Совместимы ли принц Уильям и Кейт Миддлтон

Многие люди не воспринимают всерьёз астрологию, но есть те, кто ощущает влияние звёзд.

Небесные тела изучают уже не первый год, и вы удивитесь, когда поймёте, насколько далеко зашла древняя наука.

Ещё 2400 лет назад вавилонцы знали о существовании Овна и Скорпиона. Просто подумайте о том, что за перепадами настроения, чертами характера, стремлениями и мечтами наблюдали так давно. Сегодня же мы можем находить духовное успокоение в чтении гороскопов и проверке второй половинки на совместимость. Вот и про Кейт Миддлтон с принцем Уильямом звёздам явно есть что сказать.

Супруги Кембриджские уравновешивают друг друга

Принц Уильям появился на свет 21 июня, а это значит что он Рак. А вот его любимая супруга родилась 9 января под знаком Козерога. Но что могут сказать астрологи об их совместимости? По мнению Мишель Федрицци, члены королевской семьи идеально подходят друг другу!

«Они оба понимают своего партнёра на глубоком интеллектуальном и эмоциональном уровне, причём обе их Луны находятся в Раке, Меркурий Уильяма — в Близнецах, а Меркурий Кейт — в Водолее», — сказала она.

Не секрет, что супругов считают будущим британской монархии, ведь они всегда спокойны и верны традициям своего народа.

«Они помогают людям видеть вещи по-другому и могут быть теми, кто создаёт в семье нечто общее и некий баланс. Супруги — настоящие миротворцы, которые всегда стараются привнести в окружающий мир гармонию», — добавила Мишель.

С учётом всего сказанного хочется понять, чей союз крепче — Кембриджских или Сассекских?

Принц Гарри и Меган Маркл выигрывают

Несмотря на то, что 2020 год оказался непростым для всех членов королевской семьи, отношения Сассекских только улучшились. Супруги не боятся пробовать новые сферы жизни и всегда поддерживают друг друга.Такого мнения придерживается и астролог Мишель Федрицци. Гарри родился 15 сентября под знаком Девы, а Меган появилась 4 августа с зодиаком Льва.

«Солнце Меган находится во Льве, а Солнце Гарри — в Деве. Эти двое прекрасно уравновешивают слабые черты своего характера, потому в сердцах супругов царит неземная любовь», — сказала она.

Влюблённые стараются привнести свою внутреннюю гармонию в жизнь, но не каждый бывает готов её принять. В любом случае они счастливы, даже и без прогнозов от звёзд на следующий день.