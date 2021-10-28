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Знаки зодиака, которых ждет черный декабрь

28 октября 2021ГороскопыWMJ.ru

Популярный астролог Павел Глоба рассказал, представителей каких знаков Зодиака ожидают масштабные перемены в декабре.

Знаки зодиака, которых ждет черный декабрь
Фото: fb.ru

Телец

Тельцам Глоба предсказывает весомые и неожиданные перемены в семейной жизни. Они могут быть и негативными — вы можете столкнуться с охлаждением со стороны близких из-за острого желания доказать всем свою правоту.

Близнецы

Близнецам тоже нужно переживать о плохих переменах: вы рискуете оказаться жертвой предательства со стороны близкого круга общения и даже партнера — риск измен особенно велик.

Рак

Раков тем временем ждут успех и радикальные перемены в финансовой сфере — не только на основном месте работы, но и в неожиданно подвернувшейся возможности «подхалтурить».

Рыбы

Рыб ждут перемены в денежной сфере: в декабре вы сможете порадовать себя дорогими покупками и сделать ценные подарки родным и близким.

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