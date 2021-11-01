Рекламируем свои таланты — финансовый гороскоп на 2 ноября

Сегодня стоит быть инициативнее, чтобы добиться новых возможностей в карьере.

Овен

Овны, проходящие обучение в вузах, в этот день смогут преуспеть в учебе благодаря усилению интеллектуальных способностей. Если вы работаете с клиентскими заказами, то максимум внимания уделите пожеланиям клиентов. Также вам не составит труда договориться с деловыми партнерами о сотрудничестве. Вместе с тем вы не застрахованы от мелких технических сбоев и поломок.

Телец

У Тельцов, работающих по свободному графику, этот день может оказаться проблемным. Старайтесь действовать традиционными и проверенными практикой методами – все новое только затормозит вашу работу. Хороший день для приобретения навыков работы с техническими средствами. Можете положиться на надежность коллег и подчиненных – они вас не подведут.

Близнецы

У Близнецов, работающих в сфере услуг, сегодня не будет проблем с привлечением клиентов. Ваши услуги будут в полной мере востребованы, и вы сможете найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Вместе с тем, обстоятельства могут помешать вам завершить запланированные на сегодня дела. Деловая переписка может не оправдать ожиданий

Рак

Доброжелательные отношения в трудовом коллективе сыграют положительную роль в выполнении Раками текущей работы. Вы почувствуете в себе потребность сделать свою работу как можно более качественно и в целом отнесетесь к своей работе с любовью. Уровень ваших доходов вырастет благодаря практичному подходу и сосредоточению на наиболее выгодных направлениях работы, дающих быстрый результат.

Лев

Хороший день для Львов, имеющих творческие профессии. Также вы сможете преуспеть в любых конкурентных видах деятельности, в том числе в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Индивидуальным предпринимателям может подвернуться вариант для выгодной сделки. У специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности все дела пойдут великолепно.

Дева

Благоприятный день для Дев, работающих в офисе или магазине. Вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте, сделав свой труд более комфортным и производительным. Вместе с тем не торопитесь предпринимать инициативы в вопросах, связанных с расходованием финансовых ресурсов. Во время строительных работ не забывайте о техники безопасности.

Весы

Весы в этот день смогут значительно укрепить свои отношения с деловыми партнерами. Успешно проходят встречи и знакомства, ваши деловые связи укрепляются. В середине дня ждите хороших новостей. Быстрыми темпами растут торговые обороты, увеличивается доходность от транспорта. Отличное время для консультантов юридических служб и сетевого маркетинга.

Скорпион

Удачно складывается этот день для деловой активности Скорпионов. Кроме основной работы вам может подвернуться выгодный вариант для дополнительной подработки. Например, начальство попросит вас выйти поработать во внеурочное время. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. Если в текущей работе остается совсем немного доделать, не откладывайте эту работу на завтра. Лучше задержаться немного и завершить начатое до конца.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется действовать самостоятельно и инициативно. Хороший день для завершения ранее начатых дел. Ваше возросшее обаяние позволит добиваться гармоничного делового взаимодействия с деловыми партнерами, коллегами и единомышленниками. Тем не менее, это не лучшее время для контактов с вышестоящим руководством.

Козерог

У Козерогов не лучшее время для служебных командировок и обмена опытом. Воздержитесь от ведения деловой переписки или переговоров с партнерами из других регионов – может возникнуть недоразумение, от которого пострадает результативность вашего труда. Также старайтесь уклониться от конфликтных ситуаций в семье, с близкими родственниками.

Водолей

У Водолеев сегодня могут произойти приятные неожиданности, связанные с поведением начальства. Например, вам объявят о выплате премии в размере, превышающем ваши ожидания. Любо будут другие хорошие новости. Удачно проходит профессиональное обучение в составе группы. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков.

Рыбы

Благоприятное время для Рыб, занимающих руководящие должности. У вас не будет недостатка в финансовых ресурсах, финансовое положение вполне устойчивое. Отношения с вышестоящим руководством складываются вполне доброжелательно и конструктивно. Вы будете ориентированы на решение материальных вопросов и добьетесь в этом определенного успеха.