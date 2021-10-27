Пять эгоистов в гороскопе, которым все равно даже на близких

Как показывает практика, не все готовы отдать нуждающемуся последнюю рубашку

Так, эгоизм, как утверждают звездочеты, присущ пяти зодиакальным представителям.

Этот знак очень нестабилен в своем настроении. Он часто манипулирует людьми, чтобы добиться своего. И что при этом думают другие, ему все равно.

На первое место в любой ситуации «царь зверей» ставит себя. В общении представитель этой огненной стихии всегда ищет выгоду. Если собеседник не может ничем даже в теории пригодиться, велики шансы, что Лев вычеркнет его из своей жизни.

Самый эгоистичный в этой пятерке знак – Дева. Она не готова ни при каких обстоятельствах жертвовать хоть толикой своего комфорта или интересов.

Представитель этого зодиакального дома не может жить спокойно, если ежедневно не добивается хоть в чем-то успеха. Поэтому Скорпион готов идти по головам чаще других.

Козерог тоже не терпит, когда его просят обратить внимание на чьи-то, кроме своих собственных, цели. Окружающим стоит быть осторожнее в словах при попытке указать представителям этого знака зодиака на их эгоцентризм.