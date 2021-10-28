Знаки зодиака, которых ждет черный декабрь

Популярный астролог Павел Глоба рассказал, представителей каких знаков Зодиака ожидают масштабные перемены в декабре.

Тельцам Глоба предсказывает весомые и неожиданные перемены в семейной жизни. Они могут быть и негативными — вы можете столкнуться с охлаждением со стороны близких из-за острого желания доказать всем свою правоту.

Близнецам тоже нужно переживать о плохих переменах: вы рискуете оказаться жертвой предательства со стороны близкого круга общения и даже партнера — риск измен особенно велик.

Раков тем временем ждут успех и радикальные перемены в финансовой сфере — не только на основном месте работы, но и в неожиданно подвернувшейся возможности «подхалтурить».

Рыб ждут перемены в денежной сфере: в декабре вы сможете порадовать себя дорогими покупками и сделать ценные подарки родным и близким.