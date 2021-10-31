Можно забыть о свободных деньгах — финансовый гороскоп на 1-7 ноября

В нашей жизни начинается период, когда лишних денег не будет от слова совсем.

На этой неделе сложатся предпосылки для важнейших событий в финансовой сфере на ближайшие месяцы, поэтому отнеситесь к финансовым вопросам серьезно. В пятницу будет Новолуние на оси Телец — Скорпион. Оно предвещает неудачу в инвестициях, налогах, страховании, выплатах в течение месяца из-за того, что в этих делах появится неприятное обстоятельство, которое вы никак не могли предвидеть заранее. А кроме этого, в пятницу Венера войдет в знак Козерога и пробудет там четыре месяца, до весны. Весь этот период будет скудным на свободные деньги, на которые можно сходить на платные развлечения, посидеть с друзьями в кафе, купить что-нибудь ненужное, но симпатичное. Будет нужно экономить. Зато это — хорошее время для крупных финансовых операций, инвестиций в недвижимость, накоплений, для того чтобы привести в порядок свои финансовые дела и наметить долгосрочные цели вроде покупки жилья. События прямо в пятницу могут быть незаметными и казаться совсем незначительными, но они будут иметь большое значение для будущего.

Овен

У Овнов, занимающих руководящие должности, эта неделя складывается неблагоприятно. Вы можете почувствовать, что деловые партнеры попытаются оказать на вас давление с целью добиться определенных преимуществ. Это особенно характерно при ведении переговоров. Рекомендовано воздержаться от подписания партнерских соглашений. Также может вырасти потребность в наличных деньгах. Возможно, это будет связано с недостаточно высоким уровнем доходов или слишком дорогими и неэффективными инвестициями. Будьте внимательнее при заполнении платежных данных – ошибка в цифрах может привести к зависанию вашего денежного перевода. Также это неблагоприятная неделя для финансовых заимствований любого рода: нежелательно давать и брать деньги взаймы. Вместе с тем, в конце недели удачное время для тех, кто занимает руководящие должности и призван принимать организационные и управленческие решения.

Телец

Тельцам на этой неделе, возможно, придется много времени уделять выполнению текущей работы, которая не всегда будет успешной. Многое зависит от того, чем вам приходится заниматься. Это хорошее время для технического творчества, изобретательства и рационализаторства. Звезды советуют вам прислушаться к тому, что предложат деловые партнеры, и не блокировать их инициативы. Дело в том, что у ваших партнеров будет более удачная неделя, и они способны добиться впечатляющих результатов, которые позитивно отразятся и на ваших делах тоже. Специализирующимся на предоставлении услуг населению трудно будет угодить клиентам, которые подчас сами не знают, чего хотят от вас получить. Не исключено, что вам придется выслушать необоснованные претензии. Однако старайтесь сохранять эмоциональное равновесие и помнить о том, что «клиент всегда прав». В конце недели хорошее время для работников дизайнерских студий, туристических и рекламных агентств.

Близнецы

В течение этой недели Близнецам, возможно, предстоит столкнуться с новыми для себя проблемами и искать нестандартные выходы из сложившейся ситуации. Если вы работаете в сфере услуг, то неделя сложится успешно. Вместе с тем звезды не советуют заниматься сложными и запутанными вопросами. Попытка раскрыть загадку и причину тех или иных событий может закончиться безрезультатно. В этом смысле неделя неблагоприятна для криминалистов, ученых-исследователей. Также нелегко будет докопаться до причин технических поломок в сложных механизмах. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Из-за неустойчивого эмоционального состояния вы будете склонны допускать ошибки чаще, чем это обычно бывает. Вместе с тем в конце недели удачное время для укрепления безопасности бизнеса, оформления страховки, найма на работу охранников и заключения договоров на обслуживание вневедомственной охраной.

Рак

Основной проблемой этой недели у Раков может стать партнерское взаимодействие. Ваш основной деловой партнер может проявить неустойчивость и ненадежность в некоторых практических вопросах. Партнерские договоренности могут быть нарушены в ряде существенных пунктов, что может повлечь сбои в производственной цепочке. Чтобы преуспеть в сегодняшних делах, рекомендуется максимально ограничить деловые контакты. Если ваша работа связана с работой в составе коллектива, то приготовьтесь к торможению любых ваших творческих инициатив. Звезды не советуют вносить изменения в стиль и методы работы. Ваши действия, направленные на усовершенствование чего бы то ни было, могут привести к сбою рабочего ритма и снижению всех производственных показателей. Вместе с тем это удачное время для укрепления и развития деловых партнерских отношений. Увеличится количество клиентских заказов.

Лев

Для Львов этот период будет сопряжен с рядом трудностей. Поступающая информация может содержать нелестные критические замечания в ваш адрес, что может вызвать эмоциональную реакцию с вашей стороны. Между тем, звезды советуют ограничить контакты с неприятными вам людьми. Возможны неприятности при взаимоотношениях с вышестоящим начальством. Вам могут предъявить претензии по поводу сроков и качества выполнения тех или иных работ. Также вашим инициативам могут противостоять близкие люди, члены семьи. Дело в том, что не всегда ваша работа и расходуемое на неё время вызывает восторг в семье. Это может быть связано с нарушением баланса внимания в сторону работы и недостаточным вниманием к нуждам семьи. В конце недели хорошее время для тех, кто работает на подчиненном положении и выполняет узкий спектр служебных обязанностей, связанных с ремонтом и обслуживанием техники.

Дева

Девам на этой неделе необходимо помнить, что успех не придет сам собой. Основным условием для удачного ведения дел является приоритет вашей личной инициативы. Если первоначальный импульс к действию будет исходить от вас, то этого будет достаточно, чтобы ваши усилия обрели поддержку и развитие в дальнейшем. Звезды советуют не торопиться делать поспешные выводы при первом контакте с незнакомыми людьми. Не следует придавать слишком большое значение словам и поступающим известиям. Информационный фон этого дня слишком неустойчив, чтобы считать любую поступившую информацию надежной и достоверной. Неблагоприятно проходят деловые поездки, консультации, торгово-закупочная деятельность. Вместе с тем творческие работники испытают подъем и воодушевление, проявят чудеса изобретательности. Ищите резервы для усовершенствования работы.

Весы

Весам рекомендуется в ходе повседневной работы уделять внимание семейным вопросам. Воздержитесь от споров с родными и членами семьи. Это может неблагоприятно отразиться на результатах работы. Уязвимые темы деятельности: строительство, семейный бизнес, сделки с недвижимостью. Звезды советуют вам не делать финансовых заимствований и, по возможности, воздерживаться от проведения платежей через безналичный расчет при покупках в интернет-магазинах. Усилится собственнический инстинкт, что отразится на желании приобретать как можно больше вещей. Вместе с тем звезды не советуют вам этого делать, поскольку возросшие аппетиты могут привести к перерасходу средств и выходу за рамки бюджета. Конец недели складывается удачно для ремонтных работ в помещениях с использованием современных технических приспособлений.

Скорпион

Наибольшую проблему у Скорпионов на этой неделе могут представлять срывы договоренностей и ненадежные деловые связи. Обязательно проверяйте поступающую информацию на предмет достоверности. Могут осложняться отношения с деловыми партнерами. Ваши предложения и инициативы могут быть восприняты партнерами скептически. В этой ситуации звезды советуют прибегнуть к посредничеству друзей и единомышленников и прислушаться к их мнению. Склонность к перемене настроения и, соответственно, принимаемых решений, не лучшим образом отразится на ваших деловых качествах. Наиболее уязвимыми окажутся те, чья работа связана с оказанием клиентских услуг населению. Не рекомендовано подписывать договора. В конце недели наиболее удачным направлением деятельности станет установление, укрепление и развитие деловых связей. Можно назначать встречи, давать консультации.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности и искать единомышленников и соратников. Наиболее успешно вы сможете раскрыть свои таланты в коллективной работе. А вот с начальством лучше не пересекаться. Не ищите обходных путей, пытаясь достигнуть кулуарных соглашений с отдельными членами коллектива. Этот только спровоцирует конфликт. Также в эту неделю уровень вашей работоспособности будет существенно меньше обычной нормы. Не исключено, что вы заболеете, и тогда придется оформлять больничный лист. Так вы можете оказаться в ситуации, когда будут действовать ограничения на те или иные действия. Вполне возможно, что вам будут оппонировать коллеги или подчиненные. Вместе с тем в конце недели у индивидуальных предпринимателей могут вырасти доходы.

Козерог

В течение недели Козероги могут находиться в неустойчивом эмоциональном состоянии. Не рекомендуется предпринимать шаги для продвижения в карьере. Более того, общение с начальством может повредить вашей деловой репутации. Воздержитесь от открытого выражения своего недовольства начальством, даже если посчитаете себя несправедливо обиженными. Возможно, вас перестанут удовлетворять реалии текущей работы, и захочется привнести нечто новое, более совершенное и современное. Однако сейчас неблагоприятное время для такого рода экспериментов. Чем больше времени вы потратите на творчество, тем хуже может оказаться итоговый результат. Конец недели благоприятствует тем, кто привык в любой ситуации действовать самостоятельно. Держите под личным контролем наиболее важные направления своего бизнеса.

Водолей

Для Водолеев этот период важен для сохранения деловой репутации. Старайтесь не ввязываться в теневую неофициальную деятельность, предполагающую нарушение правил и норм законодательства. У бизнесменов возможны осложнения с правоохранительными органами власти, проверки, ревизии, контрольные закупки товара и пр. Одной из задач этой недели является поиск правильного баланса между интересами семьи и интересами карьеры. Возможно, вы будете склоны к импульсивному поведению, продиктованному не разумными доводами, а эмоциональным состоянием. Занимающим руководящие должности Водолеям звезды не советуют принимать важных управленческих решений, способных повлечь за собой необратимые последствия. В конце недели хорошее время для урегулирования проблем путем кулуарных переговоров.

Рыбы

Рыбам на этой неделе не приходится рассчитывать на спокойную работу. Возрастает вероятность технических сбоев. Некоторые планы придется корректировать. Могут возникать трудности, связанные с недостаточно глубокими профессиональными знаниями. Ситуация сложится таким образом, что вам придется сдавать своеобразный экзамен на профессиональную пригодность. Также это неблагоприятное время для учащихся, занятых повышением уровня профессионального образования. Неудачно проходят служебные командировки. Перед вами может стоять дилемма: больше заниматься текущими сиюминутными вопросами или же ориентироваться на более отдаленную перспективу. Совмещать эти две тематики не всегда удается и поэтому требуется расставлять приоритеты. Вместе с тем в конце недели будет хорошее время для обмена опытом и планирования.