Просчитываем ходы и риски — гороскоп на 30 октября

24 лунные сутки. Сегодня хорошо устроить праздник, повеселиться, наверстать упущенное или продлить вчерашние удовольствия, но лучше делать это в светлое время суток.

Аспекты Луны во Льве в это время сулят немало приятных минут и дополнительных бонусов, но намекают и на отдельные опасности - например, на риск «заиграться» и создать себе неприятности в самом близком будущем. Нежелательно злоупотреблять удовольствиями, дарами и благами, растрачивать не по назначению заемные средства, хвастаться удачей или талантами, действовать напоказ. Ближе к ночи могут появиться подозрения и наметиться новые мелкие хлопоты.

Овен

Овнам лучше использовать этот день для отдыха и мирных развлечений. Приятные целевые мероприятия не стоит откладывать на вторую половину дня: утром будут ярче эмоции, удачнее обстоятельства и гармоничнее отношения. Обстановка добавит вдохновения, подпитает надежды в связи с детьми, творчеством, хобби и личной жизнью. Ближе к ночи придется стать реалистом, могут появиться новые тревоги и хлопоты.

Телец

В позитивной атмосфере этих суток Тельцам не помешает умеренность. Небезопасно увлекаться играми, показными жестами на публику, излишне вызывающим креативом и бурным внешним выражением чувств. Перейти явную или невидимую границу нормы сейчас означает привлечь внимание, не всегда доброжелательное. Если оно и есть ваша цель, важно предвидеть масштабы последующей критики, ревности или конкуренции.

Близнецы

Близнецов вплоть до вечера будет окружать атмосфера праздника, романтики, игр или безудержного веселья. Этому поспособствуют их дети, хорошие новости, остроумные собеседники или привлекательное окружение. Будет повод поделиться надеждами или резервной творческой идеей. Приятное общение, развлечения и обмен симпатиями не стоит откладывать: в конце дня не исключены деловые или хозяйственные заботы.

Рак

День призывает Раков к позитивному взгляду на мир и к щедрости, материальной или душевной. Можно позволить лишнее удовольствие себе или порадовать бонусом свою аудиторию. Не стоит лишать праздника детей. Возможен финансово-имущественный сюрприз: компенсация, дар, приз, удачное закрытие долга. Выигрыш хорошо пустить на благое дело. Лучше не откладывать реализацию креативных порывов на вечер.

Лев

Сегодня события развиваются для Львов гармонично. Сохранятся хорошие условия для любви, приятного интересного общения, участия в развлекательных и творческих мероприятиях. Не стоит игнорировать и некоторые полезные практические опции дня: это подходящий момент для изъявления добрых намерений, жеста ответной симпатии или благодарности. Важно использовать все удачные шансы до наступления вечера.

Дева

Основную часть этого дня общительные Девы могут посвятить веселым развлечениям в хорошей компании. Девам-интровертам будет полезно погрузиться в оригинальное хобби, способное укрепить их навыки социализации и поднять им самооценку. Девам-родителям придется учесть интересы детей. В конце дня возрастет чувствительность к собственным нуждам, могут неожиданно появиться силы для тайного дела, поездки.

Весы

Этот день Весам лучше провести в свободной обстановке, где царит дух романтики, праздника, творчества, можно блеснуть талантами или поддержать свою популярность. Самое время наверстать упущенное в любви, отметить достижения или оживить контакты, важные для будущего. Оставаться оптимистом помогут счастливые находки, приятные подарки и удачные совпадения. Важные дела лучше не откладывать на вечер.

Скорпион

Для Скорпионов вплоть до вечера может оставаться важна «лицевая сторона медали». Над прочими мотивами способны взять верх соображения престижа, моды, успеха и популярности. Возможно чрезмерное проявление лояльности в своем доме или желание блеснуть в гостях. К концу дня придется стать реалистом и сбавить темп. Перенапряжение в сложной роли или избыток впечатлений могут привести к раздражительности.

Стрелец

Пока не пришел вечер, Стрельцы останутся на счастливой волне и смогут извлечь из нее для себя дополнительные бонусы. Особенно вдохновит первая половина суток: именно ее вам стоит выбрать, если вы хотите не просто приятно провести время, а получить конкретный эффект или расширить свои возможности. К ночи все активные мероприятия, включая поездки и романтику, лучше свернуть: появятся другие заботы.

Козерог

Основную часть этого дня Козерогам лучше использовать исключительно для отдыха (по возможности, яркого и необычного). Им стоит быть готовым к тому, что он потребует дополнительных расходов. Даже срочные дела звезды советуют отложить на поздний вечер: именно перед сном к представителям этого знака внезапно вернутся их практицизм и деловитость, обострится их чутье на критичные для будущего мелочи.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит отгораживаться глухой стеной от окружающего мира, но доверчиво распахивать душу случайным людям им становится небезопасно: недавние авторитет и популярность вскоре перестанут служить надежной защитой. Пора стать разборчивее, выбирая себе окружение, партнеров, аудиторию, профессию или должность. Тонкий намек на возможного врага или конкурента судьба даст уже этим вечером.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня более продуктивна первая половина суток. В это время даже скучные рутинные дела способны доставить удовольствие, будет проще поладить с помощниками, питомцами, детьми. Нежелательно браться за новые и сложные задачи. В конце дня не стоит поддаваться искушению вступить в союз или заключить сделку: как минимум, стоит взять паузу, чтобы вникнуть в подробности.