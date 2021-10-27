Ищем возможности везде — гороскоп на 28 октября

22-23 лунные сутки. Сегодня наиболее беспокойна и опасна первая половина дня: придется рисковать или работать на износ, разруливая острые проблемы дня вчерашнего.
Луна в Раке заставит активнее защищать то, что дорого и близко. Велика вероятность жертв, потерь, ссор, негативного финала истории. Вторая половина дня несет свои сложности: возможны ограничения, игнор, истощение ресурса, ужесточение контроля, дистанция, упадок сил, творческий кризис, проблема с детьми, склонность к депрессии. На этом фоне будет трудно заметить обнадеживающий результат или дополнительный шанс. Мероприятия лучше перенести на завтра.
В первой половине дня у Овнов могут сохраняться вчерашние причины для гнева или тревоги, угрозы личным интересам, дому или бизнесу. В это время важно действовать лишь по необходимости. Вторая половина дня подскажет креативные, но не всегда безопасные варианты решения задачи. Звезды советуют заранее просчитать возможные последствия и риски (особенно если в дело замешаны ваши друзья или дети).
Сегодня Тельцам важно не только справляться с технической стороной дел, но и беречь понимание с ключевыми для себя фигурами: начальником, партнером, родителями, детьми. Утром лучше заняться горящими насущными мелочами, стоит быть аккуратнее и избегать поездок. Вечером полезно оценить ситуацию, уточнить планы и выстроить стратегию взаимодействия с нужными людьми, не забыв при этом про дом и семью.
В начале дня Близнецам стоит управлять своим азартом и соблюдать азы безопасности: осечки и убытки возможны прямо на пороге финиша. Особенно важно быть начеку в рискованных видах бизнеса, спорта и хобби. Вечером полезно обратить внимание на свой рабочий арсенал и самочувствие: возможна поломка инструмента, критичный износ техники, проблема с подопечным или помощником, подрыв здоровья нагрузками.
Для Раков сегодня трудна и небезопасна первая половина дня: вероятен эмоциональный перегрев (особенно после бессонной ночи), легко «сорваться», в последний момент поддаться негативному импульсу, стать объектом агрессии. Ожидается продолжение домашних или иных распрей. Может оставаться в силе режим аврала или защиты владений. Вечером полезно проинспектировать бюджет и оценить возможные затраты.
Для Львов это некомфортный день. Возможны недомогания, помехи, деловые риски. Почетное место в списке забот займут семейные или жилищные проблемы. Важно учесть не только текущие и очевидные угрозы, но и затяжные, скрытые с риском перехода в хроническую фазу. Наиболее критичной и суетной обещает стать первая половина дня. Вечер напомнит о долге, укажет границы личных владений, прав и возможностей.
В первой половине этого дня Девы остаются в зоне риска. Некоторые Девы окажутся в ней благодаря своим родственникам, друзьям или партнерам, но предаваться обидам и тратить силы на личные счеты звезды не советуют: лучше заняться делом. Самые острые проблемы желательно разрешить как можно быстрее, так как с приближением вечера обстановка изменится и на пути могут возникнуть системные препятствия.
Утро выдастся для Весов напряженным. Останутся в силе личные риски. Дорого обойдется несдержанность, пренебрежение технической и психологической безопасностью. Чтобы избежать ссоры, травмы или другого острого развития событий, придется контролировать свои эмоции, подавлять или дозировать агрессию. Вечером стоит объективно взглянуть на материальные перспективы и оценить состояние личных ресурсов.
Сегодня Скорпионам важно не отключать бдительность и вовремя реагировать на стоп-сигналы. Если удалось ловко обойти все преграды и поставить точку в старой истории, не стоит на этой волне хвататься за новое дело. Важно беречь здоровье и те ресурсы, которые в ближайшее время вы не сможете обновить. Вечером необходимо трезво оценить свое положение и уточнить планы, особенно карьерные и жилищные.
Ситуации этого дня для Стрельцов довольно коварны. Зыбкой и опасной точкой опоры окажется прошлое, связанные с ним дела и воспоминания могут стать главным источником проблем. Возможны переживания не за себя, а за близких. Острые стрессы и минуты эмоционального перевозбуждения вероятнее в первой половине дня, а склонность к тихой скрытой депрессии во второй. Важные дела лучше отложить до завтра.
В первой половине этого дня Козерогам нужна хорошая боевая форма для срочных дел или искусной самозащиты. К несчастью, острота внешних событий может сочетаться для них с негативным душевным настроем, неважным самочувствием или домашними неполадками. Во второй половине суток акценты сместятся, но ситуация останется критичной. Важно избежать системного «ползучего» кризиса, вредного для будущего.
Водолеям придется начать день с неотложных задач, с которыми не удалось справиться накануне. Помимо техники безопасности им пригодится умение сдерживать эмоции. Несмотря на усилия, не все пойдет гладко. Во второй половине дня важно отрешиться от насущных мелочей и оценить перспективу в целом. Цель номер один - понять реальные границы своих возможностей за вычетом уходящих бонусов и привилегий.
Сегодня Рыбы могут надеяться на обход самых острых подводных рифов, но не на полную беспечность. Особой заботы могут потребовать маленькие дети и домашние питомцы. В первой половине дня стоит избегать приключений, это время рискованных и запоздалых «креативных» порывов. Во второй половине дня может напомнить о себе долг, здоровье, работа, внешний контроль, комплекс знакомых правил и предписаний.