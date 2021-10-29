Как боевой ноябрь принесет нам и деньги, и удачу

Переход Марса в знак Скорпиона притянет в наши жизни и хорошие, и плохие перемены.

С вечера 30 октября Марс перейдёт в знак своего владения и будет оставаться в Скорпионе до 13 декабря.

Влияние данного транзита сыграет весомую роль в настроениях и мотивациях, принципе действий и принятия решений на всех уровнях в рамках рассматриваемого периода. Позитивной и поддерживающей энергией Марса в Скорпионе можно считать повышение внутренней собранности, самооценки и контроля за счёт мобилизации физических и психических сил, раскрытия внутренних резервов. В то же время высокий дух соперничества и боевитость может порождать скрытую агрессию, готовность к риску и авантюрам, спорам и провокациям. Таким нестабильным, например, может стать сектор банковского капитала, распределения совместных финансовых и заёмных средств и в целом деловая сфера.

Другой ракурс – к структурам Марса относятся самые разные воинские подразделения и полицейские службы, которые на этом отрезке года будут проявлять себя жёстче, сильнее и мощнее во всех компонентах, а для применения силы всегда найдутся оправдания.

Судя по графику взаимодействий Марса с другими планетами, его транзит ожидается весьма активным. В первой половине своего пути Марс в ранге влиятельной в этот период по статусу планеты столкнётся в противостоянии с Сатурном (10-11 ноября) и Ураном (16-17 ноября), что, наверняка, вызовет ряд препятствий для реализации планов, неожиданные сбои в коммуникациях и другие свойственные этим аспектам события. Стоит помнить, что в такие дни и периоды растёт аварийность и травматизм. Однако даже на фоне этих деструктивных аспектов, хоть и через конфликты, ущерб и проблемы могут решаться дела давно требующие решения.

Учитывая гороскоп новолуния от 5 ноября, в котором Марсу отводится роль управителя лунного месяца, его «квадратура» с Сатурном становится системным напряжённым аспектом, выражающим борьбу противоречий и противоположностей, действий и ограничений. Основные конфликты на почве этого аспекта (пик 10—11 ноября) могут исходить от фактов неисполнения взятых обязательств, долговых проблем, неповиновения властям. Отсюда высок риск отставок во властных структурах, руководящих органах или захватов власти с применением силы, с нарушением правовых норм.

Вторая половина транзита Марса пройдёт в более миролюбивом ключе. Гармоничный аспект Марса к Нептуну (28-29 ноября) способен возвышать дух, направлять к заботе о ближних и благотворительности, подпитывать творческий потенциал, открывать доступ к тайным знаниям. Но может склонять к различным ухищрениям и лукавству с целью извлечения выгоды, потворствовать мошенническим действиям, а также вскрывать личные секреты и пароли.

Два других важных аспекта Марса в Скорпионе – противоречивая конфигурация с Плутоном и Юпитером пройдёт практически на одной волне, сразу после солнечного затмения 4 декабря. Природа этих аспектов (6-8 декабря) может сопутствовать каким-то важным общемировым событиям, будь то на политическом или дипломатическом уровне, однако не исключены и важные новости из финансового сектора. Довольно смутными днями, когда возможны погодные катаклизмы и сложные условия для навигации, транспорта и коммуникационных систем, станут 7-8 декабря.