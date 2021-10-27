Ищем возможности везде — гороскоп на 28 октября

22-23 лунные сутки. Сегодня наиболее беспокойна и опасна первая половина дня: придется рисковать или работать на износ, разруливая острые проблемы дня вчерашнего.

Луна в Раке заставит активнее защищать то, что дорого и близко. Велика вероятность жертв, потерь, ссор, негативного финала истории. Вторая половина дня несет свои сложности: возможны ограничения, игнор, истощение ресурса, ужесточение контроля, дистанция, упадок сил, творческий кризис, проблема с детьми, склонность к депрессии. На этом фоне будет трудно заметить обнадеживающий результат или дополнительный шанс. Мероприятия лучше перенести на завтра.

Овен

В первой половине дня у Овнов могут сохраняться вчерашние причины для гнева или тревоги, угрозы личным интересам, дому или бизнесу. В это время важно действовать лишь по необходимости. Вторая половина дня подскажет креативные, но не всегда безопасные варианты решения задачи. Звезды советуют заранее просчитать возможные последствия и риски (особенно если в дело замешаны ваши друзья или дети).

Телец

Сегодня Тельцам важно не только справляться с технической стороной дел, но и беречь понимание с ключевыми для себя фигурами: начальником, партнером, родителями, детьми. Утром лучше заняться горящими насущными мелочами, стоит быть аккуратнее и избегать поездок. Вечером полезно оценить ситуацию, уточнить планы и выстроить стратегию взаимодействия с нужными людьми, не забыв при этом про дом и семью.

Близнецы

В начале дня Близнецам стоит управлять своим азартом и соблюдать азы безопасности: осечки и убытки возможны прямо на пороге финиша. Особенно важно быть начеку в рискованных видах бизнеса, спорта и хобби. Вечером полезно обратить внимание на свой рабочий арсенал и самочувствие: возможна поломка инструмента, критичный износ техники, проблема с подопечным или помощником, подрыв здоровья нагрузками.

Рак

Для Раков сегодня трудна и небезопасна первая половина дня: вероятен эмоциональный перегрев (особенно после бессонной ночи), легко «сорваться», в последний момент поддаться негативному импульсу, стать объектом агрессии. Ожидается продолжение домашних или иных распрей. Может оставаться в силе режим аврала или защиты владений. Вечером полезно проинспектировать бюджет и оценить возможные затраты.

Лев

Для Львов это некомфортный день. Возможны недомогания, помехи, деловые риски. Почетное место в списке забот займут семейные или жилищные проблемы. Важно учесть не только текущие и очевидные угрозы, но и затяжные, скрытые с риском перехода в хроническую фазу. Наиболее критичной и суетной обещает стать первая половина дня. Вечер напомнит о долге, укажет границы личных владений, прав и возможностей.

Дева

В первой половине этого дня Девы остаются в зоне риска. Некоторые Девы окажутся в ней благодаря своим родственникам, друзьям или партнерам, но предаваться обидам и тратить силы на личные счеты звезды не советуют: лучше заняться делом. Самые острые проблемы желательно разрешить как можно быстрее, так как с приближением вечера обстановка изменится и на пути могут возникнуть системные препятствия.

Весы

Утро выдастся для Весов напряженным. Останутся в силе личные риски. Дорого обойдется несдержанность, пренебрежение технической и психологической безопасностью. Чтобы избежать ссоры, травмы или другого острого развития событий, придется контролировать свои эмоции, подавлять или дозировать агрессию. Вечером стоит объективно взглянуть на материальные перспективы и оценить состояние личных ресурсов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не отключать бдительность и вовремя реагировать на стоп-сигналы. Если удалось ловко обойти все преграды и поставить точку в старой истории, не стоит на этой волне хвататься за новое дело. Важно беречь здоровье и те ресурсы, которые в ближайшее время вы не сможете обновить. Вечером необходимо трезво оценить свое положение и уточнить планы, особенно карьерные и жилищные.

Стрелец

Ситуации этого дня для Стрельцов довольно коварны. Зыбкой и опасной точкой опоры окажется прошлое, связанные с ним дела и воспоминания могут стать главным источником проблем. Возможны переживания не за себя, а за близких. Острые стрессы и минуты эмоционального перевозбуждения вероятнее в первой половине дня, а склонность к тихой скрытой депрессии во второй. Важные дела лучше отложить до завтра.

Козерог

В первой половине этого дня Козерогам нужна хорошая боевая форма для срочных дел или искусной самозащиты. К несчастью, острота внешних событий может сочетаться для них с негативным душевным настроем, неважным самочувствием или домашними неполадками. Во второй половине суток акценты сместятся, но ситуация останется критичной. Важно избежать системного «ползучего» кризиса, вредного для будущего.

Водолей

Водолеям придется начать день с неотложных задач, с которыми не удалось справиться накануне. Помимо техники безопасности им пригодится умение сдерживать эмоции. Несмотря на усилия, не все пойдет гладко. Во второй половине дня важно отрешиться от насущных мелочей и оценить перспективу в целом. Цель номер один - понять реальные границы своих возможностей за вычетом уходящих бонусов и привилегий.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут надеяться на обход самых острых подводных рифов, но не на полную беспечность. Особой заботы могут потребовать маленькие дети и домашние питомцы. В первой половине дня стоит избегать приключений, это время рискованных и запоздалых «креативных» порывов. Во второй половине дня может напомнить о себе долг, здоровье, работа, внешний контроль, комплекс знакомых правил и предписаний.