Разговоры по душам все испортят — гороскоп на 2 ноября

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах напоминает о порядке, законности, справедливости и о равновесии интересов.

Уместно подведение итогов и подтверждение дальнейших намерений на будущее. Подкрепляя симпатии и договоренности, важно не задеть «больные» темы, избежать коварных вопросов или проверок. Поможет старт с официальной ноты, подразумевающий соблюдение всех стандартов, протоколов, ритуалов и регламентов. В целях нейтрализации личной неприязни переговорам тет-а-тет имеет смысл предпочесть коллективные встречи (в группе, при свидетелях). Важно выслушать разные мнения и оставить лазейку для компромисса.

Овен

Сегодня ценная черта для Овнов - дипломатичность. Этот день дает законную возможность закрепить симпатию или подтвердить договор, но и повышает риск затронуть опасную болезненную тему. Лучший способ поддержки стабильности и профилактики разногласий - совместный долгосрочный план. Не стоит откладывать официальный партнерский визит, выступление перед группой. В переговорах важно соблюдать протокол.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поддерживать ровный тон в общении со своими коллегами, сослуживцами, помощниками и обслуживающим персоналом, а также руководством, официальными лицами в интересующей системе и любыми людьми, с которыми сложились договорные связи. Актуальны контакты с инстанциями, с юридическими, справочными, медицинскими службами. Лучшая опора - порядок, нежелательны импровизации.

Близнецы

Близнецам не стоит терять время, если их интересы лежат в сфере взаимно приятного, законного и защищенного общения. Звезды советуют им согласиться на личное свидание или переговоры, не откладывать контакт с педагогом, учеником, юристом, проверенной целевой аудиторией. Несмотря на хорошие перспективы, имеет смысл получше готовиться к разговору, чтобы его не осложнили знакомые «подводные течения».

Рак

Сегодня на первом месте у Раков домашние дела, семейные связи и значимые контакты на договорной взаимовыгодной основе. Может назреть заключительный или рубежный разговор: совещание, юридическая консультация. Это подходящий момент для изучения планов строительства, ремонта, продажи, обмена или покупки жилья, нюансов совместных прав на наследство. Приветствуются дипломатичность и организованность.

Лев

День поможет Львам отвлечься от домашних забот, тайных переживаний, нюансов самочувствия и других обстоятельств частной жизни, не всегда приятных. Самое время вернуться в информационно насыщенный внешний мир, ознакомиться с официальными новостями и альтернативными мнениями, восстановить контакты с близким окружением. Подходящий момент для переговоров и визитов в инстанции, а также для свиданий.

Дева

Девам стоит использовать этот день для партнерских переговоров и официальных контактов - прежде всего, связанных с работой, услугами, взаимообменом, правом и финансовыми делами. При этом звезды советуют отдать предпочтение знакомым людям и договоренностям с истекающим сроком действия. Новые соглашения преждевременны: заключив их сейчас, через несколько месяцев придется многое в них поменять.

Весы

Весам день поможет быть организованными и ответственными. Рамки поведения им может задать система правил, заранее составленный план, профессиональный или родительский долг. Не стоит упускать шанс высказаться. Начинать лучше с официальной ноты: стандартного протокола общения, проверенного сценария. Хорошо приступать к сложным переговорам, от которых зависит карьера, жилье или материальная база.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не повредит осмотрительность в общении и в партнерских действиях. Им лучше ограничиться завершением дел: обсуждениями постфактум, выполнением оставшихся обязательств. Звезды советуют воздержаться от личной инициативы, новых предложений, прямого выражения своего мнения, поспешного заключения долгосрочных договоренностей, обмена несрочными услугами и необязательных командировок.

Стрелец

Стрельцам этот день помогает уточнить планы, систематизировать полученную информацию и упорядочить ценные для будущего отношения. Это подходящее время для контактов с учреждениями и организациями, а также для официальной части коллективных мероприятий, подразумевающих конструктивные обсуждения и подведение итогов. Важно выслушать все обоснованные альтернативные мнения, включая нелицеприятные.

Козерог

Козерогам стоит отнестись серьезнее к контактам этого дня. Нежелательно уходить от вопросов, откладывать совещания, переговоры, работу с ключевыми текстами и документами, даже если заранее известны опасности, есть риск провала или критики. Важно следовать протоколу и стандарту, укладываться в рамки дедлайна. Многим Козерогам помогут преодолеть лень или страх организованность и чувство долга.

Водолей

Сегодня Водолеи демонстрируют верность своим принципам, самодисциплину, ответственность, способности к аналитике и системному мышлению. У многих Водолеев будет свое понимание правды, справедливости, равновесия, пользы или профессиональной чести, которое не всегда совпадет с навязанным извне и диктуемым «сверху». Им не стоит терять время, если они хотят аргументированно суммировать свою позицию.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит откладывать переговоры на «горячие», опасные и сложные темы. Информированность и честное вскрытие неприятных деталей станут лучшим лечением в случае застарелой проблемы. Замалчивание, страх и капитуляция сулят куда больше неприятностей. Возможно, придется обратиться к специалисту или делегировать полномочия. Новые договоры и совместные начинания звезды советуют исключить.