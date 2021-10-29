Как боевой ноябрь принесет нам и деньги, и удачу

Переход Марса в знак Скорпиона притянет в наши жизни и хорошие, и плохие перемены.
С вечера 30 октября Марс перейдёт в знак своего владения и будет оставаться в Скорпионе до 13 декабря.
Влияние данного транзита сыграет весомую роль в настроениях и мотивациях, принципе действий и принятия решений на всех уровнях в рамках рассматриваемого периода. Позитивной и поддерживающей энергией Марса в Скорпионе можно считать повышение внутренней собранности, самооценки и контроля за счёт мобилизации физических и психических сил, раскрытия внутренних резервов. В то же время высокий дух соперничества и боевитость может порождать скрытую агрессию, готовность к риску и авантюрам, спорам и провокациям. Таким нестабильным, например, может стать сектор банковского капитала, распределения совместных финансовых и заёмных средств и в целом деловая сфера.
Другой ракурс – к структурам Марса относятся самые разные воинские подразделения и полицейские службы, которые на этом отрезке года будут проявлять себя жёстче, сильнее и мощнее во всех компонентах, а для применения силы всегда найдутся оправдания.
Судя по графику взаимодействий Марса с другими планетами, его транзит ожидается весьма активным. В первой половине своего пути Марс в ранге влиятельной в этот период по статусу планеты столкнётся в противостоянии с Сатурном (10-11 ноября) и Ураном (16-17 ноября), что, наверняка, вызовет ряд препятствий для реализации планов, неожиданные сбои в коммуникациях и другие свойственные этим аспектам события. Стоит помнить, что в такие дни и периоды растёт аварийность и травматизм. Однако даже на фоне этих деструктивных аспектов, хоть и через конфликты, ущерб и проблемы могут решаться дела давно требующие решения.
Вторая половина транзита Марса пройдёт в более миролюбивом ключе. Гармоничный аспект Марса к Нептуну (28-29 ноября) способен возвышать дух, направлять к заботе о ближних и благотворительности, подпитывать творческий потенциал, открывать доступ к тайным знаниям. Но может склонять к различным ухищрениям и лукавству с целью извлечения выгоды, потворствовать мошенническим действиям, а также вскрывать личные секреты и пароли.
Два других важных аспекта Марса в Скорпионе – противоречивая конфигурация с Плутоном и Юпитером пройдёт практически на одной волне, сразу после солнечного затмения 4 декабря. Природа этих аспектов (6-8 декабря) может сопутствовать каким-то важным общемировым событиям, будь то на политическом или дипломатическом уровне, однако не исключены и важные новости из финансового сектора. Довольно смутными днями, когда возможны погодные катаклизмы и сложные условия для навигации, транспорта и коммуникационных систем, станут 7-8 декабря.