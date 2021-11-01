Пять знаков зодиака, которые найдут «своего» человека в ноябре

Профессиональный астролог Элеонора Гинзбург рассказала, представителям каких знаков зодиака повезет в любви в ноябре.

Удача в любовных делах ждет Тельцов. Много событий, связанных с личной жизнью, с партнерами, активно развиваются брачные отношения. Быть может, кто-то решится связать свой союз официально. В любом случае будет много событий, достаточно позитивных.

У Раков любовная история, по мнению астролога, развивается наилучшим образом среди всех представителей зодиакального круга. Отношения будут складывать хорошо с постоянными партнерами, а у тех, кто одинок, есть шанс встретить вторую половинку.

На романтическом фронте все хорошо будет и у Дев. По словам астролога, их ждут любовь, флирт, новые знакомства и свидания.

В плане романтики все будет складываться хорошо и у Весов, но, как отмечает эксперт, им нужно научиться брать на себя ответственность.

Затмение 19 ноября для Козерогов может принести любовь или новый виток в уже текущих отношениях, бурные эмоции, всплески.