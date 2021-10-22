Какие проблемы ударят по знакам с 23 октября по 22 ноября

Почему предстоящие несколько недель будут не такими и спокойными?

Транзит Солнца по восьмому знаку зодиака (с 23 октября 07:51 по 22 ноября) традиционно в рамках года становится периодом наиболее энергоёмким, беспокойным и в достаточной степени магнетическим.

Знак Скорпиона, как обитель Марса и Плутона, и сам по себе связан с радикальными переменами и переформатированиями, а в этом году рейд Солнца вместе с переходом в свой знак Марса (с 30 октября) способны создать устойчивый тревожный фон на весь месяц Скорпиона.

С другой стороны, предстоящий период по структуре взаимодействий планет символически хорошо подходит сцене действий кризисного менеджера. Шутка ли, в течении месяца Солнце, Марс и Меркурий поочерёдно пройдут напряжённые аспекты с Сатурном и Ураном. Кроме того, нас ждут как минимум два экстраординарных события – одно из самых непредсказуемых и революционных новолуний года 5 ноября и лунное затмение 19 ноября. Уже сейчас можно сказать, что гороскопы обоих лунаций в связи с решительным влиянием Урана принесут высокую наэлектризованность в общество, в политическую риторику, однако наверняка во многом по природе воздействия станут и обновляющими.

Подобрать единую тактику и стратегию действий в такой месяц нелегко в силу слишком контрастной картины взаимодействий планет – внешние обстоятельства в это время создают высокое давление.

Хотя условно повышается уровень удачливости в первую очередь для водных знаков Рака и Рыб, а также земных Козерогов и Дев. При этом представители двух «осевых» в этом месяце знаков Скорпиона и Тельца могут испытывать перегрузки и повышенную событийность, особенно в партнёрской среде.

Вот наиболее сложные дни месяца Солнца в Скорпионе, когда снижены шансы на успех и меньше возможностей для осмысленного манёвра, – 29-30 октября, 4-5, 10-11, 17 и 19 ноября.

Более позитивные дни периода – 24 октября (первая половина дня), 25, 31 октября, 12, 16 (до 18:00), 22 ноября.