Расслабляемся и перезагружаемся — гороскоп на 31 октября

24-25 лунные сутки. Сегодня на первом плане польза, здоровье и безопасность.

Луна в Деве напоминает о важности деталей, учений и о правиле «предупрежден - значит вооружен». Темой дня могут стать ремонтные, уборочные или пуско-наладочные работы, новинки в сфере техники и электроники, сервисы услуг и антикризисной помощи, охранные и сигнальные системы (включая четвероногих друзей в этом качестве), болезненные лечебные процедуры, нюансы выживания, тренинги по отработке бдительности, боевых приемов или работоспособности. Возможны хлопоты у хозяйственников, управленцев, медиков, кинологов, служб охраны и спасения.

Овен

У Овнов есть новое поле для работы. Творческие и романтические интересы могут смениться деловыми или хозяйственными. Любое дело требует проработки деталей в целях повышения выносливости или безопасности. Возможен интерес к теме здоровья или выживания. День хорош для мелких ручных операций, тренингов, уборки, ремонтных и лечебных процедур. Внимания ждут инструменты, охранные системы или питомцы.

Телец

Для Тельцов это продуктивный день, особенно в части практических работ. Есть шанс преуспеть в сфере бизнеса, хозяйства, технического изобретательства, свободного предпринимательства, прикладного творчества, спорта и тренерства. Начиная цикл сотрудничества или спаррингов, важно оценить потенциал партнера или противника: скорее всего, это не тот человек, которого можно безнаказанно провоцировать.

Близнецы

Сегодня на первом месте у Близнецов могут оказаться насущные бытовые хлопоты, срочные служебные задачи, нужды ребенка или питомца. Вместо приятного легкого времяпрепровождения, поднимающего дух, многим представителям знака придется углубиться в хозяйственные, медицинские, кулинарные, ремонтно-технические или другие тонкости. Возможно обращение в сервис из-за нехватки собственных компетенций.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на удачу в мелких практических делах. День усиливает находчивость, ловкость, изобретательность, помогает осваивать полезные новинки. Будут продуктивными лечебные процедуры и небольшие командировки. Хорошо начинать цикл тренировок, поездок или поисков. Помогут (или попросят помощи) друзья. Есть риск побочного эффекта в виде недоразумения или романтической иллюзии.

Лев

Сегодня Львов ждут дела практические. Темой дня могут стать бытовые, деловые, жилищные или иные мелочи, безопасность дома, гаража или машины. Небесполезна повышенная дотошность, критичность. Возможен оправданный интерес к системам охраны и слежения, здоровью, мелкому или капитальному ремонту, а также к следам прошлого, уборке и разбору хлама. Это не лучший день для шоппинга и погашения долгов.

Дева

Сегодня для Дев на одном из первых мест их собственные интересы и насущные нужды. Большинство Дев может верить своей интуиции в прикладной инженерной сфере (а вот в денежных и бытовых делах, в области чувств и эстетики лучше на ощущения не полагаться). День подходит для включения в цикл работ, тренировок или поездок, создает поводы для изобретательства и условия для освоения технических новинок.

Весы

Сегодня Весам лучше заниматься тайной стороной дел и не афишировать алгоритм своих действий. Для многих Весов этот день станет проверкой на адаптацию к новым условиям: Весы, привыкшие действовать в открытой командирской манере, будут чаще терпеть фиаско в мелочах, чем те, кто готов проявить гибкость и подстроиться. Нужна придирчивость в выборе техники, инструментов, средств защиты и помощников.

Скорпион

Скорпионам сегодня лучше избегать стремительных стартов и широких шагов - но не стоит и бездействовать, ожидая «у моря погоды». Настал отличный момент для небольших подвижек и пробных шаров, которые разовьются в полезные начинания (особенно если вы готовы скрупулезно работать над ошибками). День хорош для испытания новинок. Не стоит быть «волком-одиночкой», если можно привлечь к делу друзей.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит удвоить осторожность и аккуратность, к любой цели идти мелким приставным шагом. Начинания становятся небезопасны и могут иметь подрывной эффект, лучшая политика - тайно трудиться на будущее. Карьера зависит от мастерства и исполнительности. Стоит стать придирчивее в выборе работы, услуг, медикаментов, сервисов. Руководителям важно найти толковых дружелюбных подчиненных.

Козерог

Для Козерогов день окажется очень продуктивным, если они разделят реальность и мечты, не будут поддаваться тайным искушениям или иллюзиям. Это подходящий момент для начинаний. Новое дело лучше начать с мелочей: пробы, разведки. Если дела этого дня являются очередной ступенью стратегического плана, важно учесть системные поправки, внесенные в него временем, и произвести все необходимые обновления.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит повысить внимание к неочевидным деталям: они станут красноречивыми маркерами надвигающихся перемен и подскажут образ действий. Хорошо искать в этот день недочеты, заниматься мерами предосторожности и подстраховки, вести обновления в быту, профессии, схеме лечения. В ходе таких занятий будет повод применить на деле теоретические знания или задействовать влиятельные связи.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно правильно выбирать себе друзей, партнеров и помощников, в том числе среди иностранцев. Выбор будет удачнее, если руководствоваться лишь рациональными практическими соображениями, исключив из алгоритма подбора любой намек на тайную личную симпатию. Еще одна зона риска - материальная заинтересованность: опасны любые сделки, не подкрепленные твердой гарантией, особенно валютные.