Как найти свою планету и попросить ее о помощи

Нумеролог Любовь Лихтман уверена, что космос есть и внутри нас с точки зрения астронумерологии.

Существует древняя нумерология, которая дает знания о влиянии планет на человека при помощи числовых вибраций. Каждое одиночное число от 1 до 9 связано с одной из девяти небесных тел.

Как рассчитать свою планету

Складываем все числа твоей даты рождения и приводим к однозначному. Должно получиться четыре числа:

1 – день рождения

2 – месяц рождения

3 – год рождения

4 – сумма всех чисел

Например, 21.06.1983

День рождения: 21 = 2 + 1 = 3

Месяц рождения: 06 = 0 + 6 = 6

Год рождения: 1983 = 1 + 9 + 8 + 3 = 21 = 2 + 1 = 3

Сумма всех цифр: 3 + 6 + 3 = 12 = 1 + 2 = 3

Выписываем все однозначные числа: 3; 6; 3; 3

Смотри, сколько процентов влияния дает каждое из получившихся чисел.

День рождения – 40 %

Месяц рождения – 10 %

Год рождения – 10 %

Сумма всех чисел – 40 %

А теперь смотри, какое небесное тело управляет каждым из твоих чисел.

1 – Солнце

2 – Луна

3 – Юпитер

4 – Уран

5 – Меркурий

6 – Венера

7 – Нептун

8 – Сатурн

9 – Марс

В моей дате рождения распределение по планетам (и небесным телам) в процентах, выглядит так (напомню, у меня получились числа 3; 6; 3; 3):

3 – Юпитер – 40 %

6 – Венера – 10 %

3 – Юпитер – 10 %

3 – Юпитер – 40 %

Это значит, что основное влияние на меня оказывает Юпитер, а влияние Венеры составляет всего 10 %.

Как на тебя влияет твоя планета (или небесное тело)

1 – Солнце

Мужская энергия. Люди Солнца – лидеры и редко остаются в тени в социуме. Авторитет, ответственность, сила, инициативность, практичность, создание чего-то нового – твои отличительные качества.

2 – Луна

Людям-Лунам присуща двойственность, дипломатичность и дружелюбность. Они словно две стороны Луны: та, которая нам видна, и та, которая скрыта от нас. Они мастерски урегулируют любой конфликт.

3 – Юпитер

Неунывающие оптимисты, которые бескорыстно помогают нуждающимся. Они магнетически притягивают к себе людей невероятной позитивной энергией. А также стремятся к самосовершенствованию и склонны к идеализму.

4 – Уран

Независимые, упрямые, создающие свой собственный путь. Часто тяготеют к госструктурам. Трудоголики, подвижные и выносливые как физически, так и психологически.

5 – Меркурий

Очень находчивые, изворотливые, быстрые, кипучие. Рутина и неудачи могут надолго выбить из колеи. Важно пробовать себя в новом деле, если старое увлечение перестало приносить счастье.

6 – Венера

Часто очень привлекательные люди, чувственные. Все, что касается красоты, очень важно для них: красота вещей, природы Эстетика музыки, фильма, холста Они тяготеют к удовольствиям: как материальным, так и нематериальным. Людям, попадающим под влияние Венеры, важно быть внимательными с деньгами.

7 – Нептун

Очень тонкие натуры, часто становятся психологами или по крайней мере понимают их с самого своего рождения. Они тянутся к необычному, к постоянному самопознанию, но важно доводить до конца начатое, потому что с этим есть некоторые проблемы.

8 – Сатурн

Прагматизм, трезвый взгляд на вещи, методичность, настойчивость в достижении целей – так можно охарактеризовать людей под управлением Сатурна. Материальный мир – это их среда. Часто находят себя в своем бизнесе или сферах, связанных с финансами, банками и продажами.

9 – Марс

Марс – это сила, напор, воинственность, мужество, воля. Все это приводит их к вершинам карьерной лестницы. Люди Марса часто не позволяют другим себя обойти, поэтому в партнерстве (в личной жизни и в карьере) у них могут возникать проблемы.

Сильное влияние Юпитера на меня очень хочет приносить пользу. Надеюсь, что новые знания помогут тебе понять себя и близких.