Негатив сжирает чувства — любовный гороскоп на 1-7 ноября

На этой неделе пессимистичное настроение может заметно ударить по любви.

Трин Меркурия с Юпитером сделает понедельник удачным для подписания любых договоров, в том числе и брачных — то есть для свадьбы, помолвки, заключения брачного контракта. Во вторник и среду убывающая Луна в Весах будет настраивать людей на поиск гармонии и мирное приятное общение. В эти дни никому не захочется выяснять отношения. Даже пары, у которых есть проблемы, предпочтут не обсуждать их, а приятно провести вместе время. В четверг все будут раздражительными и уставшими, на свидание лучше не ходить, чтоб вы не сбрасывали друг на друга свой негатив. Пятница из-за Новолуния с участием Урана будет непредсказуемой и тоже не подходящей для личных встреч. Но главное — в пятницу Венера войдет в знак Козерога на целых 4 месяца. Знакомств и флирта в этот период станет меньше, зато будет хорошо видно, кто относится к вам серьезно и с кем можно строить долгие отношения. Выходные, благодаря гармоничному влиянию Венеры и Меркурия, удачны для знакомств, признаний в любви и свиданий.

Овен

Во второй половине этой недели в романах Овнов зазвучит новая нота. Возможно, любимый человек начнет ждать от них исполнения обещаний или более серьезного поведения. «Камнем преткновения» может стать интимная тема. Если не найти общего языка, могут напомнить о себе прежние разногласия и обиды.

Телец

На этой неделе партнеры Тельцов начнут требовать от них больше внимания к своей персоне. Тельцы удержат равновесие, но микроклимат в паре будет зависеть от любимого человека: он (она) может принять решение, выступить с критикой или сделать заявление. Наиболее гармонична вторая половина недели.

Близнецы

На этой неделе Близнецы заметят перемену в своих любовных делах в выходные. Не исключено, что они пройдут не так, как задумывалось и ожидалось - например, будет отменен романтический уик-энд, или что-то его подпортит. В большинстве случаев, проблемы или помехи возникнут на стороне самих Близнецов.

Рак

Ракам перемену в личной жизни принесут выходные. Наступившая стабильность напомнит застой и «болото»: закрепятся привычные паттерны поведения партнеров, связанных одной цепью. Возможен тест на терпение. Запреты и препятствия сплотят пару, но также усилят в ней взаимную зависимость. Важен диалог.

Лев

События этой недели сделают Львов уязвимее в личных отношениях. Многие Львы утратят способность легко смотреть на любовную игру и при малейшем напряжении окажутся в зоне риска: будут готовы «взорваться» в ответ на критику, не смогут скрыть гнев, ревность. Лучше исключить сейчас общий быт и работу.

Дева

На этой неделе судьба начнет давать Девам неожиданные шансы в любви, но скорее связанные с прошлым, чем с будущим. Скорее всего, это произойдет в выходные, когда Девы случайно столкнутся с объектом прежних симпатий или получат от него известие. Важно помнить, что старые истории - «темный омут».

Весы

На этой неделе Весам может показаться, что их счастливый роман вновь накрыла своим крылом темная тень прошлого - и во многих случаях они будут не так уж неправы. Звезды советуют отбросить лишние суеверные страхи, но рекомендуют позаботиться о том, чтобы в отношения не возвращались старые проблемы.

Скорпион

События этой недели сделают Скорпионов более страстными и активными, но их предприимчивость в делах сердечных не всегда будет очевидна со стороны. Свой бешеный темперамент многие представители знака предпочтут контролировать, а вместо откровенного напора будут использовать более скрытную тактику.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют активнее пускать в ход свое очарование и красноречие в начале недели - так как к ее концу они столкнутся с проблемой, которую не решить остроумием и обаянием. Для свиданий или приятного дистанционного контакта с любимым человеком имеет смысл выбрать вторник или среду.

Козерог

Любовные чувства Козерогов получат новый импульс к концу этой недели. Если «обновления программы» не случится, стоит ждать его в скором времени. При этом подарок судьбы не всегда будет желательным: возможен камбэк далекого или недавнего прошлого, которое Козероги в своем сознании уже похоронили.

Водолей

На этой неделе звезды советуют влюбленным Водолеям не пропускать вторник и среду: это наилучшие дни для свиданий, переписки или дистанционного контакта с объектом симпатий. Вторая половина недели обещает перемены в любовных делах, которые для многих Водолеев окажутся неприятными или нежелательными.

Рыбы

В будние дни этой недели многим Рыбам будет не хватать ясности и устойчивости в любовных делах. Звезды советуют им занять нейтральную позицию и дождаться выходных: наступивший уик-энд сделает ситуацию более стабильной, знакомой, предсказуемой или интуитивно понятной, а это уже половина успеха.