Сохраняем гармонию — любовный гороскоп на 2 ноября

Сегодня очень важно оберегать мир в своих отношениях.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам откликнуться на приглашение к контакту, но быть осмотрительнее: знакомые опасные капканы отношений все еще в силе. Не стоит откладывать свидание, но полезно заранее продумать его сценарий и согласовать его с партнером, во избежание сцен ревности и обострения раздоров.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам быть чистыми романтиками, новаторами и импровизаторами в любви. Свидание имеет смысл организовать по определенному «протоколу», предписанному обстоятельствами или подсказанному опытом. Чтобы исключить недоразумения, желательно уделить особое внимание мелочам.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не отказываться от свиданий и личных бесед, но предупреждают, что в них возможны неприятные или коварные моменты. К счастью, общая перспектива все же выглядит благополучной (особенно, если вы будете придерживаться стандартного сценария встречи или переписки).

Рак

Ракам стоит удвоить внимание к равновесию ролей и нюансам этикета в любовных отношениях. Звезды советуют не забывать о балансе, даже если церемонии кажутся лишними: перекос в интересах или нарушение границ вскоре могут стать причиной для разногласий. Не исключено, что это провокация или проверка.

Лев

В этот день звезды советуют Львам не отказываться от приятной возможности отправиться на свидание. Несмотря на неидеальные условия и возможные перепады собственного настроения, стоит ловить ускользающие минуты любовной гармонии: вскоре изменятся обстоятельства, или отношения перейдут в новую фазу.

Дева

Сегодня Девам будет нетрудно поддерживать гармонию в любовных отношениях, даже если она - всего лишь видимость согласия. Не стоит выбирать этот день для трудного, нелицеприятного и давно назревшего разговора о главном: обтекаемые двусмысленные фразы сведут на нет весь смысл подобного мероприятия.

Весы

Сегодня звезды помогут Весам не терять голову от любви, хранить верность своим принципам и мыслить конструктивно. Если вам есть что сказать, ваше молчание работает против вас, поэтому смело предлагайте разговор или назначайте встречу. Взять правильный тон вам поможет знакомый сценарий свидания.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют занять в любовных делах позицию временного мудрого нейтралитета. Это касается не только собственных увлечений, но и чужих отношений: не стоит выступать в них в роли комментатора или эксперта. Выдержка сейчас куда полезнее многословия, спешки и бурных всплесков эмоций.

Стрелец

Сегодня судьбу любовных отношений Стрельцов определяет не только сила личных симпатий (порой непостоянных), но и перспектива будущего. Роман, не имеющий твердой опоры и внятных целей в меняющихся жизненных обстоятельствах, может оказаться всего лишь красивой историей без достойного продолжения.

Козерог

Сегодня Козерогам важно включить в общении с любимым человеком свой талант конструктивного переговорщика, воздержаться от тяги к постоянному контролю и (или) придиркам. В противном случае звезды советуют им отложить судьбоносную встречу или ответственный разговор до более подходящего момента.

Водолей

Сегодня Водолеям важно чувствовать поддержку от любимого человека не только на уровне эмоций и ответных нежных чувств, но и на уровне убеждений. Если он или она разделяет их мировоззрение, их моральные силы удваиваются, а симпатия к партнеру и благодарность судьбе за редкую удачу не имеют границ.

Рыбы

Сегодня общение с близким человеком требует от Рыб честности. Им важно сохранять равновесие и иметь внутренние опоры. Возможен неприятный разговор на интимную тему или обмен критикой. Болезненный или сомнительный вопрос можно перевести в шутку, но к нему, вероятно, вскоре еще придется вернуться.