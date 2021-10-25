Пропускаем чужие истории через себя — гороскоп на 26 октября

20-21 лунные сутки. Сегодня обидчивость, спровоцированная Луной в Раке, мешает мыслить и действовать рационально.

Порой будет трудно воспринимать с юмором естественные заминки и мелкие недоразумения. Растущая нервозность может вылиться в критику и язвительные шутки. Ссоры вероятнее с близким кругом людей (семьей, доверенными лицами, соседями по территории). Могут вновь обостриться противоречия, остаточные споры, колебания или попытки совместить несовместимое. Партнерские обязательства грозят вступить в конфликт с домашними. Пока ситуация не приняла роковой необратимый характер, важно найти баланс и компромисс.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам стать аккуратнее в общении с семьей, постоянными партнерами и близким кругом старых знакомых. День повышает потребность в доме и душевной близости, но также обостряет реакцию на разногласия, включая бытовые и производственные, дает поводы для раздражительности, обидчивости и взаимных упреков. Не сдержав эмоций, легко поссориться в последний ответственный момент.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит чаще включать дружелюбие, изобретательность и чувство юмора, чтобы сгладить шероховатости в отношениях с окружением. В этот день велик риск суеты, пробуксовок и «бега по кругу» из-за возникающих осечек. Возможны забавные приключения в пути или в ходе срочных работ. Вспышки разногласий нередко будут случаться в ближайшем кругу: среди родственников, соседей, попутчиков.

Близнецы

Сегодня ровный ритм событий, на который надеются Близнецы, может быть чем-то нарушен. Помешать плавному ходу дел способна семейная обстановка, повышенная чувствительность, материальная проблема, досадная новость или иной нюанс. Многие Близнецы не придадут помехе значения или отнесутся к ней с юмором, но все же она не пройдет бесследно: возрастет их нервозность или станут более ядовитыми их шутки.

Рак

Сегодня Ракам лучше снизить нагрузки, в том числе психологические. Этот день усиливает их природную чувствительность и делает их поведение противоречивым - например, их критичность по отношению к другим людям может соседствовать с обидчивостью, не исключена болезненная реакция даже на шутки. На этом фоне могут вновь поднять голову драконы ревности, злопамятности, деловых и домашних распрей.

Лев

Сегодня Львы могут оказаться в фазе своей эмоциональной слабости, в зависимости от настроения, самочувствия, семейных или жилищных дел. Возможно беспокойство из-за новостей или слухов. Нежелательны активные переговоры и поездки: будут помехи. Стоит подумать о смене прежнего стиля коммуникаций. Возможно, вам пора перейти на удаленный формат работы и общения, сократить время или число контактов.

Дева

Сегодня у Дев может не лучшим образом сложиться общение с друзьями и близкими. Повышенная чувствительность способна создать им проблемы в деловых отношениях. Возможны заминки в платежах и ошибки в питании. Нервозность из-за неоднозначного хода событий может отразиться на их самочувствии. Стоит отложить необязательные переговоры, покупки, командировки, финансовые согласования, утверждение планов.

Весы

Весам не помешает осмотрительность в словах и действиях, так как сегодня им может изменить удача. Пошатнуть их личные позиции могут эмоционально окрашенные вредные привычки, семейные привязанности, бытовые обстоятельства или дела на далекой родине. Усилится раздражительный критичный настрой. Не приведет к добру спонтанный душевный порыв. Не стоит вести переговоры о жилье и бросать вызов близким.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно сохранять присутствие духа, если на последнем этапе пути возникают досадные препятствия. День может принести затруднения в дистанционных связях, сотрудничестве, контактах с иностранцами или иногородними, в поездках (особенно дальних путешествиях). Возможны препятствия в юридических делах, в учебе. Во многих ситуациях будет нечто неоднозначное, забавное или поучительное.

Стрелец

Сегодня Стрельцов лишают равновесия свои или чужие противоречивые эмоции. День усиливает тайные страхи, старые зависимости и вредные привычки, обостряет реакцию на новости. Переговоры и партнерство, любовь и дружбу способно осложнить скрытое недоверие. Причиной может стать налоговая тема, судьба наследства. Не исключены опасения в связи с грядущим поворотом событий в семье, доме или на родине.

Козерог

Сегодня многим Козерогам жизненно важно быть искусными дипломатами и тонкими психологами, проявлять деликатность и учитывать чужую ранимость. В любом диалоге следует быть настороже: в этот день обостряются обиды, небезопасны шутки, критика и жажда мести. Рискованны переговоры. Не стоит искушать судьбу, общаясь с врагами и неуравновешенными людьми. Опасно принимать чью-либо сторону в конфликте.

Водолей

Сегодня вместо глобальных судьбоносных планов внимание Водолеев могут поглотить «мелочи жизни». Этот день щедр на осечки и недоразумения. Вероятны разногласия с коллегами, помощниками, родней, представителями сервисов. Не исключены колебания и метания, двойственные моменты в поездках, проблемы с доставкой. Многие ситуации будут окрашены эмоционально, что добавит им остроты. Возможны недомогания.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше положиться на собственное чутье: оно будет более точным навигатором, чем внешние источники. Не стоит выбирать этот день для консультаций, поездок, сделок, оформления документов, описания своих чувств или продвижения зреющих креативных идей. Нежелательны знакомства и активная личная переписка. В воспитании детей важнее словесных внушений станет базовая эмоциональная гармония.