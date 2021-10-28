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Самые дикие знаки зодиака

28 октября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Непредсказуемые и нелогичные, легко теряющие самообладание и вспыхивающие словно спичка — наверняка вы встречали таких людей.

Самые дикие знаки зодиака

Как же наверняка определить, кто может быть настолько эмоционально нестабилен? Астрологи уверены, что любое поведение определяют именно звезды, а потому можно определить степень неадекватности по знаку зодиака.

Овен

Овны импульсивны, у них дела всегда бегут впереди разума. Как Жанна д’Арк, они грудью идут напролом, даже не разобравшись, кто прав, а кто — виноват. Но именно за их не всегда приятную прямоту Овнов любят и уважают окружающие.

Телец

Мстительные Тельцы могут надолго затаить обиду, чтобы в самый неожиданный момент дать под дых. Они уверены в своей правоте и будут до последнего ее отстаивать. А ради денег и славы могут пуститься в сомнительные авантюры.

Близнецы

Близнецы подозрительны, в каждом новом человеке они видят потенциального врага и долго еще не принимают его. Их круг общения ограничен только самыми близкими людьми, проверенными временем.

Рак

Прирожденный манипулятор, готовый пустить в ход обаяние ради своих меркантильных целей, Рак уверен, что ему доступно тайное знание. Он готов транслировать его всему миру, а узнав, что он не один «пророк в своем отечестве», может обидеться.

Лев

Гордый и царственный Лев даже не сомневается в своей правоте. Все без лишних вопросов обязаны ему подчиняться. Но скандалить он не любит, считая скандалы уделом слабых. Любую критику он пропустит мимо ушей.

Дева

Девы не любят нервничать и не переносят истерик. Они спокойны и уравновешенны, любыми средствами они будут стараться избежать скандала. На любой спор Девы подберут железный аргумент, а если же нет — постараются просто не встревать, передает Пятый канал.

Весы

Весы дипломатичны, они всегда стремятся к гармонии и равновесию. Их практически невозможно вывести из себя, к чему бы вы не пытались придраться. Они будут держаться до последнего, стоически перенося любые попытки задеть их.

Скорпион

Быстрые на язык Скорпионы всегда стремятся доказать всему миру, что только их точка зрения — истина в последней инстанции. Они считают себя самыми умными и могут обижаться, если с этим кто-то не согласен. А узнав, что были неправы, они сильно раскаиваются.

Стрелец

Мгновенно заводящийся и выносящий мозг Стрелец уверен, что лучшая защита — это нападение. Но угомонить его не составит особого труда, стоит только выслушать все его истерики, и он успокоится.

Козерог

Козерог упрям и терпелив. Его практически невозможно переспорить. С теми, кто встал на его пути, он будет бодаться. Но и сам с легкостью угомонит любого собеседника, каким бы агрессивным тот ни был.

Водолей

Толерантный во всех отношениях Водолей способен понять практически любую точку зрения. Но вот примет он ее далеко не всегда. Свое недовольство Водолей может выразить нестандартно, предпочитая пользоваться творческими приемами.

Рыбы

Рыбы невероятно мнительны и наивны. Им кажется, что всем есть до них дело, а поэтому тайно собирают целые папки доказательств вины мнимых обидчиков. Но часто оказывается, что конфликт они надумали себе сами. А вот доверчивостью Рыб не преминут воспользоваться мошенники, втянув их в финансовые махинации.

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