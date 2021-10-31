Какие проблемы принесет ноябрь знакам зодиака

Астролог Юлия Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в ноябре.

Фон месяца — до 19 ноября начнут формироваться события, которые требуют от нас кардинальных перемен. Прислушайтесь в это время к посланиям Вселенной и меняйте свою жизнь.

Венера в Козероге с 5 ноября и до 6 марта! В датах нет ошибки. С 19 декабря Венера уйдет в ретродвижение. Это период, когда мы будем держать чувства под контролем. Мужчины будут влюбляться в порядочных женщин, стремящихся к лучшей версии себя. С хорошей фигурой и хорошей профессией. В спутницы будут выбирать тех, с кем удобно жить, разделять обязанности и на кого можно положиться в любой ситуации. 5 ноября встречаем новолуние. Мечтайте, запускайте желания.

19 ноября — первый засланный казачок затмений, который забросит нам весточку, как меняется наш вектор развития. С ноября в жизни каждого из нас начнут формироваться кармические события. В топ выйдут темы монетизации наших ресурсов, здоровья, отношений и внешности.

С 22 ноября Солнце перейдет в знак Стрельца. Жить станет чуточку позитивнее. 29 ноября — встречаем Новомеркурие! Ура! Будем волшебничать и запускать свои желания во Вселенную! В общем, ноябрь еще более тревожный месяц, чем октябрь.

Но это не повод для огорчений, а отличный период для работы над собой. Он будет, как лакмусовая бумажка, отражать все наши несовершенства. Смотрим на то, что проявится, и устраняем. А точнее — трансформируем.

Ноябрь для Овнов — непростой период, который потребует от них проявить терпение и проверит на стрессоустойчивость. Большая часть месяца пройдет в ссорах и выяснении отношений. Как на личном фронте, так и на работе велика вероятность проблем с общими финансами и вопросами, которые Овны вряд ли смогут решить самостоятельно. Любые предложения Овнов, вероятнее всего, не найдут отклика и станут поводом для новых споров. Постоянное нервное напряжение может привести к плохому самочувствию и обострению хронических болезней. Только после 22-го числа дела Овнов наладятся. Они смогут найти общий язык с партнерами. Заключение договоров и деловые поездки пройдут успешно и принесут новые перспективные связи.

Ноябрь для Тельцов будет месяцем общения и расширения коммуникаций. В начале месяца им придется разбираться с конфликтами. Нежелание выслушать собеседника и вспыльчивость могут стать причинами ссор. Но если Тельцы переключат внимание со своего мнения на доводы близких и партнеров, то быстро найдут компромисс и решат все спорные вопросы. В середине ноября на первый план, скорее всего, выйдут финансовые проблемы, связанные с долгами прошлого. На их решение придется потратить много сил и времени. После 22 ноября у Тельцов появится возможность посмотреть на текущую ситуацию с другой стороны и найти новые способы достижения цели. Последние числа месяца отлично подходят для планирования и творчества.

В ноябре Близнецам стоит сосредоточиться на самых важных делах и не распыляться на несколько задач одновременно. Начало месяца — неудачное время для новых проектов и расширения сферы деятельности. Сил и энергии Близнецов, возможно, хватит только на привычную работу и общение в узком кругу близких людей. Любая ошибка может стать причиной плохого настроения и заметно снизит желание выполнять свои обязанности. Но в ноябре главное для Близнецов — это сохранить свои достижения. Поэтому им придется проявить силу воли, и к концу месяца, скорее всего, наступит более позитивный для них период. В последнюю неделю ноября Близнецы, вероятно, почувствуют прилив энергии и будут готовы к сотрудничеству и планированию.

В ноябре многие Раки столкнутся с проблемами, но благодаря оптимизму и умению быстро собраться благополучно с ними справятся. В период с 3 по 19 ноября Ракам придется разбираться с делами близких. Но, прежде чем взваливать на себя заботы, Ракам стоит убедиться, что помощь действительно нужна. В этот период велика вероятность, что отзывчивостью Раков воспользуются мошенники или люди со скрытыми мотивами. Лишние траты и незапланированные покупки не принесут радости. Середину месяца Ракам стоит посвятить общению с детьми. Скорее всего, им понадобятся поддержка и совет. С 22 по 30 ноября — замечательное время для отдыха и поиска новых увлечений.

Первая половина ноября для большинства Львов время для переговоров, новых проектов и реализации свежих идей, которые пройдут хоть и с препятствиями, но успешно. С 1 по 22 ноября Львы будут чувствовать себя немного уставшими. Стоит уделить больше внимания творчеству, путешествиям, всему тому, что может вдохновить и напитать силами. И это позитивно скажется на работоспособности и активности. Будьте аккуратны с принятием решений, хорошо взвешивайте все свои шаги и не будьте столь категоричными с окружающими. С 22 ноября Львы окончательно ощутят свою власть над окружающими, родятся интересные идеи и решения для давно мучивших вопросов и проблем. Остальное будет делом времени и желания.

В первом и втором квартале ноября Девы, вероятно, будут настойчиво двигаться к своим целям, не обращая внимания на препятствия. Напор и уверенность в своей правоте, с одной стороны, быстро приведут их к желаемому результату, но с другой — могут стать причиной множества конфликтов и критики со стороны близких. Найти баланс окажется делом непростым, но если Девы решат, что это им нужно, то обязательно отыщут компромисс. Середина месяца — благоприятный период для учебы, прохождения курсов и повышения квалификации. Возможно, новые знания вдохновят Дев на интересные проекты, которые в будущем привлекут выгодных партнеров и спонсоров. После 22-го числа Девы, скорее всего, сосредоточатся на развитии своих творческих талантов и общении с семьей и друзьями.

Для Весов период с 1 по 25 ноября будет, скорее всего, довольно нервным и нестабильным. Весы, возможно, почувствуют упадок сил и недомогание. На протяжении всего месяца им стоит следить за здоровьем и достаточно отдыхать. Работа наверняка отнимет больше времени, чем хотелось бы. При этом влияние со стороны может привести представителей знака Весы к ошибке, которая отрицательно повлияет на их репутацию. Принятие решений и любые начинания лучше отложить на конец месяца, когда Весы почувствуют себя увереннее и смогут донести свои мысли до коллег и начальства. Последняя неделя ноября отлично подходит для общения, путешествий и презентации своих проектов.

В ноябре многие Скорпионы будут полны энергии и почувствуют, что готовы покорять новые вершины. Но на пути к целям, скорее всего, возникнут многочисленные препятствия. Поэтому Скорпионам стоит посвятить ноябрь детальному планированию и только в декабре приступить к реализации своих амбициозных проектов. С начала месяца и до 22 ноября у Скорпионов появится возможность показать свои сильные стороны на работе и заслужить уважение коллег. Внимательность и умение находить компромисс помогут им справиться со сложными проблемами и уладить любые споры. С 22 по 30 ноября — подходящее время для поиска способов увеличения заработка и крупных покупок.

Ноябрь для большинства Стрельцов обещает быть напряженным и сложным. Вероятно, в их дела попытаются вмешаться враги и конкуренты. Стрельцам придется приложить немало усилий, чтобы влияние со стороны не навредило их работе и не заставило изменить планы. Напряжение и нехватка времени на отдых, скорее всего, станут причинами потери энергии и проблем со здоровьем. Все внимание Стрельцов будет направлено на себя, и они могут упустить возможность улучшить свое финансовое положение. В отношениях с коллегами Стрельцам стоит держать нейтралитет и не ввязываться в конфликты. В конце месяца, после 22-го числа, Стрельцы почувствуют себя увереннее и при случае покажут профессионализм и готовность к новым проектам.

Вероятнее всего, в ноябре Козерогам лучше будет удаваться работа над личными проектами, чем дела коллективные. Нервозность и нетерпимость к чужим ошибкам могут привести к конфликтам и невозможности анализировать сложившуюся ситуацию. Начальство вряд ли отнесется положительно к настрою Козерогов, поэтому им стоит контролировать отрицательные эмоции и больше концентрироваться на хорошем. Возможно, Козерогам придется изменить планы и действовать, учитывая новые обстоятельства. Собранность и критический взгляд помогут им принять верное решение даже в спешке. В конце месяца многие Козероги почувствуют, что готовы вернуться к работе в коллективе, и восстановят отношения с коллегами.

Ноябрь для большинства Водолеев будет напряженным. Любое дело, за которое они возьмутся, вероятнее всего, окажется сложнее, чем предполагалось. На работе предложения Водолеев могут принять в штыки. Чтобы доказать свою правоту, придется потратить немало сил и времени. Завистники и враги Водолеев попытаются воспользоваться этой ситуацией, и репутация представителей этого знака окажется под угрозой. Но Водолеи справятся с проблемами, если проявят упорство и покажут свой характер. После 22 ноября Водолеи смогут немного расслабиться, потому что давление на них заметно снизится. Последняя неделя месяца — отличный период для разговоров с начальством о повышении зарплаты и продвижении по карьерной лестнице.

В ноябре многим представителям знака Рыбы придется адаптироваться к неожиданным переменам и держать свои эмоции под контролем. На протяжении всего месяца они, вероятнее всего, столкнутся с агрессией и недовольством как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Умение постоять за себя и убедительность помогут им справиться с конфликтами и поднимут их значимость для дела в глазах начальства и коллег достаточно высоко. Середина ноября — неблагоприятный период для поездок и переговоров. В конце месяца Рыбы смогут отдохнуть, пообщаться с приятными людьми и заняться творчеством и планированием.