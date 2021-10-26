Как выработать денежное мышление

Посмотрите, в какой планете у вас второй дом, — и узнаете, какой стратегии придерживаться, чтобы разбогатеть.

Объясняет популярный московский астролог Павел Андреев.

Условно мы все делимся на две категории: «фермеров» и «хищников».

«Фермеры» — те, кто обладает иньскими знаками на денежной оси II–VIII домов: Рыбы, Козерог, Скорпион, Дева, Рак, Телец, — то есть земные и водные стихии.

«Хищники» — те, кто обладает янскими знаками на оси денег: Водолей, Стрелец, Весы, Лев, Близнецы, Овен, — то есть знаки стихий огня и воздуха.

«Фермеры»

Как раз в школе и университетах учат быть «фермерами»: хорошо трудитесь, накапливайте доходы, будьте самодостаточны в финансовом плане. «Фермерам» можно ходить в трениках вместо костюма, пить кипяченую воду вместо кофе и откладывать понемногу каждый день, чтобы через несколько лет получить заветный миллион, а через десять — уже 20 и больше миллионов.

А еще это тот случай, когда деньги служат магнитом: чем больше у вас сбережений, тем больше они притягиваются. При этом покупать следует на свои деньги, которые накопили.

Ключевой момент — грамотно распоряжаться деньгами, и это позволит путешествовать по миру, а еще покупать квартиры. Деньги к деньгам, бережливость — ключевое понятие для тех, кто занимается финансовым хозяйством.

Психология поведения проста: быть Плюшкиным сейчас, чтобы стать Джеффом Безосом потом.

«Хищники»

У «хищников» кардинально другая история. «Хищники» охотятся за добычей — отсюда постулат о том, что деньги им сложно удержать в статике. Доход должен быть динамичным, отсюда идет зависимость от процента продаж, предпринимательские доходы, которые зависят от количества звонков, заявок и выполненных сделок. Если здесь следовать установке копить финансы — они «сгниют», и человек останется ни с чем. Поэтому нужно не откладывать, изменяя своей стратегии, а вкладывать и тратить: в себя, в свое дело, в свой профессиональный статус и статус эксперта, расширять связи.

Это уже не хозяйство, это конвейер, мануфактура, когда все поставлено на поток, ведь именно тогда судьба обеспечивает финансовыми возможностями.

Здесь отлично работает стратегия «куплю мерседес последней модели, хоть нет прав — и судьба даст материальные средства на страховку, водителя и дорогое обслуживание». Или «продам последние штаны, на полученную выручку закуплю товар и запущу рекламу». Иными словами, это тот случай, когда «тратить много денег = зарабатывать много денег».

Психология притяжения финансов: копить или тратить

Подход «хищника» воспитывают многие бизнес-школы. Например, «Бизнес-молодость» в свое время могла посоветовать предпринимателю купить дорогую машину и последнюю модель телефона Blackberry (пускай даже в кредит), чтобы поднять его статус в глазах других людей и тем самым притянуть еще больше финансовых потоков.

Но такая модель не работает с «фермерами» — для них, например, потребительский кредит станет болотной долговой ямой, которая будет расти.

А с «хищниками» не дружит система накоплений — судьба придумает способ, как избавить их от такого балласта.

Есть еще куча показателей в натальной карте, помимо вышеназванных, чтобы определить параметры финансовой емкости.

Все вместе это становится не просто психологией привлечения дохода, но личной стратегией по притяжению финансового потока, а значит, эффективным денежным мышлением.