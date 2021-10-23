Даем волю эмоциям — любовный гороскоп на 24 октября

Сегодня не стоит стесняться своих чувств и показывать эмоции чаще.

Овен

Сегодня Овнам трудно не поддаться окружающей их романтичной атмосфере. День располагает к некоторому лукавству и недоговоренностям в любовных делах, что не так уж страшно: небольшие недоразумения и загадки добавят отношениям легкой интриги, а мнимая или реальная дистанция расшевелит воображение.

Телец

В этот день влюбленные Тельцы становятся рассеянными и доверчивыми мечтателями, из-за чего попадают в забавные и даже потенциально опасные ситуации. Романтические иллюзии особенно вероятны, если они переживают любовное приключение вдали от дома или отдали свое сердце представителю другой культуры.

Близнецы

Сегодня Близнецы одинаково искусно пользуются в своем общении с представителями другого пола словесными и невербальными видами коммуникаций. Им ничего не стоит создать красивую интригу. Звезды не советуют злоупотреблять искусством наведения тумана: можно тонко обмануть не только других, но и себя.

Рак

Ракам сегодня лучше избегать в общении с любимым человеком скуки и монотонности. Важно иметь темы для разговоров или поводы для поездок. Дополнительным магнитом станет легкая таинственность. Самое время пустить в ход тонкий намек, отправить партнеру интригующую ссылку или загадочное размытое фото.

Лев

Сегодня Львам лучше сохранять в общении с любимым человеком прежний настрой. Если в вашей частной жизни назрели перемены или проблемы, не стоит спешить ими делиться. Хорошо провести день в компании общих друзей: в этом случае, ваши новые настроения не так бросятся в глаза и вызовут меньше вопросов.

Дева

Сегодня влюбленным Девам полезно найти точку опоры, которая поможет им не стать жертвой приятных иллюзий и оставаться честными в общении с партнером. Это может быть логическое мышление, соблюдение этикета или стремление к балансу интересов. Неизбежное взаимное обольщение должно иметь свои границы.

Весы

Сегодня в любовных делах Весов возможен налет неясности и интриги. Несмотря на курьезы, сомнения или помехи, отношения будут развиваться гармонично. Даже если вы заняты, постарайтесь найти время для личной жизни: вы об этом не пожалеете. Лучше, если ваш роман будет далек от деловых забот и рисков.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит смешивать деловое и личное: интимные приятные мечты помешают работе, а деловой ритм снизит очарование романтики. Этот день усиливает соблазны, но в итоге может принести разочарование. Нежелательны случайные связи. Лучше воздержаться от крупных подарков и сюрпризов.

Стрелец

Этот день поддерживает в Стрельцах романтичный идеалистичный настрой, который может стать и их силой, и роковой слабостью: все зависит от верно выбранного момента. Важно чувствовать, когда можно дать волю эмоциям и фантазии, а когда лучше включить холодный разум или опереться на действующий этикет.

Козерог

Сегодня дела сердечные для Козерогов - потенциальная зона слабости и уязвимости. Свидание пройдет неплохо, если они намерены приятно провести время со случайным симпатичным спутником в экзотической обстановке, чтобы развеяться. Чем глубже их чувства и серьезнее планы, тем выше риск разочарования.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям сделать личную жизнь одним из своих главных приоритетов. Невзирая на другие важные дела (или параллельно с ними), им стоит найти время для романтического свидания - или активной поддержки дистанционного контакта с любимым человеком, если встреча в реале невозможна.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам желательно отличать реальный мир от мира, созданного их воображением. В противном случае они будут жить лишь своими чувствами и могут не заметить, как события разворачиваются не в их пользу. К романтическим ситуациям и любовным соблазнам им лучше отнестись с долей юмора.