Расставляем приоритеты — гороскоп на 25 октября

19-20 лунные сутки. Сегодня судьба помогает отбросить сомнения на финишной прямой, дает последний шанс, дополнительную возможность или второе дыхание.

Можно рассчитывать на все еще гостеприимно открытый путь, на моральную поддержку, надежное партнерское плечо или на другое счастливое обстоятельство. Подвижная Луна в Близнецах снабдит маневренностью и общительностью, без которых удачный момент может быть упущен. Приоритет лучше отдать завершению совместных работ. Не стоит жалеть энергию: даст эффект мобилизация всех сил и технических ресурсов, финальный мозговой штурм. Самым вдохновляющим моментом станет утро.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам приступать к делу как можно раньше. В начале дня окажутся удачнее все поездки, требующие энергии, а также контакты с большими группами и влиятельными людьми. Не стоит тратить много времени на разминку и подготовку, лучше сразу включаться в работу и доводить ее до конца. Важно не терять время, если для ваших целей вам нужен напарник. К ночи желательно оказаться дома.

Телец

Сегодня Тельцам важно довести до конца начатый проект, контакт или процедуру. Не стоит откладывать однодневные командировки, целевые встречи и переговоры по оставшимся насущным поводам. И старые распри, и назревающие новые разногласия в эти сутки лучше «вынести за скобки», чтобы они не мешали успешному продвижению к совместному финишу: при таком подходе есть шанс успеть даже больше намеченного.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит вложить всю свою наличную энергию в активный бросок к победному финишу. Несмотря на возможные неполадки со здоровьем, в целом этот день даст хорошую деловую, интеллектуальную и физическую форму, а обстоятельства помогут применить ее в нужном направлении. Сомнения и «разборы полетов» лучше оставить на потом. Чем авантюрнее планы, тем больше оснований взяться за них с утра.

Рак

Этот день поддерживает интерес Раков к людям и социальным событиям. Действовать желательно в паре или в команде. Важно быть на связи с друзьями и близкими. Уместна самоотверженность ради общего дела, если в ее основе лежат искренние побуждения. Нелюдимым и ослабленным Ракам нужна умеренность в общении, поездках и деловой суете: к ночи возможны обострения хронических болей и сенсорные перегрузки.

Лев

Сегодня Львы смогут без лишних усилий двигаться в благоприятном потоке событий, пользуясь инерцией былых удач и выгодами созданных ранее социальных отношений. «Сами собой» появятся нужные люди, дополнительные ценные сведения, подходящие каналы связи или транспортные средства. Звезды советуют не откладывать назревшие поездки, итоговые дискуссии и посещение резонансных заключительных мероприятий.

Дева

Девам этот день поможет проявить целеустремленность в важном деле и довести его до логического конца. Он даст дерзость, ловкость, вдохновение для карьерного рывка или для исполнения долга. Если сил мало, есть надежда на группу поддержки. Не стоит медлить, если для решения задачи вам нужны влиятельные, заинтересованные, дружелюбные и знающие люди: покровители, ассистенты, напарники, добровольцы.

Весы

Сегодня Весы могут смело идти на любую авантюру, если им знакомо направление и попутчики. Благополучно завершится рискованное путешествие, игра, исследование, деловое мероприятие. На позитивной ноте закончится взаимодействие с учителями или учениками, сотрудничество с иностранцами или влиятельными людьми. Не станет проблемой техническая и информационная поддержка. Пик удачи и вдохновения - утро.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам ослаблять меры предосторожности: даже если все идет хорошо, вероятность дополнительных проблем не исключена. В целом, этот день удачен и вам будет часто помогать счастливый случай. Возможна поддержка от друзей, от близкой или дальней родни. Могут неожиданно пойти на соглашение люди, с которыми вы были не в ладах. Есть надежда поставить точку в трудном деле.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не уклоняться от переговоров и, по возможности, доводить их до логического завершения. Многим Стрельцам не придется прикладывать для этого специальных усилий, так как их собеседники часто будут не прочь сами проявить такую инициативу. День подходит для заключительных дискуссий и закрытия совместных проектов, помогает прояснить недоразумения в семье и в любви.

Козерог

Сегодня Козероги окажутся заложниками обстановки и будут вынуждены плыть по течению. Им не стоит сопротивляться такому повороту событий, так как он им скорее выгоден: они смогут получить поддержку, досконально разобраться в важном вопросе, выполнить свой долг или успешно закрыть партнерское обязательство. Это удачный момент для совещания, командировки, заказа дополнительных услуг, визита к врачу.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям успех в знакомых делах и контактах, советуют не упускать шанс и активнее пользоваться инерцией благоприятных событий последнего времени. Еще можно извлечь дополнительную пользу из созданных связей, найденных фактов, проложенных ранее маршрутов и завоеванного кредита доверия. Не стоит забывать про имеющиеся привилегии, льготы и бонусы: вскоре они могут сгореть.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит уклоняться от познавательного взаимодействия с разными людьми: оно дополнительно расширит их кругозор. Представят интерес и экспертные мнения, и популярные предрассудки. Не стоит пренебрегать новостями издалека, словами домочадцев, земляков и дальней родни. «Движком» любопытства у многих Рыб станет желание распутать любовный узел, узнать секрет или закрыть критичную тему.