Чувства или иллюзии — любовный гороскоп на 1 ноября

Сегодня наши эмоции и чувства могут увести нас в мир мечтаний и иррационального.
Овнам звезды намекают, что сегодня в любви не стоит идти напролом. В отношениях важны тонкости, не очевидные с первого взгляда (особенно, если речь идет о симпатии к сослуживцу или помощнику). Помимо романтичного настроя может пригодиться деликатность, проницательность, скрытность, уклончивость.
Сегодня Тельцы - идеалисты в любви, в том числе в сексуальных вопросах. Такой настрой способен незаметно увлечь их в «ловушку, прикрытую цветами». Чем дальше от них партнер социально, культурно и духовно, тем больше приятных иллюзий. Тем не менее, это прекрасный день для романтического свидания.
Сегодня Близнецы готовы закрыть глаза на реальность - в том числе на возможные трудности быта или совместной работы с любимым человеком. Многие Близнецы будут недооценивать разность привычек, идейных и культурных потенциалов. День хорош для свидания, но не для принятия ответственных общих решений.
Сегодня влюбленные Раки - романтики даже там, где им лучше было бы оставаться реалистами. Они могут получить не то, чего хотели, или меньше, чем заслуживают. Свободным Ракам стоит учесть мимолетность сегодняшних симпатий и зыбкость переживаний. Велика вероятность недоразумений в служебных романах.
Сегодня влюбленные Львы склонны видеть картину событий искаженно. Им стоит помнить, что к серьезному заблуждению часто ведет ошибка в мелочах. Лучше не смешивать в этот день романтику с денежными и бытовыми вопросами. Не самый удачный момент для выбора и вручения подарка в знак любви или прощания.
Сегодня мир любовных переживаний для Дев - не только красивая сказка, но и настоящий театр теней. Многие Девы рискуют запутаться в своих романтических симпатиях, ощущениях, надеждах и тайных фантазиях. Одновременно они могут питать иллюзии относительно чувств, мотивов и намерений своего партнера.
Этот день не обещает Весам ясности в любовных делах, зато подбрасывает пищу в костер их тайных фантазий или новую деталь в копилку их приятных воспоминаний. Возможна случайная романтичная встреча или тайный знак. Многие Весы будут склонны поверить в действие любовной магии или в счастливую примету.
Сегодня Скорпионам лучше ограничиться в любви мелкими маневрами или уйти в мир мечтаний. Все еще высок риск иллюзий, от мелкой оплошности при выборе «дежурного» знака внимания до стратегической ошибки в общей оценке ситуации. Вы можете заблуждаться относительно чужих мотивов или собственных чувств.
В этот день романтические чувства оказываются для Стрельцов скорее приятным источником надежд, чем твердой опорой. Их сегодняшние ощущения и симпатии - далеко не самый точный навигатор и могут незаметно заманить их в ловушку иллюзий. Им стоит как можно чаще сверять свои ощущения с реальностью.
Сегодня Козероги легко оказываются во власти давних воспоминаний или тайной веры в чудо. Даже у тех представителей знака, которые искренне считают себя «тертыми калачами», истинными реалистами и прожженными циниками в любви, где-то в глубине души будут теплиться не угасшие романтические надежды.
В любовных отношениях Водолеев сегодня не все безоблачно. Возможны растущие сомнения, моменты недоверия или неприятные предчувствия. Гармонию любви может портить чрезмерная придирчивость к мелочам, которая, как назло, проявляется в самые деликатные моменты - например, когда пара остается наедине.
Сегодня влюбленные Рыбы мыслят трезво, пока не слишком увлечены. Поддавшись настроению момента, очарованию партнера или игре своего воображения, многие из них рискуют утратить ясность взгляда, поселиться в воздушном замке и начать общаться с придуманным персонажем вместо реального человека.