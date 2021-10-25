Самые главные интриганы в гороскопе

Сегодня поговорим о том, насколько знаки Зодиака склонны к интригам.

Рассказываем, кто без хитроумных многоходовочек и дня прожить не может, кто прибегает к подобному решению вопросов только в крайнем случае, кто не умеет этого делать вовсе, а кто вполне способен поинтриговать, но считает это ниже своего достоинства.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, как правило, к интригам не прибегают. Они привыкли действовать напрямую, напором, и решать свои проблемы методом рассекания гордиева узла. Им претит кого-то против кого-то настраивать, наушничать и наговаривать, им несвойственно выстраивать «шахматную партию событий» таким образом, чтобы она шаг за шагом вела кого-то к нужному представителям этого знака результату. Правда, барышни-Овны иногда все же интригуют, чтобы заполучить мужчину, в которого влюблены.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы вполне способны на интриги, причем на тщательно продуманные, долгосрочные, многоходовые и очень умно завернутые. Однако пользуются этим своим умением они крайне редко, тогда, когда другие методы и аргументы исчерпаны и ни к чему не привели. Представители этого знака несколько ленивы, чтобы лишний раз напрягаться таким образом по какому-то незначительному поводу, и их нужно по-настоящему достать и вывести из себя, чтобы они принялись виртуозно интриговать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы часто силятся интриговать, им кажется, что это круто — управлять окружающими и событиями посредством точечных высказываний. Однако у них редко когда получается создать действительно безупречную многоходовую комбинацию — слишком уж они сиюминутны и поверхностны, чтобы тщательно продумать все детали, учесть нюансы, допущения, риски и характерные особенности тех, против кого они, собственно, плетут сети. Близнецы с большим успехом воздействуют на людей своим настроением, чем интригами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки вполне способны на многоходовые, долговременные и очень заковыристые интриги и достаточно часто этим пользуются, чтобы обезопасить себя и своих близких, увеличить свое благосостояние или занять то место на профессиональном поприще, которое, как им кажется, просто не может принадлежать кому-то другому. Представители этого знака даже находят своеобразное удовольствие, управляя обстоятельствами и создавая у окружающих нужный им настрой, кого-то сталкивая лбами, а кого-то, напротив, выводя на следующий личностный уровень, чтобы потом сделать своим соратником.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы и интриги — суть вещи несовместные. Представители этого знака слишком «прямые», чтобы затевать против кого-то что-то тщательно просчитанное и долгосрочное. Если им что-то не нравится, они тут же кидаются в атаку, порой орут, но не станут растягивать на много ходов токсичное воздействие на кого бы то ни было. Да и не нравится им жить в состоянии негатива, очень уж они для этого оптимистичны. Однако иногда они, сами того не подозревая, настраивают окружающих против кого-то своей безапелляционной отрицательной оценкой, но это не интриги, это их авторитет, который временами без их ведома работает против других людей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы интригуют часто и с удовольствием. Они весьма неплохо знают людей и понимают, какие высказывания и действия через какое-то время приведут к нужному результату. Представители этого знака ловко разыгрывают долгосрочные «шахматные партии», просчитывают варианты ходов, в процессе корректируют поведение своих «пешек», добавляя мотивации, вводя поощрения или используя наказания. И, кстати, отнюдь не всегда они делают все это ради денег и других материальных благ, порой интрига носит воспитательный или амурный характер.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Казалось бы, Весы — самые дружелюбные, а потому не способные интриговать индивидуумы. Но нет! Это совсем не так. Им для того, чтобы сохранить добрые отношения с окружающими, в чем-то себя обезопасить и справиться со своей миссией миротворцев и дипломатов, часто приходится создавать очень красивые комбинации по манипулированию людьми и обстоятельствами. Другой разговор, что они во вред кому-либо редко интригуют, да и корыстные цели почти никогда не преследуют. Их мотивы, как правило, весьма благородны.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы — мастера лихо закрученной интриги. Причем им для ее разработки даже повод особый не нужен, им просто нравится ощущать свою власть над окружающими, а потому они порой одновременно интригуют против нескольких персон: создают прецеденты, дергают за ниточки и наблюдают, как их «жертвы» мечутся и суетятся, не понимая, откуда прилетело и что с этим делать. Представители этого знака ловко сводят и разводят людей, делая врагов из бывших друзей и союзников из недавних соперников, заставляют своих коллег и родных неосознанно потакать своим желаниям.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы чаще всего к интригам не склонны, хотя порой весьма ловко настраивают окружающих против какого-то одного человека. В остальном же они предпочитают честную борьбу, прямые пути и самостоятельное решение своих проблем — без манипулирования теми, кто может им помочь или, напротив, чем-то мешает. К тому же некоторым представителям этого знака интриговать не позволяет совесть, другим — честь, третьим — религиозные убеждения, а кому-то — апломб и уверенность, что они и без этого могут достичь желаемого.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги по-настоящему интригуют редко. Во-первых, им проще полагаться на себя самих, чем на такой ненадежный фактор, как другие люди. Во-вторых, они заточены на прямое и немедленное действие, им тягостно ждать, пока закрученная ими интрига даст нужные результаты. И при этом в чем-то по-настоящему для них важном, в чем-то таком, в чем никак не получается достичь цели прямыми путями, они вполне в состоянии сплести целую паутину, придумать гениальнейшую многоходовую комбинацию, которая рассчитана на несколько лет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи чаще всего на интриги просто не способны, причем в первую очередь не из-за по-другому устроенного интеллекта, а по моральным соображениям. Они слишком честны, обладают незыблемыми убеждениями и погрязли в самоуважении, которое боятся потерять, совершив что-то недостойное. Они намеренно избегают любых высказываний и действий, которые можно истолковать превратно, принять за часть тщательно продуманной интриги и за попытку манипулирования окружающими ради достижения корыстной цели.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы, как правило, к интригам не склонны. Кто-то из них слишком для этого ленив и инертен, кто-то — добросердечен и милосерден, а кто-то — пуглив и боится, что за ошибку или разоблачение придется расплачиваться чем-то весьма неприятным. Они вполне могут подталкивать близких к каким-то действиям своими намеками, перманентным «капаньем на мозги», некими мотивирующими подарками, воздействовать своими жалобами и стенаниями, но сознательно интриговать не будут, это совсем не в их характере.