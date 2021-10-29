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Какие вещи притягивают удачу в дом

29 октября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Всего один предмет способен обеспечить человека удачей и повернуть фортуну в его сторону.

Какие вещи притягивают удачу в дом
Фото: talbitz.ru

Но у каждого знака зодиака такой предмет свой. Как же обзавестись успехом?

Овен

На первый взгляд Овны могут показаться самодостаточными и независимыми. Но на самом деле им иногда не хватает любви и простого человеческого тепла. Фотография близких людей, а лучше даже совместный снимок, принесет Овнам так нужную им радость.

Телец

Чтобы обрести уверенность в себе, Тельцам стоит обзавестись каким-нибудь талисманом. Небольшой сувенир, связанный с удачным моментом в жизни придется очень кстати. Связанные с ним приятные воспоминания помогут привлечь в жизнь Тельцов самое лучшее.

Близнецы

Двойственным Близнецам, ради сохранения внутренней гармонии, стоит обзавестись какой-нибудь статуэткой, соединяющей в себе две противоположности. Например, Инь и Ян, лед и пламя, даже фигурки белого и черного котов смогут помочь. Найдя гармонию, Близнецы обретут удачу.

Рак

Чтобы успокоиться, чувствительным Ракам можно приобрести фигурку золотой рыбки в искусственном аквариуме или миниатюрный фонтан. Это поможет им настроиться на успех.

Лев

Для Львов важна сила воли. Настроиться на удачу им поможет что-нибудь связанное со спортом. Статуэтка спортсмена, боксерские перчатки или фигурка красивого скакуна справятся с этой задачей. А избавиться от внутренних комплексов Львам помогут яркие красные фонарики, которыми можно украсить свой дом.

Дева

Спокойные и уравновешенные Девы иногда нуждаются в драйве. Скрупулезно выполняя работу, Девы никогда не могут расслабиться. Поэтому им рекомендуется купить фигурку или картину с изображением факира, выдувающего пламя. Это будет отличным напоминанием о том, что в жизни много необычного, на что стоит посмотреть.

Весы

Весам не хватает в жизни творчества. Поэтому астрологи советуют им приобрести что-нибудь, связанное с театром или музыкой: маску, веер или постер, изображающий выступление знаменитостей. Так Весы смогут раскрыть в себе новые таланты и притянуть везение.

Скорпион

Скорпионы избалованы фортуной и могут забыть, что она не всегда будет на их стороне. Поэтому им стоит приобрести какой-нибудь талисман на удачу. Это может быть изображение четырехлистного клевера или подковы. Можно и самостоятельно поискать соответствующие талисманы, это поможет Скорпионам удержать удачу в своих руках.

Стрелец

Стрельцы всегда нуждаются в похвале. Без частого одобрения своих действий они могут забросить, не доведя до конца, даже гениальный проект. Чтобы такого не случалось, астрологи рекомендуют Стрельцам обустроить собственный небольшой уголок славы. Расположить в нем кубки, медали, грамоты, можно даже просто открытки с теплыми словами, это приведет Стрельцов к удаче.

Козерог

Несмотря на расхожий стереотип об непримиримой упрямости Козерогов, они часто склонны к изменениям. Постоянно развиваясь в разных направлениях, Козероги могут привлечь удачу простым способом — купив натуральный минерал, подобранный по дате рождения. Лучшего талисмана для них не придумаешь.

Водолей

Неприятности могут поджидать Водолеев из-за их невнимательности. Избежать подобного им поможет фигурка белого голубя. Она сохранит душевное равновесие представителей этого знака и привлечет в их дом удачу.

Рыбы

Рыбы невероятно чувствительны, а поэтому им нужен талисман, вызывающий положительные эмоции. Картина спокойного моря или фигурка золотой рыбки будут очень кстати и наполнят дом Рыб энергией везения и процветания.

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