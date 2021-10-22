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Знаки зодиака, которым жирно повезет в 2022 году

22 октября 2021ГороскопыНижегородская правда

Астрологи предсказали счастливый 2022 год некоторым знакам зодиака.

Знаки зодиака, которым жирно повезет в 2022 году
Фото: Кадр из фильма "Плохие девчонки"

Овен

По мнению эзотериков, лишь первый квартал следующего года может оставить Овнам повод для сомнений. Однако с середины весны в жизни Овнов начнут твориться настоящие чудеса: успех в карьере, повышение благосостояния, сближение с родственниками, укрепление семьи.

Лев

Представителей Львов в следующем году ждут простые человеческие радости – любовь, нежность, гармония в семье. Закончатся ссоры между близкими людьми. Это будет казаться Львам намного большей ценностью, чем карьерный рост и большие доходы.

Скорпион

Настойчивость и целеустремленность Скорпионов будет сполна вознаграждена в 2022 году. Скорпионы добъются серьезных профессиональных высот.

Водолей

Представители этого знака – умные, находчивые и работящие люди. На будущий год их успех не минуем в бизнесе, в карьере, в денежных вопросах.

Рыбы

Романтики-Рыбы не всегда успешны в серьезных финансовых делах. Они привыкли витать в облаках, а не принимать большие земные решения. Поэтому в прошлом их инициатива нередко была наказуема. Но все может изменить следующий год. По мнению астрологов, нужно не останавливаться при достижения какого-то успеха и поменьше предаваться романтике. Тогда фортуна никуда от Рыб и не денется.

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