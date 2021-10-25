Работаем с прицелом на перспективу — финансовый гороскоп на 26 октября

Сегодня стоит не только думать, но и делать что-то важное для своего будущего.

Овен

Прислушиваясь к подсказкам своей интуиции, Овны смогут принять правильные решения. Сегодня у вас могут возникать неожиданные нештатные ситуации, требующие мгновенных действий, и интуиция вам поможет не ошибиться в выборе. Студентам лучше сосредоточиться на повторении пройденного материала. Если вы играете на фондовой бирже, то будьте осмотрительнее.

Телец

Тельцы почувствуют себя востребованными в любой работе, связанной со сферой услуг. Возможно, ваша клиентская база расширится, и вы станете более популярными. Это хорошее время для подписания договоров о сотрудничестве и посреднических усилий в деле примирения конфликтующих сторон. Личная инициатива является главным условием того, насколько успешно сложится этот день.

Близнецы

Близнецам звезды не советуют давать и брать взаймы деньги. Особенно это относится к тем людям, с которыми вы вместе работаете в качестве партнеров. Также следите за тем, чтобы при финансовых расчетах с клиентами не стать жертвой обмана – обещание позже оплатить заказ может остаться неисполненным. В конце дня воздержитесь от финансовых заимствований.

Рак

Ракам следует быть внимательнее к коллегам. Возможно, сегодня возникнет конфликтная ситуация, особенно если оставались неурегулированными какие-то вопросы с предыдущего конфликта. Вероятность снова наступить на те же «грабли» сейчас весьма высока. Используйте по максимуму возможности компьютерной и иной техники для повышения мастерства и производительности труда.

Лев

У Львов благоприятное время для завершения работы над проектами. Офисным служащим удастся преуспеть в работе над отчетами. При этом, если ваша профессия такое допускает, можно часть работы взять домой и там все доделать. Однако это не лучший день для старта рекламной компании. В конце дня воздержитесь от публичных заявлений.

Дева

Активные контакты, поездки, встречи, согласования и работа с документами – это те темы, в которых могут преуспеть Девы сегодня. С вашей стороны требуется проявление инициативы и готовность к сотрудничеству. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия. Не лучшее время для перепланировки помещений, рабочего места, офиса.

Весы

Весам повезет в деньгах. Вы будете интуитивно действовать таким образом, что деньги будут сами притягиваться к вам, как магнитом. Этому способствует гармоничный психологический климат в трудовом коллективе. Наибольший положительный эффект этого дня почувствуют торговцы, консультанты, водители. А вот в работе с документами можете столкнуться с торможением, придется часто переделывать одну и ту же работу.

Скорпион

Скорпионы проявят готовность действовать самостоятельно и брать на себя ответственность в важных вопросах. Вы почувствуете в себе достаточно сил и уверенности в себе для старта новых проектов. Информационные вопросы решаются легко и естественно. Возможно, вы сможете продемонстрировать окружающим свои таланты, и это повысит вашу репутацию.

Стрелец

У Стрельцов могут затормозиться дела из-за неожиданных происшествий. Старайтесь осмотрительнее работать с техникой. Возможны аварийные ситуации, технические сбои и мелкие травмы. Особенно это относится к тем, кто недавно получал производственные травмы.

Козерог

Козерогам рекомендуется работать с прицелом на перспективу. Вы сможете предвидеть ход событий на шаг вперед и почувствуете предстоящие тенденции. Поэтому этот день как никакой другой подходит для долгосрочного и среднесрочного планирования. Не следует доверять обещаниям партнеров – они могут подвести вас.

Водолей

Шансы Водолеев на карьерный рост сегодня возрастают. Для этого вам требуется действовать открыто и быть на виду, чтобы вышестоящее начальство заметило вас. Это хороший день для получения крупных заказов, благодаря которым вы будете обеспечены работой в течение длительного времени. Возможно, вам удается найти гибкие формулы, которые будут выгодны участникам переговорного процесса.

Рыбы

Рыбы почувствуют усиление тяги к знаниям. Это может положительно отразиться на учебе студентов вузов и колледжей. Также вы можете самостоятельно начать изучать какие-то разделы знаний, относящиеся к вашей профессии. Укрепляйте свои позиции, прежде всего, за счет получения новых знаний. Особенно успешно проявят себя те, кто технически одарен, склонен к изобретательству.