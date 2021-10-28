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Доверяем только себе — финансовый гороскоп на 29 октября

28 октября 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит делегировать кому-то свои дела. Лучше сделать все самому.

Доверяем только себе — финансовый гороскоп на 29 октября
Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Овен

В первой половине дня Овны могут столкнуться с осложнениями в отношениях с коллегами. Не следует ввязываться в разбирательства относительно интриг и сплетен. Держитесь подальше от тайных договоренностей. В конце дня вы сможете повысить производительность труда и приобрести новые полезные навыки в работе.

Телец

Тельцы могут ввести себя и других в заблуждение относительно сроков исполнения плановых работ. Возможно, вы переоцениваете сейчас свои способности или не в состоянии учесть всех вероятных осложнений в работе. Успешно пройдет вторая половина дня для тех, кто занимается обслуживанием клиентов. Товарно-денежные обороты могут быть не большими, но стабильными.

Близнецы

Семейные обстоятельства у Близнецов складываются таким образом, что не удается в полной мере сконцентрироваться на карьере. Возможно, вам потребуется отпроситься пораньше с работы у вышестоящего руководства и это может вызвать недовольство начальства. В конце дня опасайтесь воровства или потери денег при оплате покупок.

Рак

Ракам не рекомендуется планировать деловые встречи на первую половину дня. В это время вы можете столкнуться с нарушениями обязательств и случаями откровенного обмана. Несмотря на некоторую тяжеловесность и медлительность, вы будете не чужды творческого подхода к делам. В конце дня можете рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. В это время хорошо заключать сделки на оптовую закупку товара.

Лев

Львам в первой половине дня следует воздерживаться от рискованных финансовых вложений. В это время главная ваша задача – уберечь свои финансовые ресурсы от потерь. Деловая переписка может повредить вашей репутации. Во второй половине дня возрастают шансы на рост доходов за счет недвижимости, строительства и работы в магазине.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от переговоров. Дело в том, что сейчас вы склонны допускать ошибки и заблуждаться относительно намерений окружающих вас людей. При обслуживании клиентов может произойти недоразумение по причине вашей невнимательности. Успешно складываются дела у надомников и у тех, кто связан с семейным бизнесом.

Весы

Весы в этот день могут столкнуться с препятствиями, и это затруднит выполнение запланированной работы. Прежде всего, речь может идти о снижении уровня работоспособности за счет ухудшения самочувствия. Также вам может мешать неуверенность в собственных силах. Чем меньше вы будете привлекать к себе внимания, тем больших результатов сумеете в итоге добиться.

Скорпион

Скорпионам не рекомендуется браться за планирование и проводить исследовательскую работу в первой половине дня. Это время может быть связано с неожиданными изменениями обстоятельств, поэтому любые, даже краткосрочные, планы, могут быстро утратить значение. В конце дня проявите настойчивость и личную инициативу – это продуктивное время.

Стрелец

Стрельцов в первой половине дня может дезориентировать нестабильное поведение вышестоящего руководства. Возможно, вы будете получать противоречивые приказы и распоряжения. В это время лучше выждать паузу и не предпринимать важных шагов. Вторая половина дня пройдет намного успешнее. Торговцы получат возможность заключить долгосрочные контракты.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня могут осложниться отношения с деловыми партнерами, живущими в других странах или регионах. Нежелательно в это время вести деловую переписку – так вы можете ввести себя в заблуждение, и может получиться недоразумение. Конец дня и вечер благоприятствуют учебе. Обороты торговли находятся на стабильно высоком уровне.

Водолей

Водолеи в первой половине дня могут не дождаться обещанных платежей за выполненную работу. Не стоит нервничать, делать поспешные выводы и тем более рисковать деньгами. В конце дня ситуация стабилизируется, и вы сможете наверстать упущенное время. У вас усилится способность к интеллектуальной работе, поиску, анализу и обработке информации.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с нарушениями обязательств. Не следует полагаться на исполнительность в поведении деловых партнеров. Любые договоренности следует закреплять юридическими документами – подписание этих документов лучше отложить на конец дня. Вы сможете на шаг вперед предвидеть ход событий, что позволит избегать неприятностей.

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