместе с коллегами, вероятными партнерами, работодателями или другими людьми, с которыми возможен эффективный обмен услугами: это позволит вам укрепить свои карьерные позиции или уладить важный бюрократический нюанс.

Весы

Вторая половина дня для Весов удачна и им важно не откладывать намеченное: все пойдет по плану, можно рассчитывать на обратную связь, встречную симпатию и сотрудничество. Одновременно пора подкорректировать линию поведения: наметились перемены в личном позиционировании и самочувствии. Может убывать ваша энергия, меняться мотивация, расти зависимость от финансовых и психологических факторов.

Скорпион

Сегодня многие Скорпионы ощутят растущую тягу к самовыражению. Возможности для нее не безграничны, придется заранее уточнить список своих прав или очертить территорию влияния. Чтобы снизить зависимость от людей и обстоятельств, важно довести до конца недавние проекты и закрыть связанные с ними обязательства. Для текущих дел день удачен, в сложный момент есть информация, связь и подстраховка.

Стрелец

Стрельцам стоит начать утро с внимания к рутинным делам и здоровью. Основная часть дня создаст прекрасные условия для взаимодействия с людьми по самым разным поводам, объединит которые одно - актуальность. Не стоит откладывать переговоры, отменять поездки и отклонять приглашения на встречи. Полезно заново оценить ситуацию в группе друзей: возможно, кто-то из них уходит в тень или обижен на вас.

Козерог

Козерогам стоит аккуратнее строить планы утром: не исключено, что их большим желаниям сегодня не суждено сбыться. Может оказаться невозможным продолжение вчерашнего мероприятия или осуществление нового грандиозного замысла. В течение дня над эмоциями возобладает логика. Многие Козероги начнут считать деньги, вернутся к стандартному режиму или деловому расписанию, вспомнят о дедлайне или здоровье.

Водолей

После полудня перед Водолеями откроются нужные пути и каналы связи. Настанет хорошее время для романтических встреч, интересного хобби, активного образа жизни, системной аналитики, поездок, воспитательных и образовательных мероприятий. Часть планов можно отложить на завтра. Необходимо следить за событиями в сфере профессии и карьеры: может назреть ограничение, проверка или понижение в статусе.

Рыбы

День пройдет для Рыб интересно и не без пользы, если они настроены на активное упорядоченное общение с окружающим миром. Не беда, если он ограничен домом и узким кругом близких: надежные линии связи помогут получить объективную картину внешних событий. Вторая половина дня хороша для семейных и других совещаний, самообразования, для системных исследований, суммирования данных и подведения итогов.