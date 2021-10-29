Суть кроется в деталях — любовный гороскоп на 30 октября

Сегодня стоит обращать внимание на интонацию, эмоции и намеки — важно все.

Овен

Этот день для влюбленных Овнов позитивен. Он поможет раскрыться их чувствам, создаст атмосферу веселья, гармонии и искренней веры в счастливое будущее. Для конкретных романтических мероприятий окажется удачнее первая половина дня. Даже самое приятное свидание не стоит затягивать до позднего вечера.

Телец

Сегодняшний праздник любви способен в недалеком будущем обернуться для Тельцов проблемой. Возможные ловушки: яркость, легкомыслие, авантюризм, тяга к свободе, непредсказуемая капризность или любовная победа, выставленная напоказ. Есть риск навлечь на себя осуждение окружающих или ревность партнера.

Близнецы

Сегодняшнее свидание имеет все шансы стать для Близнецов ярким и незабываемым. Свободные Близнецы будут пользоваться большим успехом у представителей другого пола благодаря своей привлекательности, коммуникабельности и эрудиции. Чтобы не испортить впечатление, вечером лучше свернуть активность.

Рак

Сегодня звезды приветствуют в Раках творческий оптимистичный настрой. Стоит прибавить к нему легкость в общении, дружелюбие и широту души. Свидание должно стать праздником. Лучше избегать эмоциональной «тяжелой артиллерии», чаще пускать в ход легкое оружие флирта, улыбок и искренних комплиментов.

Лев

Сегодня Львам стоит использовать все известные им мирные средства для укрепления гармонии в сложившихся отношениях (в крайнем случае, для красивого прощания). Ни одно доброе слово, подарок, уступка или великодушный жест не будут лишними. Не самая плохая идея - полностью довериться вкусу партнера.

Дева

Сегодня Девы охотно чем-то пожертвуют во имя любовной гармонии и капризов партнера. Возможно, отложат дела, поступятся вкусами или войдут в нестандартную роль - чего не сделаешь ради любви и надежды на прочное счастье. Но к ночи многие Девы все же вспомнят о своих привычках и захотят стать собой.

Весы

Сегодня Весам стоит ценить подарки любовной фортуны и пользоваться ими, не дожидаясь вечера. Это отличный день для веселья, творчества, импровизаций. Хорошо посетить вместе вечеринку, популярное место или креативное мероприятие. Счастливое стечение обстоятельств поддержит веру в совместное будущее.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам приходится действовать в не свойственном им стиле и это держит их в напряжении. Не исключено, что к концу дня маска начнет спадать, и придет понимание ошибочности выбранной тактики. Но если предложенная роль вам по вкусу, смело играйте ее вплоть до наступления вечера.

Стрелец

Сегодня самым счастливым временем для влюбленных Стрельцов окажется утро. Удача будет не прочь сопровождать их всю первую половину дня, но к вечеру может сменить планы и покинуть их. Оставшись без ее невидимого покровительства, Стрельцы рискуют потерять верные ориентиры и допустить в любви ошибку.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги не прочь позволить себе лишнее, расслабиться или подурачиться. Возможно, в непринужденной обстановке любимый человек откроет в них новые приятные качества - например, креативность, страстность или тайный романтизм. Но к ночи Козерог способен вновь остыть или закрыться.

Водолей

Влюбленным Водолеям стоит активнее использовать возможности первой половины этого дня. Чем ближе вечер, тем реже любовная фортуна будет обращать на них свое благосклонное внимание. Не стоит откладывать свидание на вечер: в это время могут возникнуть мелкие, но досадные затруднения и роковые помехи.

Рыбы

Рыбам не стоит забывать о мелочах и побочных эффектах, которыми сейчас изобилуют их любовные отношения. Нередко суть дела будет крыться в деталях, смешных или неожиданных. Стоит удвоить наблюдательность и осмотрительность вечером: если есть основания тревожиться, «подозреваемый» чем-то выдаст себя.