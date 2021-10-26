Велик риск стать жертвой страстей — любовный гороскоп на 27 октября

Сегодня наши чувства могут сыграть против нас.

Овен

Овнам опасно недооценивать разрушительный потенциал любовных ссор и, особенно своего собственного неуправляемого гнева. До критичной размолвки в эти сутки лучше не доводить: в угаре страстей и взаимных обид велик соблазн «хлопнуть дверью», даже при большой любви есть риск расстаться врагами.

Телец

Сегодня Тельцы могут остро реагировать на поступки партнера, но звезды советуют им больше следить за своими манерами: правильное поведение обезопасит их от многих проблем в любовных делах, тогда как мелкая досадная ошибка, ставшая последней каплей, может обернуться системным кризисом в отношениях.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы склонны нервничать и поддаваться эмоциям. В момент кризиса им легко потерять голову и способность мыслить логически. Важно не ставить роман на грань катастрофы рискованным порывом и постараться остыть, прежде чем действовать. Самые опасные мотивы: месть, ревность, страх.

Рак

Сегодня одна из проблем влюбленных Раков - неуравновешенность, вкупе с ревностью и страстностью: такой микс легко может дать искру острого конфликта. Но возможен и зеркальный сценарий: мирный Рак-идеалист будет страдать от агрессии или коварства партнера. В любом случае, есть угроза для отношений.

Лев

Львам не стоит планировать на этот день свидание или другое мероприятие, имеющее значение для их личной жизни. Обстоятельства не дадут им осуществить задуманное либо помешают «войти в образ». Не исключено, что романтические чувства окажутся оттеснены на второй план неотложными насущными делами.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать на гармонию в общении с любимым человеком, но не стоит и думать, что «все пропало». День не годится для мирного любовного воркования, зато поможет заострить неприятный вопрос. Можно поговорить начистоту о том, что ранее замалчивалось из страха или ложного стыда.

Весы

Весам желательно помнить, что сегодня лозунг «любовь стерпит все» работает плохо. Даже если вас что-то ранит, не выходите за рамки: отношения сохранятся, но уже не будут прежними. Не поддавайтесь соблазну устроить провокацию, переиграть партнера или оставить за собой агрессивное последнее слово.

Скорпион

Влюбленных Скорпионов день толкает на рискованные и часто тупиковые шаги. Угодив в ловушку мнимой легкости, они могут столкнуться с досадной осечкой в шаге от цели. Сегодня мало условий для любовной идиллии, вместо красивых жестов средством выражения симпатии может стать провокация или троллинг.

Стрелец

Сегодня зона риска для Стрельцов - эмоции и «острые ощущения». Они могут стать игрушкой своих влечений, воспоминаний, привязанностей или эротических фантазий. Звезды советуют быть осмотрительнее во всем, что связано с интимной стороной любви: в этот день можно пережить стресс или разрушить доверие.

Козерог

Козерогам сегодня стоит удвоить осторожность в делах сердечных, чтобы не утратить выдержку и не совершить роковой необратимый шаг. Велик риск стать жертвой страстей, навязчивых идей или прежних ошибок в любви. Если не удалось удержаться от порыва, есть шанс вовремя остановиться у критической черты.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит торопить события в любви: обстановка не располагает к романтической идиллии, возможны технические или психологические препятствия к удачному свиданию. К помехам текущего момента может прибавиться неприятная тень прошлого - например, страх перед повторным недопониманием.

Рыбы

В этот день рискуют Рыбы, находящиеся под магическим влиянием своих партнеров и активно вовлеченные в их стиль жизни. Им не стоит путать любовь с уступчивостью и соглашаться на явно рискованные игры. Рыбы, твердо следующие в любовных отношениях своим принципам, окажутся в более удачном положении.