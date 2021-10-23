Витаем в облаках — гороскоп на 24 октября

18-19 лунные сутки. Сегодня взаимосвязь Луны и Меркурия обеспечивает хороший контакт, но приятного интересного разговора во многих случаях будет недостаточно.

Если все решено, важно не терять время и активно заниматься завершением совместных дел: последний рывок станет успешным и пройдет с минимальными осложнениями. Главная проблема этого дня - уход от реальности, которому могут способствовать эмоции, мечты, тайные искушения, иллюзии, излишне романтичные настроения, психологические зависимости или идеализм, лень и расслабленность. Перечисленные качества могут размыть боевой дух и снизить любой хороший потенциал.

Овен

Сегодня для Овнов многое определит их окружение и информационный фон. Один из приоритетов дня - завершение совместных дел и выполнение партнерских обязательств, не стоит уходить от переговоров. Окажутся нескучными прогулки и поездки: в них ждут романтичные или загадочные моменты. День может принести любовные иллюзии, недоразумения в пути, неясности в переписке и моменты идеализации в отношениях.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает внимательность в любом деле, включая текущие покупки и взаиморасчеты. Под влиянием обстановки или своих переменчивых настроений они могут замечтаться и оторваться от реальности. Следствием витания в облаках может стать неудачный выбор, дублирование, курьез или финансовый промах. Стоит удвоить бдительность, если речь идет об оплате услуг за рубежом и валютных операциях.

Близнецы

Для Близнецов это хороший день. Они могут продолжать успешно действовать там, где ситуация им ясна, и утешаться мечтами в момент неопределенности (особенно в связи с карьерой и любовными отношениями). Судьба исправит многие ошибки, допущенные ими из-за непостоянства, идеализма или рассеянности. Но им все же пора избавляться от лишних иллюзий, чтобы они не создали им проблем в близком будущем.

Рак

Сегодня Ракам важно не обрывать свои интеллектуальные и духовные связи с миром. Приветствуются все виды коммуникаций (особенно с элементами учебы и расширения кругозора). Общительные Раки получат удовольствие от поездок, компаний, дискуссий и мероприятий. Интроверты могут вести переписку, заниматься исследованиями или самообразованием. Самое время прояснять туманные детали, «наводить резкость».

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам найти время для общения с единомышленниками и изучения новостей, даже если у них появились другие интересы: время, упущенное сейчас, можно потерять безвозвратно. Важно не выпасть из общего потока, пока не закончено совместное дело. Но не стоит удивляться, если знакомые люди, места и темы начнут вызывать другую реакцию (например, более эмоциональную или критичную).

Дева

Сегодня Девам важно не сбиться с пути, преследуя свои цели. Ясной картине событий могут мешать личные симпатии, семейные нюансы, любовные или другие иллюзии. Не исключена идеализация других культур или чужих обычаев. Хорошая сторона дня - возможность обсудить дела и поддержать нужные связи. Остерегайтесь создавать ложное мнение о себе у тех, с кем планируете тесные отношения в близком будущем.

Весы

Этот день помогает Весам по инерции двигаться в удачном для себя направлении и не изменять своим планам, даже если изменились вводные (настроение, материальное положение). Важной темой останется поддержка партнерских связей, завершение совместных дел и подведение итогов. Параллельно с деловой стороной жизни у многих Весов может успешно развиваться романтическая, звезды не советуют их смешивать.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть шанс избежать кризиса, если они не свернут на знакомый скользкий путь. Их может ждать ловушка романтических эмоций или ностальгических переживаний. Опасно проявлять в этот день внушаемость, очаровываться экзотикой и поддаваться искушению нечестностью (даже «ложью во спасение»): итогом может стать разочарование или убыток. Нужна особая внимательность в валютных расчетах.

Стрелец

Сегодня Стрельцы отлично «держат марку» в любой ситуации, пока не поддаются тем или иным иллюзиям. Сбивать их с толку могут романтические симпатии, расплывчатые идеалистичные убеждения, семейные или национальные традиции. Также сделать их уязвимее могут их личные вкусы и тайные слабости, доверчивость и внушаемость. Им стоит учитывать это обстоятельство при переговорах и деловом сотрудничестве.

Козерог

Сегодня Козероги могут остаться равнодушны к романтической стороне событий, их ум будет занят тем или иным делом. Возможно, они решат провести время с пользой: поработать с документами, провести совещание, отправиться в командировку. Звезды считают это не самым плохим решением, так как обратный вариант менее гармоничен: возможны любовные или иные разочарования, искушения или материальные потери.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям ловить моменты своей удачи, которых становится меньше. Важно доводить до конца все дела последнего года, в которые вы вложились, и укреплять значимые отношения, включая зарубежные. День подходит для свидания, завершения творческого проекта, отдыха с детьми или единомышленниками. Приятные нотки этого дня помогут вам временно закрыть глаза на негативные новости.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно поддерживать семейные и другие связи, но не все Рыбы к этому готовы. Конструктивному общению может мешать их мнительность, чувствительность, внушаемость или склонность витать в облаках, заставляющая уходить от контакта или многое видеть искаженно. Также общение с ними может затруднить их влюбленность в кого-то, истинная или мнимая. День неудачен для покупок и важных решений.