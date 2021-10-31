Распыляем эмоции налево и направо — гороскоп на 1 ноября

25-26 лунные сутки. Сегодня есть условия для материальных просчетов и эмоциональных искажений.

Реализм, наблюдательность и трезвомыслие Луны в Деве могут оказаться бессильны, если в игру вступили чувства, симпатии, надежды или старые иллюзии. Возможны любовные заблуждения, финансовые промахи, пропажи вещей, утечки средств, погрешности в выборе лекарств, продуктов и нужных деталей. Настроения переменчивы, а представления о будущем не слишком ясны. Приятное может быть принято за полезное, мираж за истину. Ошибки и соблазны вероятнее в мелочах. Нежелательны покупки, сделки, долгосрочные договоры и важные шаги.

Овен

Сегодня внимания Овнов требуют тонкие детали, но обстоятельства мешают им сконцентрироваться, размягчают их волю и вносят в их дела путаницу. Помехой могут быть приятные заблуждения, минуты лени, слабости и мечтательности, смутные ожидания и сомнения, загадочные пропажи, иллюзии насчет других стран и культур, тайные симпатии, интриги в отношениях. Возможны финансовые ошибки и погрешности в диете.

Телец

Для Тельцов этот день потенциально удачен - но их может сбить с пути некое давнее заблуждение, коварно принявшее новую приятную форму. Возможны ошибочные представления о других странах и культурах, о материальных нюансах, культурных кодах или духовных ценностях, влекущие за собой финансовые, поведенческие или другие неявные промахи. Влюбленные Тельцы могут стать жертвой романтических иллюзий.

Близнецы

Сегодня Близнецы непрактичны, склонны романтизировать быт, могут не замечать недостатков близких и симпатичных им людей. Нежелательно заниматься уборкой и черновыми работами в своих и совместных владениях, обустраивать свое рабочее место, выбирать квартиру или офис (особенно, если вы намерены жить и работать вдали от дома). Не лучший момент для инвестиций в недвижимость и подписания контракта.

Рак

Сегодня дела у Раков идут гладко, если они не слишком внушаемы и податливы на соблазн, не торопят события и не находятся в плену у минутных чувств. Иначе их легко сбить с толку и навязать им что-то сомнительное. Возможны мелкие пропажи, любовные и другие иллюзии, минуты рассеянности. Польза может быть подменена комфортом или симпатией. Нужна внимательность при выборе лекарств, продуктов, услуг.

Лев

Сегодня Львам лучше отложить шоппинг - либо стать придирчивее в выборе покупок и в процессе взаиморасчетов. Стоит осмотрительнее распоряжаться своим ресурсом, будь то деньги или чувства. Этот день размывает детали, маскирует погрешности, создает условия для лукавства и умолчаний. Возможны упущения в финансовых делах, иллюзии в любви и в этических вопросах, загадочные пропажи, мелкий брак в вещах.

Дева

Сегодня Девам стоит критичнее отнестись к своим ощущениям и симпатиям. Этот день подпитывает идеализм и влюбленность, провоцирует расслабленность, лень, фантазии, потворство привычкам, податливость на соблазн. Под вопросом дисциплина, аккуратность, ответственность, ясность и честность. Не стоит делать покупки, заключать контракты, совершать сделки с недвижимостью, заниматься черновыми работами.

Весы

Весам звезды подсказывают, что этот день мешает ясности и точности. Он склоняет к небрежности их самих или их окружение, включая служебный персонал. Добрые побуждения могут соседствовать с ленью и лукавством. В течение дня возможны не только романтичные или загадочные моменты, но и фармацевтические, финансовые и другие ошибки и недосмотры, ложные надежды, пропажи вещей, утечка средств или данных.

Скорпион

Этот день подпитывает надежды Скорпионов (по большей части, обоснованные) и побуждает их действовать. Но даже самые проницательные и информированные представители знака сегодня не застрахованы от некоторых иллюзий в моральной сфере или в практических мелочах. Звезды рекомендуют отложить необязательные закупки, платежи и инвестиции в будущее, а также советуют не торопить события в делах сердечных.

Стрелец

Сегодня Стрельцы легко могут оказаться в ловушке своих симпатий или стремления к комфорту. Даже в незначительных ситуациях им лучше не смешивать деловое и личное - например, любовь и работу. Небрежность, лень и попытка решить вопрос за счет своего обаяния отразятся не только на текущих делах, но и на близком будущем (статусе, здоровье, карьере, жилищных условиях). Стоит отложить важное решение.

Козерог

Сегодня успех Козерогов обратно пропорционален мере их идеализма, романтизма и тайной доверчивости. Козероги, свободные от лишних надежд и воспоминаний, будут свободны и от вызванных ими иллюзий. Реализм и ясность взгляда вдвойне важны в путешествии, в любви, в общении с иностранцами, представителями медицины, людьми издалека и из прошлого. В этот день нежелательны покупки и продажи за рубежом.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям аккуратнее вести финансовые дела и следить за переменами в них. Не помешает внимательность в налоговых вопросах, в мелочах, связанных с наследством, закрытием долгов и оплатой услуг, включая медицинские, при распоряжении совместным бюджетом. Не стоит занимать сейчас крупные суммы и делать солидные вложения. Также нужна деликатность в любовных и интимных вопросах.

Рыбы

Сегодня Рыбам небезопасно полагаться на личные симпатии и делать выбор под мороком чужого обаяния. Поддаваться таким влияниям особенно чревато, если вы принимаете необратимое ответственное решение - например, связанное с долгим контрактом, эмиграцией или карьерой. Звезды намекают, что вдвойне коварны в этот день детали: проявив мягкость в малом, есть риск незаметно уступить в чем-то более важном.