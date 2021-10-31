Обращаемся с деньгами осторожнее — финансовый гороскоп на 1 ноября

Сегодня некоторые финансовые операции и решения могут ударить по нашему кошельку.

Овен

Отличный день для Овнов, склонных к техническому творчеству. Изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения. Возможно, для этого придется вернуться к своим прежним методам работы и посмотреть на них под новым углом зрения. Не бойтесь экспериментировать и искать новые, более совершенные и эффективные методы работы.

Телец

Основной темой для беспокойства Тельцов может стать неблагоприятный психологический климат в трудовом коллективе. Постарайтесь не выстраивать отношения с коллегами, опираясь на личные симпатии и антипатии – это верный путь к конфликтным ситуациям. Удачное время для повторной сдачи экзаменов по переаттестации. Планирование и конструкторскую работу лучше пока приостановить.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется заниматься рискованной финансовой деятельностью. Особенно это касается инвестиций и игры на валютной бирже. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто связан с реальным сектором экономики: строительство, ремонтные мастерские, переработка продуктов питания. Наиболее успешная тактика дня – сосредоточение на деталях в работе и согласование своих действий с мнением начальства.

Рак

Ракам рекомендуется активизировать работу по расширению и укреплению деловых связей. Ваши деловые контакты сегодня будут отличаться особой динамикой и конструктивизмом. А вот в вопросах карьерного продвижения могут возникнуть непредвиденные осложнения. Это не лучший день для дальних командировок и тайной деятельности. Не соглашайтесь на подработку без оформления договора.

Лев

У Львов в этот день повышается уровень работоспособности. Вы сможете в течение длительного времени выдерживать интенсивные нагрузки, не чувствуя усталости. Интенсификация труда – ключ к успеху всего дня. Звезды советуют вам наращивать обороты до предельного уровня. Преуспеют те, кто занимается физическим трудом. На первую половину дня нежелательно планировать деловые поездки и встречи.

Дева

Звезды советуют Девам больше внимания уделять профессиональному обучению. Если вы обучаетесь в вузе или колледже, то сосредоточьтесь на повторении пройденного материала, особенно в той части, которая остается не до конца усвоенной. Доходы этого дня невелики и нестабильны. Вместе с тем, рекомендовано воздерживаться от рискованных финансовых операций.

Весы

Весам рекомендуется действовать незаметно. Вы сможете преуспеть в тех делах, которые предполагают дополнительную неофициальную подработку. Можно обращаться к работодателю по поводу получения льгот и компенсаций. Можно заниматься благоустройством рабочего места, ремонтом помещений, оснащением их современной мебелью и техническим оборудованием. Деловое партнерское сотрудничество – наиболее проблемная тема дня.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для пересмотра своих планов в сторону ускорения их реализации. Удача сопутствует вам в начинаниях. Необходимая информация сама придет к вам в руки, как через газеты, книги, радио, так и через знакомых и приятелей. В поле вашего зрения будут появляться люди, готовые оказать вам всяческое содействие и поддержку. Также это удачный день для работы над собственными ошибками, изменения подходов к проблемным вопросам.

Стрелец

Звезды покровительствуют тем Стрельцам, кто стремится инициативно и творчески относиться к выполнению своих обязанностей. В этот день следует смелее и настойчивее добиваться поставленных целей. Ваши пробивные способности будут оценены по достоинству, и вы сумеете значительно продвинуться вперед в делах. Вместе с тем, это не лучшее время для совместной коллективной деятельности, участия в собраниях, совещаниях.

Козерог

Козерогам в этот день лучше не пересекаться с начальством без крайней производственной необходимости. Это особенно актуально для тех случаев, когда вашим непосредственным начальником является женщина. Не увлекайтесь разговорами с коллегами – это может привести к неэффективной потере времени. Удачный день для учебы, обмена опытом, командировок.

Водолей

Водолеям, занимающим руководящие должности, в этот день рекомендуется критически оценить свои прежние решения и отменить те решения, которые окажутся ошибочными. Хороший день для привлечения внешних инвестиций, проведения финансовых операций. Удачно проходят короткие деловые поездки, контакты, встречи.

Рыбы

Рыбам рекомендуется активнее вступать в деловое сотрудничество с партнерами. Вам удастся добиться прогресса в переговорном процессе. Ваши интеллектуальные способности позволят легко и быстро осваивать новые технологии. Работа по обслуживанию клиентов также пойдет успешно. Вместе с тем это не лучший день для принятия финансовых решений, открытия банковских счетов и получения ссуды.