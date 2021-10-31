В голову придут идеи на миллион – гороскоп на неделю 1-7 ноября

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых планетных аспекта.

2 ноября Меркурий делает квадратуру к Плутону. Этот аспект способствует усилению интеллектуальных способностей. Вместе с тем характер мышления становится излишне критичным и конфликтным. В общении между людьми может усилиться конфликтность из-за высказывания критических замечаний и попыток манипулировать собеседниками. Усиление интеллектуальной активности может сопровождаться непостоянством, частым переключением с одной темы на другую. И такая непоследовательность может негативно отражаться на учебе.

4-5 ноября оппозиция Солнце-Уран. Этот аспект символически связан со стремлением к неограниченной личной свободе. Для личной и общественной жизни такое стремление может привести к негативным разрушительным последствиям, принятию радикальных решений. Дело в том, что наряду со стремлением к личной свободе может быть проявлено желание отказаться от обязательств и ответственности – а это прямой путь к хаосу и революции. В период действия аспекта могут участиться технические сбои и поломки, особенно в области электроники, авиации и космических технологий.

6 ноября секстиль Меркурий-Венера – это гармоничный аспект, способный привести к равновесию между разумом и чувствами. Очень хорошее время для общения, знакомств, в том числе романтических. Любовное влечение в этот период поддерживается доводами разума. И наоборот, могут быть романтические знакомства по расчету, когда интересующий человек подходит вам по всем параметрам, и делается сознательный выбор. Вслед за таким знакомством чувства сами подключаются и отношения успешно развиваются. Также это неплохое время для людей, связанных с финансами и торговлей. Успешно проходят увеселительные поездки.

Овен

В начале недели Овны могут оказаться в зависимости от внешних обстоятельств и от поведения партнера. Речь идет не только о супружеских отношениях, но и о деловом партнерстве. С вашим мнением партнер не всегда будет считаться, что само по себе является достаточно напряженным фактором в отношениях. Возможно, имеет смысл не препятствовать партнеру в каких-то его намерениях – вскоре он поймет, что без вашей поддержки и одобрения он не в состоянии добиться нужного результата. В середине недели может ухудшиться финансовое положение. Возможны неожиданные расходы, которые могут нарушить баланс вашего бюджета. Усиливается потребность в близких любовных отношениях. Если у вас нет постоянной романтической связи, то это может подтолкнуть вас к поиску случайных знакомств. Звезды советуют вам проявлять чуть больше разборчивости, иначе вскоре вас может ждать разочарование. В конце недели могут произойти неожиданные перемены в карьере. Многие из вас смогут добиться желаемой цели – важно её иметь и предпринимать конкретные шаги для её достижения.

Телец

У Тельцов в начале недели может быть много неотложных забот и хлопот. Срочная работа может вынудить вас к сильному напряжению и не будет способствовать дипломатичному стилю поведения. Старайтесь быть внимательнее и терпимее к тем людям, которые помогают вам в делах. Возможно, вам придется понервничать из-за того, что вам придется заниматься вопросами, в которых вы плохо разбираетесь. Отсюда и могут быть неудачи в делах. В середине недели вы можете столкнуться с осложнениями в партнерских отношениях. Причем, основная причина этих сложностей может исходить от вас. Дело в том, что в данный период вы можете быть склонны к излишне независимому и непредсказуемому поведению. И это вряд ли придется по нраву вашему партнеру. В конце недели может усилиться интерес к серьезным знаниям философского и мировоззренческого характера. Возможно, вы поменяете свои мнения по некоторым ключевым жизненным темам. Можно оформлять юридические документы, подписывать договора.

Близнецы

Излишне сильные эмоциональные реакции могут пойти во вред Близнецам в начале недели. Прежде всего, это может привести к повышенной требовательности и нетерпимости к желаниям любимого человека. Особенно это относится к трудно контролируемым сексуальным желаниям. Если у вас есть ребенок, то, возможно, придется побеспокоиться о его поведении. Середина недели может потребовать напряжения сил для преодоления возникших трудностей. Возрастает вероятность развития острых инфекционных процессов в организме. Малейшее переохлаждение может обернуться для вас простудой с высокой температурой и снижением уровня работоспособности. Поэтому старайтесь одеваться по погоде, держите ноги в тепле и опасайтесь сквозняков. В конце недели быстрыми темпами пойдут работы по проведению ремонта в квартире, генеральной уборке и чистке вещей. Выбросив старый хлам, вы впустите свежую энергетику в свою жизнь.

Рак

В начале недели у Раков может сложиться беспокойное время для семейной жизни и супружеских отношений. Если домашние дела требуют согласованных усилий всех членов семьи, то тут и могут возникнуть основные сложности. Ведь у каждого члена семьи есть свое представление о том, что, когда и как следует делать. И разные мнения могут привести к разногласиям и хаосу в делах. Это особенно показательно при проведении ремонта в квартире или при выполнении строительных работ на даче. В середине недели ваши романтические отношения могут войти в зону нестабильности, когда могут часто меняться ваши предпочтения. Например, вы внезапно можете разочароваться в отношениях с прежним партнером и влюбиться в нового партнера. Сложность состоит в том, как удержать ранее сложившиеся романтические отношения от распада. Конец недели может запомниться счастливыми супружескими отношениями. Возможно, вас особенно порадует общение с детьми. Хорошо всей семьей ходить на развлекательные мероприятия.

Лев

В начале недели Львы рискуют потратить много сил и времени на пустую суету. А все потому, что вас могут часто отвлекать от дел самые разные люди. Если вы очень заинтересованы в том, чтобы справиться с делами, коих будет немало, то вам следует поставить жесткий фильтр на контакты с окружающими. Научитесь говорить твердое «нет» или периодически в самые ответственные моменты отключайте телефон. Иначе вам просто не дадут нормально работать. В середине недели на работе начальство может внезапно сменить вам задания, и вам придется оперативно перестраиваться, что само по себе непросто. Также много забот и хлопот будет у вас дома, в семье. Попытка отпроситься пораньше с работы, чтобы быстрее решить семейные дела, может столкнуться с недовольством начальства. В конце недели хорошее время для начала продолжительного цикла диеты и физических упражнений по системе. Хорошо купить абонемент на посещение фитнеса. Закаляйтесь, делайте массаж, занимайтесь профилактикой и лечением простудных заболеваний.

Дева

В начале недели типичные Девы могут быть склонны к финансовым авантюрам. Например, вы можете увидеть в магазине дорогое ювелирное украшение или модную красивую одежду и вам будет трудно удержать себя от соблазна купить, хотя с точки зрения финансов это может выглядеть как безумное решение. Тем не менее, так вы рискуете разом расстаться с крупной суммой денег. В середине недели у вас может быть много контактов самого разного характера. Но по большей части другие люди будут отвлекать вас от дел. Например, к вам могут часто обращаться с просьбами о помощи и содействии в решении каких-то вопросов. Включаясь в чужие проблемы, вы, тем самым, будете отвлекаться от своих дел. Чем меньше контактов и разговоров у вас будет, тем результативнее будет ваша деятельность. В конце недели усиливаются ваши способности к обучению. Также вы сможете намного улучшить и гармонизировать свои отношения с окружающими людьми из числа знакомых, соседей и родственников. Ваше доброжелательное отношение к людям позволит вам получить их добрые ответные чувства.

Весы

В начале недели у Весов может проявиться нетипичная для них склонность диктовать другим людям свою волю. Такой стиль поведения может спровоцировать конфликтные ситуации. Особенно это касается отношений с близкими родственниками и членами семьи. Середина недели может быть связана с финансовым напряжением. Усиление материальных потребностей может привести вас к неконтролируемым расходам. Особенно это относится к женщинам, которые во время шоппинга могут тратить деньги до тех пор, пока они не закончатся в кошельке или на пластиковой карте. И дело здесь отнюдь не в насущной необходимости в тех или иных товарах, а в возросших аппетитах и недостаточной практичности. Однако в конце недели ждите пополнения в свой бюджет. Возможно, это будет связано с финансовыми поступлениями со стороны партнера или родственников. Благодаря этому вы сможете купить ту вещь, о которой давно мечтали.

Скорпион

В начале недели у Скорпионов могут возникнуть неприятности из-за неразборчивости в контактах. Не следует вступать в доверительные отношения со случайными знакомыми, особенно если это беседы с попутчиками во время поездки. Помните, что ваши слова могут быть использованы против вас самих. Не исключено, что до вас начнут доходить слухи и сплетни, которые будут бросать тень на вас и ваших родственников. В середине недели, возможно, станет сложнее находить взаимопонимание с партнером по браку и с деловыми партнерами. В потенциально конфликтных ситуациях звезды советуют приостанавливать диалог и не идти на бесконечные уступки. Пусть партнер осознает, что с вашим мнением тоже нужно считаться. В конце недели благоприятное время для учебы и личностного развития в целом. Рекомендовано сосредоточиться на изучении методик по тайм-менеджменту, позволяющих более эффективно использовать свое время, чтобы преуспевать в делах. Успешно проходят поездки, встречи, переписка.

Стрелец

В начале недели Стрельцы будут настроены на веселую беззаботную жизнь, предполагающую общение с друзьями и посещение увеселительных мероприятий. Возможны знакомства с новыми друзьями и разрывы отношений с прежними друзьями. Это очень нестабильное время, когда приходится импровизировать и не удается жить по заранее составленному плану. Потому что часто могут происходить неожиданности, которые будут переключать ваше внимание на совершенно неожиданные темы. В середине недели вы незаметно для самих себя можете оказаться в изоляции от происходящих вокруг событий. Возможно, на данном этапе вам захочется вести более спокойный и уединенный образ жизни. Либо ваше самочувствие может ухудшиться, и вы вынуждены будете заниматься лечением. В конце недели хорошее время для спокойного осмысления последних событий своей жизни и приведения душевного состояния в равновесие. Старайтесь чаще бывать на природе, бродить по лесу, в парке или у озера. Очень позитивное время для тех, кто занимается духовными практиками.

Козерог

В начале недели Козероги рискуют неправильно рассчитать свои возможности и могут потерпеть неудачу в важных делах. Стремление непременно и бескомпромиссно добиться поставленной цели может привести к излишне конфликтному поведению. Это в первую очередь относится к карьере. Старайтесь не вступать в борьбу с авторитетами – это может закончиться для вас неприятностями. В середине недели может возникнуть дилемма – кому больше уделять внимание и кому отдать предпочтение: друзьям или любимому человеку. И та и другая сторона будет требовать к себе особого внимания. Пытаясь «усидеть на двух стульях» вы рискуете испортить отношения с каждой из сторон. В конце недели многие почувствуют потребность поменять свою жизнь, начать новый цикл, изменить что-то радикально. Благоприятное время для развития партнерских отношений в браке и бизнесе. Если вы сосредоточены на учебе или ведете исследования, то на этой неделе можете совершить ряд интересных личных открытий.

Водолей

В начале недели Водолеи не застрахованы от осложнений в отношениях с представителями закона. Будьте предельно осмотрительными в своем повседневном поведении, опасайтесь нарушений закона. Например, при вождении автомобиля вы рискуете допустить нарушение правил дорожного движения и попасть под штрафные санкции. В середине недели могут произойти важные изменения в карьере и в целом в профессиональной деятельности. Возможно, это один из немногих шансов занять ту должность, о которой вы мечтали. Но в своих устремлениях вы можете столкнуться с препятствиями. Для того, чтобы что-то получить, часто приходится чем-то жертвовать, от чего-то привычного отказываться. А сейчас вам могут предложить вариант, который вас не во всем устраивает. В конце недели вашим ведущим мотивом может стать желание навести в делах идеальный порядок. И вы имеете неплохие шансы, чтобы преуспеть в этом.

Рыбы

Рыбы в начале недели могут почувствовать общую нестабильность в обстоятельствах. Источников нестабильности может быть несколько. Во-первых, вы можете столкнуться с внезапными изменениями вашего финансового положения и понести финансовые убытки. Это может быть при внезапной технической поломке бытовой техники или автомобиля. Другая ситуация форс-мажора может быть связана с вероятностью получения травм. Чтобы этого не случилось, старайтесь не делать того, что так или иначе может повысить риск финансового или физического ущерба. В середине недели для вас будет полезнее общаться с людьми из других стран и регионов, с иностранцами, а не с теми, кого вы постоянно видите в поле своего зрения. При этом допустимы любые формы общения, в том числе и виртуальные, через средства интернета. В конце недели студентам, имеющим задолженности по зачетам, может представиться уникальный шанс разом закрыть все «хвосты». Многие из вас почувствуют в себе усиление дара предвидения. Эти знания могут приходить к вам как некие озарения.