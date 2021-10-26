Работаем до седьмого пота — гороскоп на 27 октября

21-22 лунные сутки. Сегодня напряженные аспекты Луны сигнализируют о высоком риске конфликтов, стрессов, травм и других острых ситуаций.

Важно не допускать роковых необратимых шагов: отменить результат будет сложно. Возрастает вероятность разрыва отношений, краха планов. Устойчивые проекты после кризиса перейдут в новую фазу. Возможны авралы, несчастные случаи, срывы из-за усталости. Не повредят меры защиты: есть опасность столкновений, рукоприкладства, предательства, вредительства, грубых провокаций, атак на дом и территорию, применения оружия, асоциального поведения неуравновешенных или отчаявшихся людей.

Овен

Овнам важно избегать ссор с партнерами и близкими, а также долгих переговоров. Энергию (в том числе негативную) лучше срочно перенаправить на актуальные цели момента: защиту владений, закрытие совместного проекта или борьбу против общего противника. Иначе вступит в силу взрывоопасный деструктивный характер этих суток, может пострадать дом, семья, имущество, развалиться ценный для будущего союз.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам отменить необязательные поездки и хлопоты, а в срочных командировках и других неотложных делах принять максимальные меры предосторожности. Ситуации дня небезопасны и в психологическом, и в техническом плане: выполняемые работы потребуют мастерства, смелости и ловкости, а контакты с людьми - умения не только ладить, но и «ставить вопрос ребром» в критический момент.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит быть беспечными даже в самом успешном деле: из-за рокового стечения событий оно может оказаться в шаге от краха. Возрастают риски в бизнесе, занятиях спортом, в сфере хобби и фрилансерской деятельности. В последний момент возможна ссора, поломка или нештатная ситуация, не исключен материальный ущерб. Родителям-Близнецам нужно позаботиться о безопасности маленьких детей.

Рак

Этот день Ракам предстоит прожить в авральном режиме или на «военном положении». Возрастает риск атак, стрессов и травм. Вероятен решающий критичный момент в семье, бизнесе, отношениях, на общей территории. Возможно, придется защитить свой дом или жизненно важный интерес. Важно не геройствовать без причин, не витать в облаках идеализма, избегать опасных вещей, людей, мест и алгоритмов поведения.

Лев

Львам этот день может принести тайное беспокойство, страх перед скрытой угрозой, зависимость от семейных или других критичных обстоятельств. Возможно, придется пожертвовать своим комфортом ради семьи, выполнения обязательств или срочного завершения дела. Суета и переживания могут отразиться на самочувствии: возможно обострение наследственных недомоганий или хронических болей, вызванных стрессом.

Дева

Сегодня многие Девы столкнутся с продолжением вчерашних проблем, с которыми им зачастую будет не под силу справиться в одиночку. Если вчера они не смогли вовремя договориться с нужными людьми, им придется пройти до конца неприятный путь с не самыми подходящими попутчиками. Вплоть до ночи возможны конфликты, потери и нештатные ситуации. Стоит избегать эксперимента на ходу: он рискован и убыточен.

Весы

Для Весов это стрессовый, травматичный или просто рубежный день. Не все Весы смогут мирно закрыть проект, красиво и без потерь выйти из игры, избежать кризиса в делах, доме, семье. Возможна финальная схватка с врагом, размолвка с начальником, союзником, партнером или родителями. Может быть исчерпан резерв сил или кредит доверия. Опасно «хлопать дверью, уходя»: последствия будет сложно исправить.

Скорпион

Скорпионам вплоть до ночи стоит сохранять бдительность в делах, в общении и в пути. Останется риск поломок, перегрузок, травм, раздоров с попутчиками и партнерами. Досадные препятствия и опасные приключения возможны прямо у финишной черты. Не взятый барьер может ударить по самолюбию. Хорошая новость - это все еще режим тренинга или отработки долгов, впредь такие испытания будут проходить легче.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что любой их порыв сегодня сопряжен с риском. Опасно поддаваться вредным привычкам, негативным эмоциям, страху, жажде мести и тайным искушениям (а иногда и жалости, симпатии, сентиментальности). Есть риск лишиться средств или поддержки, перевести кого-то из прежних друзей в ранг тайных врагов. Желательно исключить совместные авантюры и смешивание своих ресурсов с чужими.

Козерог

Сегодня Козерогам важно защитить свои позиции, не задев чужих чувств и интересов. Не все Козероги удержат равновесие, многим из них придется делать мучительный выбор или идти на жертвы. Стоит поискать идеальную тактику, так как цена ошибки высока: есть риск в последний момент разорвать контракт, разрушить плод совместных трудов, поссориться с семьей или нужными людьми, лишиться карьеры или опоры.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям принять меры предосторожности даже в самых простых повседневных делах, включая бытовые. День повышает риск травм, поломок, размолвок, служебных и домашних авралов, критичных нарушений, плохого сервиса, досадных препятствий в сотрудничестве или в пути. Может возрасти ранимость, обидчивость, тайный страх прошлого, чувствительность к боли и лечебным манипуляциям.

Рыбы

Рыбы имеют шанс провести этот день спокойно. При правильно выбранной тактике его бури их почти не коснутся. Осложнения возможны, если находится в терминальной стадии рискованное дело, нарушен договор, попран закон или не отключен режим поиска приключений. А также если есть трудности у партнеров или в беде близкие люди: в этом случае, придется поспешить им на помощь, приняв меры безопасности.