Смелость поможет заработать — финансовый гороскоп на 24 октября

Сегодня стоит быть активнее и рискованнее, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

У Овнов удачный день для работы над финансовыми отчетами в офисе. Возможно, на ваш банковский счет поступит денежный перевод или вам неожиданно вернут долг – это особенно вероятно в первой половине дня. В конце дня темп вашей работы ускорится, вы сможете повысить производительность труда. Вы добьетесь существенных успехов и получите определенное признание коллег и начальства.

Телец

Тельцы в этот день смогут легко находить взаимопонимание в деловых контактах, что положительно отразится на укреплении деловых связей. Основные вопросы сотрудничества лучше решать при личной встрече – так вы сможете лучше настроиться на партнера и добиться нужного вам результата. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству.

Близнецы

Близнецам рекомендуется делать ту работу, в которой вы чувствуете себя опытными профессионалами. В первой половине дня особенно успешно складываются отношения с коллегами – можете рассчитывать на поддержку и сотрудничество. В конце дня обязательно доводите до конца начатые дела, не оставляйте их на завтра. Рекомендуется придерживаться традиционных методов в работе и избегать экспериментирования.

Рак

Хорошее настроение Раков сегодня может стать залогом успеха в любых делах. Вы особенно преуспеете в творческой и конкурентной деятельности. Очень важно верить в свои силы и в свой успех. Деловые встречи и поездки лучше планировать на вторую половину дня. Работники общественных организаций могут обращаться к потенциальным спонсорам за материальной помощью.

Лев

Львам при необходимости можно обращаться к работодателю с вопросами получения компенсации, льгот, получения справок для перерасчета пенсии. Ваши финансовые возможности возрастают, в том числе, и за счет неофициальной подработки. Работая тихо и незаметно, вы добьетесь большего. Совершенствуйте свои навыки работы с инструментами, поднимайте уровень профессионального мастерства.

Дева

Девам рекомендуется действовать инициативнее в плане расширения делового сотрудничества и вовлечения в зону своих экономических интересов других людей. Однако и самим необходимо действовать смело, инициативно, напористо. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Успешно проходит планирование, торговля.

Весы

Весы успешно справятся с запланированными на сегодня делами и смогут повысить производительность труда. Если вы работаете по сдельной системе оплаты, то уровень доходов существенно вырастет. Ускоряется движение оборотных средств. Дополнительная подработка на выполнении частных заказов тоже не помешает – этим лучше заниматься в конце рабочего дня.

Скорпион

Скорпионы почувствуют усиление потребности в знаниях. Используйте этот день для учебы и обмена опытом с коллегами и единомышленниками. Многие профессиональные вопросы удастся прояснить путем общения на специализированных форумах интернета. Все ваши действия, направленные на расширение влияния в бизнесе, получат достаточную поддержку и развитие.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут заручиться поддержкой влиятельных покровителей и добиться укрепления позиций в карьере. Также это прекрасное время для урегулирования вопросов с финансовыми заимствованиями. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок.

Козерог

У Козерогов, работающих в сфере услуг, в этот день не будет отбоя от заказчиков и клиентов. Первая половина дня благоприятна для многосторонних переговоров и согласования планов с деловыми партнерами. Наибольших результатов добьются те, кто ставит перед собой амбициозные масштабные задачи. Вторая половина дня складывается удачно для учебы, сдачи экзаменов и зачетов.

Водолей

Водолеям звезды советуют относиться к коллегам по трудовому коллективу как к членам одной большой и дружной семьи. Улучшаются ваши отношения со всеми без исключения коллегами и подчиненными. Во второй половине дня вы сможете проявить свои изобретательские таланты. Старайтесь проявлять смелость, инициативу и самостоятельность в действиях.

Рыбы

Рыбам звезды советуют ориентироваться на запросы клиентов и деловых партнеров. Если вы сможете адаптироваться к внешним обстоятельствам, то дела пойдут успешно. Вы почувствуете, что ваш труд и ваши услуги пользуются повышенным спросом. Успешно проходит учеба и рекламные мероприятия. В конце дня воздержитесь от деловой встречи.