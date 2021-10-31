Чувства или иллюзии — любовный гороскоп на 1 ноября

Сегодня наши эмоции и чувства могут увести нас в мир мечтаний и иррационального.

Овен

Овнам звезды намекают, что сегодня в любви не стоит идти напролом. В отношениях важны тонкости, не очевидные с первого взгляда (особенно, если речь идет о симпатии к сослуживцу или помощнику). Помимо романтичного настроя может пригодиться деликатность, проницательность, скрытность, уклончивость.

Телец

Сегодня Тельцы - идеалисты в любви, в том числе в сексуальных вопросах. Такой настрой способен незаметно увлечь их в «ловушку, прикрытую цветами». Чем дальше от них партнер социально, культурно и духовно, тем больше приятных иллюзий. Тем не менее, это прекрасный день для романтического свидания.

Близнецы

Сегодня Близнецы готовы закрыть глаза на реальность - в том числе на возможные трудности быта или совместной работы с любимым человеком. Многие Близнецы будут недооценивать разность привычек, идейных и культурных потенциалов. День хорош для свидания, но не для принятия ответственных общих решений.

Рак

Сегодня влюбленные Раки - романтики даже там, где им лучше было бы оставаться реалистами. Они могут получить не то, чего хотели, или меньше, чем заслуживают. Свободным Ракам стоит учесть мимолетность сегодняшних симпатий и зыбкость переживаний. Велика вероятность недоразумений в служебных романах.

Лев

Сегодня влюбленные Львы склонны видеть картину событий искаженно. Им стоит помнить, что к серьезному заблуждению часто ведет ошибка в мелочах. Лучше не смешивать в этот день романтику с денежными и бытовыми вопросами. Не самый удачный момент для выбора и вручения подарка в знак любви или прощания.

Дева

Сегодня мир любовных переживаний для Дев - не только красивая сказка, но и настоящий театр теней. Многие Девы рискуют запутаться в своих романтических симпатиях, ощущениях, надеждах и тайных фантазиях. Одновременно они могут питать иллюзии относительно чувств, мотивов и намерений своего партнера.

Весы

Этот день не обещает Весам ясности в любовных делах, зато подбрасывает пищу в костер их тайных фантазий или новую деталь в копилку их приятных воспоминаний. Возможна случайная романтичная встреча или тайный знак. Многие Весы будут склонны поверить в действие любовной магии или в счастливую примету.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше ограничиться в любви мелкими маневрами или уйти в мир мечтаний. Все еще высок риск иллюзий, от мелкой оплошности при выборе «дежурного» знака внимания до стратегической ошибки в общей оценке ситуации. Вы можете заблуждаться относительно чужих мотивов или собственных чувств.

Стрелец

В этот день романтические чувства оказываются для Стрельцов скорее приятным источником надежд, чем твердой опорой. Их сегодняшние ощущения и симпатии - далеко не самый точный навигатор и могут незаметно заманить их в ловушку иллюзий. Им стоит как можно чаще сверять свои ощущения с реальностью.

Козерог

Сегодня Козероги легко оказываются во власти давних воспоминаний или тайной веры в чудо. Даже у тех представителей знака, которые искренне считают себя «тертыми калачами», истинными реалистами и прожженными циниками в любви, где-то в глубине души будут теплиться не угасшие романтические надежды.

Водолей

В любовных отношениях Водолеев сегодня не все безоблачно. Возможны растущие сомнения, моменты недоверия или неприятные предчувствия. Гармонию любви может портить чрезмерная придирчивость к мелочам, которая, как назло, проявляется в самые деликатные моменты - например, когда пара остается наедине.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы мыслят трезво, пока не слишком увлечены. Поддавшись настроению момента, очарованию партнера или игре своего воображения, многие из них рискуют утратить ясность взгляда, поселиться в воздушном замке и начать общаться с придуманным персонажем вместо реального человека.