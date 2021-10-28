Стучимся во все двери — гороскоп на 29 октября

23-24 лунные сутки. Сегодня удастся отвлечься от неприятных сторон сложившейся ситуации и увидеть в ней позитивные грани.

Луна во Льве поддержит игривый, общительный, романтичный и дружелюбный настрой. Не стоит откладывать приятные мероприятия. Среди удачных опций этого дня - возможность примириться, укрепить партнерство на будущее, проявить благородство, уладить часть проблем по неофициальным каналам или в порядке исключения. Также будет шанс повеселиться, отдать дань творчеству и любовным симпатиям, пообщаться с детьми или подрастающим поколением. Возможны сюрпризы в виде неожиданных подарков и компенсаций.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам проявить изобретательность и творческий подход к текущим делам «на грани риска»: он может помочь, если времени мало и другие методы не работают. День дает шанс на добавочные переговоры (которые лучше вести в неформальной обстановке), создает настрой для свиданий, вечеринок, корпоративов, сглаживает трудные стороны ситуации моментами удачи или приятными сюрпризами.

Телец

Тельцов этот день подталкивает к нестандартному поведению и креативным решениям, что будет очень удачной тактикой в мелочах и при завершении дел. Эти сутки подходят для игр, творчества, общения с друзьями и детьми, последних штрихов обновления в доме, выхода за рамки правил. Но не стоит увлекаться, если рядом неподходящие люди: вы можете вызвать у них недовольство или дать им оружие против себя.

Близнецы

Близнецов ждет информативный и в целом приятный день. Он подходит для общения, игр, учебы, романтики, поездок, прогулок, переписки, литературного творчества, для общения с друзьями и подрастающим поколением. Наряду с новостями своего близкого окружения многие Близнецы заинтересуются мировыми трендами или событиями на далеких территориях. Возможен оригинальный сюрприз или небольшое приключение.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам обратить внимание на шоппинг, как на средство отвлечься или развеяться. Стоит отложить рутинный маршрут и позволить себе что-то вдохновляющее - например, поиск материалов для творчества. Хорошо выбирать игрушки, подарки, праздничные аксессуары, делать покупки вместе с друзьями и детьми. Но от крупных трат лучше воздержаться: возможно, вскоре приоритеты изменятся.

Лев

Сегодня у Львов неплохой потенциал, но ситуация неоднозначна: где-то дан «зеленый свет», а где-то стоит незримый барьер. Возможны волнения, сюрпризы, оригинальные прихоти. Важно не стучаться в запертые двери и не пропускать открытые. День дает условия для общения, романтики, мирного творчества, позволяет с юмором обсудить сложные темы и поддержать влиятельные контакты в обход официальных каналов.

Дева

Сегодня Девам предстоит чаще подстраиваться под ситуацию, оставаясь приятными собеседниками и поддерживая интересные другим темы. Возможно, иногда придется проявлять солидарность на почве юмора и сарказма и смеяться над нюансами, которые вовсе не кажутся вам смешными. Такая гибкость может стать необходимой в обществе коллег, деловых партнеров, в компании друзей или среди подрастающего поколения.

Весы

Весам пора поддержать дружеские связи и побыть в неформальной атмосфере. Сейчас это лучший способ снять напряжение и устроить себе перезагрузку, так как одни дела завершены, а в других назрел пересмотр тактики. Не стоит оставаться дома и в нервирующей обстановке. День позволяет приятно провести время с друзьями или детьми, прогуляться, пополнить культурный багаж, встретиться с любимым человеком.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам оживить связи, полезные для карьеры (особенно в сфере бизнеса, рекламы, спорта и творчества). От конкретных инициатив и смелых предложений пока имеет смысл воздержаться и просто поддерживать компанию. Непринужденная атмосфера обмена шутками, новостями и симпатиями позволит ненавязчиво присмотреться к возможной аудитории, заказчикам, коллегам или конкурентам.

Стрелец

Стрельцам сегодня лучше не терять время: несмотря на возможную неуверенность или скрытые осложнения, у них все получится. Им удастся обойти ловушки или преодолеть свой тайный страх. День позволяет поддерживать широкий круг влиятельных связей, рекламировать свои идеи и получать от этого удовольствие. Это подходящий момент для романтического свидания, приятной прогулки, погружения в любимое хобби.

Козерог

Козерогам сегодня лучше воздержаться от системных действий и необратимых важных начинаний. День подходит для мероприятий, далеких от рутины: праздника, свидания, игры, визита в гости, творческого «окна» в повседневных заботах. Есть шанс обсудить в неформальной обстановке отдельные насущные дела и уладить часть проблем в обход строгих правил в порядке исключения, но злоупотреблять этим не следует.

Водолей

Сегодня звезды не советуют Водолеям быть в одиночестве. День удачен для свиданий, переговоров, обмена новостями и знаниями. Общительным Водолеям гарантированы обратная связь и встречное внимание. Нелюдимые Водолеи легко пройдут тест на коммуникабельность и уровень своей социализации: у них есть возможность избежать столкновения с неприятными людьми и наладить диалог с теми, кто им симпатизирует.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит вести праздный образ жизни, но и перетруждаться не следует. Идеальный выбор - нужное, но не очень трудоемкое дело. Хорошо, если задачи этого дня связаны с общением или пополнением знаний, подразумевают элементы игры, юмора, творчества и нестандартного мышления. Стоит обратить внимание на приятные формы поддержки здоровья, например, на вкусные и полезные пищевые добавки.