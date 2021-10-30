Топ-3 самых пошлых знаков зодиака

Степень пошлости в каждом человеке индивидуальна — кто-то более открыт, кто-то менее или, возможно, вы вообще подавлены стеснением.

Это дело лично каждого, однако астрологи уверены, что все зависит от знака зодиака.

Кто же является самым страстным представителем из всех знаков? Кто сможет удивить вас в постели так, что запомнится на всю жизнь?

1 Скорпион

Скорпион считается самым страстным знаком Зодиака. Энергия эротизма буквально переполняет рожденных с 23 октября по 22 ноября, так что они не всегда могут контролировать свои сексуальные желания. Если Скорпион долгое время не дает своей темпераментной энергии выйти, он начинает пошлить и буквально превращается в озабоченного и похотливого сексозависимого. И вернуть представителя этого знака Зодиака в нормальное состояние может только одно — жгучая ночь любви.

2 Лев

Еще один пошлый знак Зодиака — Лев. Эти ребята — прирожденные ненасытные соблазнители, которые обожают эксперименты в постели. Если встречаешься со Львом, будь готова, что однажды он захочет не просто «чего-нибудь новенького», он возжелает «чего-нибудь грязненького». Не потому, что Львы извращенцы, просто вся их фантазия направлена в сторону секса.

3 Овен

Овны — мастера черного юмора, пошлых шуток и намеков. Иногда кажется, что представители этого знака Зодиака не стесняются вообще ничего. Овны прямолинейны, все называют своими именами, так что непристойные словечки вылетают чаще всего именно изо ртов представителей этого знака Зодиака. Овном управляет планета мужской энергии Марс. Так что никакой мягкости от этих ребят не жди: все, что на уме, будет и на языке.