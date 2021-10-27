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Каким знакам повезет в любви и деньгах в ноябре

27 октября 2021ГороскопыWMJ.ru

Несколько знаков зодиака будут особенно счастливы в наступающем ноябре — разбираемся, какие именно.

Каким знакам повезет в любви и деньгах в ноябре

Близнецы

Астрологи издания Your Tango утверждают, что один из знаков, для которых буквально создан грядущий ноябрь, — это Близнецы. Первая половина месяца для них будет спокойной, а во вторую они заблистают — и особенно раскроются к концу ноября. Если вы ждали нужного момента, чтобы устроиться на новую работу, это он.

Стрелец

Стрельцы будут чувствовать себя хозяевами месяца — ведь близится их день рождения. Надежды и мечты начнут исполняться к концу месяца, ноябрь не подведет: то, что вы посадите в это время, даст прекрасные всходы. Ограничения (в том числе ковидные) не заставят их паниковать: Стрельцы себя чувствуют уверенными как никогда.

Водолей

И, наконец, Водолеи — они на гребне волны, и никакие мелочи не заставят их переживать. Вы преуспеете в личной жизни, успех ждет и в творческой самореализации. Ставьте цели, достигайте их и пожинайте первые плоды уже в конце месяца.

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