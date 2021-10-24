Зацикливаемся только на хорошем — любовный гороскоп на 25 октября

Сегодня не стоит думать о негативных моментах в отношениях. Смотрим на них позитивно.

Овен

Сегодня Овнам лучше не разлучаться с любимыми надолго: пребывание рядом рассеет все сомнения и добавит оптимизма. Если есть возможность, звезды советуют вместе работать или путешествовать, а в вынужденной разлуке поддерживать непрерывную дистанционную связь, особенно в «острой фазе» влюбленности.

Телец

День добавит влюбленным Тельцам решительности. Они способны отложить в сторону колебания и лихо довести до конца авантюрное романтическое мероприятие. Им стоит быть чуть прозорливее и просчитать возможный скорый эффект от своего порыва: он может вызвать у объекта чувств вопросы и даже отторжение.

Близнецы

Близнецам не стоит медлить с любовной инициативой: сегодня она сулит успех, но уже завтра может стать невозможной или не такой эффективной. Шансы на положительный ответ велики. Чтобы события не оставили неприятного осадка, желательно отбросить сомнительные приемы и выступить «с открытым забралом».

Рак

Сегодня самый яркий талант Раков может остаться не оценен объектом симпатий, если не сопровождается общительностью и мобильностью. Не стоит уходить от разговора, отклонять приглашение в поездку или на тусовку: именно там вы сможете блеснуть своими достоинствами (особенно интеллектом и эрудицией).

Лев

Общий позитивный настрой этого дня для любовных отношений Львов очень удачен. Благодаря ему они смогут поддерживать гармоничные и перспективные линии своего романа, искусно обходя возникающие сложности и побеждая сомнения. Свидание пройдет лучше в динамичной и информационно насыщенной обстановке.

Дева

Сегодня у Дев есть настроение для любовной игры и неплохой повод, чтобы привлечь к себе внимание пассии. Но им стоит помнить, что сегодняшние победы вскоре могут обесцениться, так как эффектный маневр под влиянием момента не всегда работает на долгосрочную перспективу. Возможно, лучше подождать.

Весы

В этот день Весов сопровождает любовная удача. Они могут не беспокоиться за исход своей инициативы, а часто и за будущее отношений. Не стоит терять время энергичным Весам (особенно представителям сильного пола): вскоре возможностей для открытого проявления своего темперамента у них станет меньше.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов удачно заканчиваются любовные авантюры. Если вы немного запутались или сбились с пути в делах сердечных, звезды вновь выведут вас на верную дорогу, но вам не помешает осознать и усвоить полученный урок. Для новых важных шагов в личной жизни это не самый подходящий день.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что в эти сутки они могут договориться с любимым человеком буквально обо всем - даже о том, о чем в другие дни разговора не получается и все сводится к взаимным упрекам. Если вас мучают сомнения или вы хотите наладить контакт, поспешите: завтра диалог пойдет иначе.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги не склонны зацикливаться на неприятном и случайном. В постоянном союзе это хороший момент для психологической разгрузки, можно вместе посмеяться над еще одним успешно преодоленным недоразумением. Свободные Козероги не примут мимолетное увлечение за «любовь всей жизни».

Водолей

Водолеям нежелательно откладывать любовные планы на завтра, так как время для них сейчас дорогой и невосполнимый ресурс. День позволит не только мило пообщаться, но и устранить сомнения, подтвердить обещания, прояснить намерения. Помимо нежных чувств будет повод проявить в отношениях благородство.

Рыбы

Влюбленных Рыб вплоть до ночи будет снедать неутолимое любопытство. Желание получить исчерпывающий ответ на свой вопрос может сделать их гипер-общительными или мега-любознательными. Они не успокоятся, пока не выведают все секреты у партнера или не изучат сведения о нем во всех доступных источниках.