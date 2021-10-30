Поставьте дела на паузу — финансовый гороскоп на 31 октября

В этот выходной нужно дать себе возможность немного отдохнуть.

Овен

Овнам не рекомендуется проявлять инициативу, направленную на карьерное продвижение. Работа по текущим проектам сейчас пойдет гораздо результативнее. Вы почувствуете, что способны работать в интенсивном темпе, не испытывая усталости. Ваши успехи сегодня будут связаны с интенсификацией труда.

Телец

Соблюдение этических правил и норм закона является одним из главных условий успеха в делах для Тельцов. Будьте готовы к тому, что вам могут устроить проверку с целью поймать вас на нарушениях. Успешно пойдут новые дела, в которых у вас пока мало опыта. Вырастут доходы от неофициальной подработки, заказов от фриланса.

Близнецы

Близнецы могут почувствовать некоторое торможение в делах. Старайтесь действовать строго по плану, последовательно переходя от одного этапа к другому. Не доведя дело до конца, не следует начинать новое дело. Иначе вы рискуете распылить свои силы и в итоге не добиться желаемого.

Рак

У Раков могут не сложиться отношения с влиятельными людьми из числа вышестоящего руководства. Поэтому лучше не искать с ними встречи и придержать при себе все то, что вы хотели им сообщить. Используйте этот день для сбора и аналитической обработки информации. Наиболее успешно идут те дела, которые не требуют широкой огласки.

Лев

Львы сегодня могут проявить чудеса работоспособности. Делайте ставку на интенсивность своего труда, взвинчивайте темп до предела. В результате вы сможете выполнить намного больший объем работы, чем в обычный день, и это положительно отразится на ваших финансах. У бизнесменов хороший день для урегулирования вопросов с представителями налоговой службы.

Дева

Девы смогут проявить свои лучшие бойцовские качества. Это не время для компромиссов. Возможно, вам придется столкнуться с препятствиями на своем пути, но проявив волевые качества и настойчивость, вы в итоге добьетесь желаемого. При работе с техническим средствами не забывайте о соблюдении техники безопасности.

Весы

Весам в этот день рекомендуется проявить здоровый скептицизм и не доверяться слепо обещаниям других людей. Возможно, деловые партнеры не сдержат своих обещаний и это негативно отразится на вашей работе. Лучше всего работать в индивидуальном режиме, выполняя частные заказы.

Скорпион

Скорпионы почувствуют тягу к исследовательской работе. Если ваш труд связан с наукой, педагогикой, проектированием или планированием, то вы сможете добиться впечатляющих результатов. Также вы получите информационную поддержку от людей из своего круга общения. Вместе с основным партнером вы можете выйти на новые договоренности, которые откроют перспективу вашему бизнесу.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут и должны ставить перед собой амбициозные задачи. Благодаря настойчивости и смелости вы имеете неплохие шансы для карьерного продвижения. Старайтесь действовать традиционными методами, открыто и прямолинейно заявляя свою позицию. Хороший день для налаживания делового сотрудничества с партнерами и единомышленниками.

Козерог

Козерогам удастся в этот день значительно расширить свои представления о своей профессии. Возможно, вам помогут в этом более опытные коллеги. Очень полезно вести деловую переписку или обсуждать актуальные профессиональные вопросы на специализированных форумах в интернете. Звезды советуют вам действовать строго по заранее составленному плану.

Водолей

Водолеи в этот день могут стать обладателями больших финансовых ресурсов. Это может быть связано с получением кредита или финансовой помощи от инвесторов. Не следует доверяться поступающей информации при планировании торговых сделок. Обязательно советуйтесь с ними относительно совместных планов – в этом случае ваши усилия будут более эффективными.

Рыбы

Рыбам рекомендуется всячески развивать деловое партнерское сотрудничество. Если вам сделают предложение подписать договор, то рассматривайте его самым серьезнейшим образом, даже если он покажется вам сначала нереальным. Не ждите сегодня быстрой финансовой отдачи от своих начинаний.