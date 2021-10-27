Звезды подтолкнут к опасным порывам — любовный гороскоп на 28 октября

Сегодня не стоит сдерживать чувства и эмоции и не идти на поводу импульса.

Овен

Сегодня Овнам лучше перенести любовные инициативы на вторую половину суток. Даже при удачном развитии событий стоит помнить, что ситуация остается непростой. Если утром все прошло гладко, и буря миновала, вечером не исключено новое испытание - например, на выдержку или ответственность перед будущим.

Телец

Для любовных отношений Тельцов сегодня важен вечер. Он может усилить недоверие, принести эмоциональное охлаждение или намекнуть на возросшую ответственность партнеров. Возможно, в силу вступят объективные обстоятельства, но звезды советуют насторожиться, если дистанция наметилась без ясных причин.

Близнецы

Близнецам желательно контролировать свои любовные порывы в первой половине дня: в это время они способны на опрометчивые рискованные поступки, о которых могут пожалеть. К вечеру появится настроение для новой фазы приятного общения - но не исключено, что возникнут помехи, и придется ждать до завтра.

Рак

Этот день толкает влюбленных Раков на радикальную меру: ультиматум, разрыв, рискованный шаг. Важно помнить о закономерных последствиях, одним из которых будет необходимость следовать своим решениям и любой ценой «сохранять лицо». Ракам, находящимся в нересурсном состоянии, лучше избегать активности.

Лев

Для личных отношений Львов сегодня показательна вторая половина дня. В это время партнер, общество или судьба поставит им твердые условия и напомнит про «красную черту», которую им не стоит переступать. Если Львы вовремя примут к сведению этот прозрачный намек, роман будет развиваться благополучно.

Дева

Сегодня обстоятельства вокруг влюбленных Дев далеки от идеальных, поэтому важное свидание или решительный шаг им лучше благоразумно отложить. Возможно, терпения придется набраться не на день, а на более долгий срок - что в сложившихся условиях скорее к лучшему, так как дает время определиться.

Весы

Сегодня влюбленным Весам трудно оправдывать символизм своего солнечного знака и демонстрировать уравновешенность. Они будут горячиться по всякому поводу, вести себя вызывающе или с долей самолюбования. Даже когда напряжение спадет, они будут склонны «махать шашкой» или смотреть на дело слишком мрачно.

Скорпион

В первой половине этого дня влюбленные Скорпионы способны на лихие рискованные маневры, порой запоздалые и опасные. Если что-то пошло не так, им не стоит горевать об упущенном шансе: вряд ли он сулил счастье. К вечеру многие Скорпионы станут усталыми скептиками и объявят в делах сердечных паузу.

Стрелец

Первая половина этого дня мешает Стрельцам обуздывать свои чувства и подталкивает их к опасным порывам. Итогом может стать разочарование, тупик, отказ или сильный стресс. Чем ярче бушевали страсти утром, тем глубже может оказаться вечернее уныние. Свидание подождет до завтра: утро вечера мудренее.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить стартовые романтические мероприятия. В постоянных союзах все зависит от цели. Если дело неумолимо идет к разрыву, можно ускорить темп и выяснить отношения. Чтобы сохранить мир и сберечь любовь, имеет смысл на время «разойтись по разные стороны ринга».

Водолей

Сегодня Водолеям лучше перенести контакт с любимым человеком на вторую половину дня, при этом сохранять дистанцию и быть как можно внимательнее к тому сценарию, по которому развернутся отношения: он задаст рамки поведения. Бурные изъявления чувств и важные шаги разумнее отложить на завтрашний день.

Рыбы

Сегодня душевные порывы влюбленных Рыб часто сулят им разочарования. В первой половине дня страстные движения души будут еще и небезопасными. С приближением вечера может наметиться охлаждение чувств, вынужденный перерыв в тесном общении или сознательная дистанция, у которой имеются тайные причины.